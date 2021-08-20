Калуга, 20 августа, 2021, 12:09 — ИА Регнум. В Калужской области, чтобы собрать в школу мальчика потребуется 22 тыс. 495 рублей, девочку — 27 757 рублей. По сравнению с июлем 2020 года стоимость набора за год для мальчика увеличилась на 8,1%, для девочки — на 8,6%. Об этом 20 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Калугастат.

Иван Шилов ИА REGNUM Школьник

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По данным специалистов, для детей школьного возраста цены по сравнению с 2020 годом в Калужской области повысились на: одежду — на 8,7% — в основном, за счет роста цен на: юбку для девочек — на 14,3%, платье (платье-костюм, сарафан) для девочек — на 12,1%, сорочку для мальчиков — на 10,6%; обувь — на 4,7% — в основном, за счет роста цен на: кроссовки — на 5,9%, ботинки, полуботинки — на 5,5%; канцтовары и школьно-письменные принадлежности: набор фломастеров — на 27,5%, авторучку шариковую — на 12,6%, учебник, учебное пособие — на 12%, альбом для рисования — на 8,7%, карандаш — на 6,8%, ранец, рюкзак — на 3%.В июле 2020 года по сравнению с июлем 2019 года цены на одежду для детей школьного возраста снизились на 2,8%, обувь — повысились на 3,6%.

«В целом на потребительском рынке Калужской области в июле 2021 года по сравнению с июлем 2020 года цены выросли в среднем на 7,4% (в июле 2020 года по сравнению с июлем 2019 года — на 3,8%), на непродовольственные товары — на 9,5% (3,5%)», — отметили в Калугастате .