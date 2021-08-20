Копенгаген, 20 августа, 2021, 12:04 — ИА Регнум. Датская компания по морским грузовым перевозкам Maersk намерена перейти на «зеленый» вид топлива к 2050 году. Об этом 20 августа сообщает ИА «Красная Весна«

Maersk Line Контейнеровоз Maersk

"Флот нашей компании должен ходить на топливе, использование которого не загрязняет атмосферу. Мы верим, что у нас все получится», — приводит слова отвечающего в компании за переход на новое топливо Мортена Бо Кристенсена новостное агентство Nyheder.DR.

Также Кристенсен добавил, что в результате Maersk станет первой компанией, чей флот будет использовать «зеленые» виды топлива.

Кроме того, отмечается, что компания намерена использовать технологию «Power-to-X», при которой получаемая от солнца и ветра энергия будет преобразовываться в топливо. По словам специалиста, первое из 700 судов компании готовится к использованию такого топлива и будет спущено на воду в 2023 году.

Отметим, датская компания Maersk специализируется на морских грузовых перевозках и обслуживании портовых терминалов и является одним из мировых лидеров в сфере контейнерных перевозок.