Благовещенск, 20 августа, 2021, 12:04 — ИА Регнум. В Амурской области вырос процент жителей, у которых из-за коронавируса развивается пневмония. Если раньше таких пациентов было около трети, то теперь — 41%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 20 августа в управлении Роспотребнадзора по Амурской области.

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Как ОРВИ заболевание переносят 58% амурчан, в бессимптомной форме — 1%. За сутки в Амурской области выявлено 135 новых случаев инфицирования COVID-19, 19 августа в регионе погибли от коронавируса четыре человека. Всего за всё время пандемии коронавирусом заразились 30 467 жителей региона, скончался от инфекции 371 человек.

Как сообщалоИА REGNUM, в начале августа переносили инфекцию с осложнениями около трети амурчан.