Красногорск, 20 августа, 2021, 12:03 — ИА Регнум. По состоянию на 20 августа в Подмосковье от COVID-19 вакцинировано свыше 3,2 млн человек. Такие цифры приводятся на официальном сайте правительства Московской области.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация

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Всего же с начала пандемии региона получил около 3,6 млн доз вакцин от коронавируса. Большая их часть приходится «Спутник V», но также есть «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт». На данный момент все медицинские учреждения региона обеспечены вакциной от коронавируса в полном объеме, отметила зампред правительства — министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

«В основном это препарат «Спутник V», другие вакцины представлены в меньшем количестве, но также продолжают поступать в регион. Также Подмосковье получило почти 230 тыс. доз вакцины «Спутник Лайт», — сказала Стригункова.