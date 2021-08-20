Джакарта, 20 августа, 2021, 12:02 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо издал постановление правительства о специальной защите детей, сообщает CNN Indonesia.

Kremlin.ru Джоко Видодо

Постановление включает защиту детей, пострадавших от стихийных бедствий, включая эпидемию коронавируса.

«Это постановление является позитивным действием, направленным на обеспечение чувства безопасности путем предоставления услуг, необходимых детям, нуждающимся в особой защите», — говорится в заявлении правительства.

Правительство несет ответственность за обеспечение особой защиты 15 категорий детей.

Руководящую группу возглавит вице-президент Мааруф Амин, в ее состав, в частности, войдут министр здравоохранения, министр финансов, министр социальных дел, министр религии, министр общественных работ.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии заявил, что правительство пытается получить дополнительные поставки вакцины против коронавируса.