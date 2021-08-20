Токио, 20 августа, 2021, 12:04 — ИА Регнум. Японское тюнинг-ателье TOM'S представило новый стайлинг-пакет для субкомпактного кроссовера Toyota Yaris Cross. Об этом сообщается на YouTube-канале TOM'S RACING.

Toyota.com Toyota Yaris

Тюнинг-комплект TOM'S состоит из юбки переднего бампера, стильной радиаторной решётки, накладок на пороги, заднего диффузора, а также защитных пластиковых накладок на двери.

Также для машины предусмотрена спортивная система выхлопа с одним патрубком по центру бампера.

Начальная комплектация Yaris Cross оснащена 1,5-литровым мотором M15A-FKS производительностью 120 л. с. А в её основе лежит «тележка» TNGA-B.

Напомним, до конца 2022 года компания Toyota планирует представить рамный внедорожник Land Cruiser Prado нового поколения. Собран автомобиль будет на модульной «тележке» TNGA-F (GA-F) от Land Cruiser 300.

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