Ставрополь, 20 августа, 2021, 11:58 — ИА Регнум. На Ставрополье за прошедшие сутки зафиксировано 19 случаев смерти пациентов от осложнений, вызванных COVID-19. Это самый большой показатель смертности за весь период пандемии коронавируса. Общее число скончавшихся в крае достигло 2111 человек. Такие данные привел 20 августа федеральный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Не снижается в Ставропольском крае и число ежедневно подтверждаемых тестами случаев заражения коронавирусом. За последние сутки выявлено 347 новых ковид-пациентов. Общее число носителей коронавируса достигло 71 322 человек.

За те же сутки выписаны в связи с выздоровлением 146 пациентов, а общее число победивших болезнь составило 59 742 человека.