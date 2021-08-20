Киев, 20 августа, 2021, 11:59 — ИА Регнум. Украина является странным государством, которое, несмотря на это, якобы способно преодолевать трудности. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 20 августа в интервью изданию «Новое время».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Украина — странное государство. Она ни к чему никогда не готова, но, так или иначе, всегда способна справиться с тем или иным вызовом», — заявил он.

Украинский министр добавил, что Украина за последний год хорошо подготовилась к «возвращению» Крыма. Появилась «стратегия деоккупации», а также вскоре будет создана «Крымская платформа».

Кулеба рассказал, что «Крымская платформа» будет работать на трёх уровнях — межправительственном, межпарламентском и экспертном.

Напомним, власти Украины отрицают российскую принадлежность Крыма, несмотря на результаты референдума о самоопределении полуострова, который состоялся в 2014 году. Подавляющее большинство участников волеизъявления поддержало воссоединение Крыма с Россией и не согласилось с итогами государственного переворота, ранее произошедшего в Киеве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кулеба обвинил Россию в милитаризации Крыма с целью «отпугнуть» всех от полуострова.