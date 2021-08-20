Москва, 20 августа, 2021, 11:57 — ИА Регнум. В первом полугодии 2021 года в Москве выдали 3608 кредитов по программе «Семейная ипотека» на общую сумму 24,6 млрд рублей. Об этом 20 августа сообщил вице-мэр столицы Владимир Ефимов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ипотека

«Средняя ставка кредитования по семейной ипотеке в первом полугодии 2021 года составила 4,77%, что на 0,03 процентных пункта ниже среднероссийской ставки, средний срок кредитования — 258 месяцев», — рассказал он.

За шесть месяцев москвичи приобрели с помощью данной программы 223,3 кв. м жилья при средней стоимости одного «квадрата» 182,4 тыс. рублей.

Ефимов уточнил, что пик спроса пришёлся на март 2021 года. Тогда в Москве за месяц выдали 770 семейных ипотечных кредитов на общую сумму более 5 млрд рублей.