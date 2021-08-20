Казань, 20 августа, 2021, 12:17 — ИА Регнум. В Татарии с начала пандемии по состоянию на 20 августа лабораторно подтверждены 24 925 случаев инфицирования коронавирусом. За сутки заразились еще 50 человек, накануне — 49, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

(сс) Ministerio de Defensa del Perú Тестирование на COVID-19

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Всего выздоровели 21 963 ковид-пациента, скончались 660 носителей вируса. За минувший день выписались по выздоровлении 37 человек, количество летальных исходов не изменилось.

Госпитализировали за прошлый день 18 заболевших, 32 человека лечится на дому. Среди жителей Казани выявили 26 носителей вируса, 10 проживают в Набережных Челнах, остальные — в районах РТ.

Как сообщало ИА REGNUM в Саратовской области до 4 сентября продлены ограничения на деятельность организаций общественного питания.

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