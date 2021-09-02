1 сентября: как прошёл День знаний в России и в мире – трансляция
В России и многих странах мира 1 сентября начался новый учебный год.
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов уже пообещал, что этот год начнётся для школьников в очном формате — без «дистанционки». В России в школу в этот день пошли около 17 млн детей.
Торжественные линейки в российских школах в большинстве регионов прошли в 1-х и 11-х классах на свежем воздухе из-за эпидемиологических мер.
Традиционно к 1 сентября в России подорожали цветы — средняя стоимость букета — 1120 рублей, это на 8% больше, чем годом ранее.
О том, как прошёл День знаний в России и мире, рассказываем в трансляции ИА REGNUM.
В Калужской области, чтобы собрать в школу мальчика, потребуется 22 тыс. 495 рублей, девочку — 27 757 рублей. По сравнению с июлем 2020 года стоимость набора за год для мальчика увеличилась на 8,1%, для девочки — на 8,6%. Об этом 20 августа сообщает Калугастат.
Об этом: Стоимость набора калужского школьника к 1 сентября увеличилась почти на 9%
В Кемеровской области завершилась ежегодная акция «1 сентября — каждому школьнику». Об этом сообщил официальный телеграм-канал «Цевилев. Live».
«В этом году мы увеличили финансирование акции. За счёт областного бюджета 6040 многодетных малообеспеченных семей приобрели школьные товары на общую сумму 32 миллиона 386 тысяч рублей, — прокомментировал губернатор Сергей Цивилёв. — Кроме того, принято решение 20 и 21 августа во всех муниципалитетах провести школьные базары, где родители смогут купить качественные одежду, обувь, канцелярские товары по сниженным ценам. Торговля будет организована с соблюдением противоэпидемических мер».
Читайте подробнее: В Кузбассе более 6 тыс. семей получили 32 млн на подготовку детей к школе
В Новосибирской области готовыми к началу нового учебного года признано 100% образовательных организаций — школ, лицеев, детских садов, колледжей и техникумов. Об этом сообщили на заседании оперативного штаба в правительстве региона сегодня, 20 августа.
Подробности в материале: Новосибирские власти заявили о 100%-ной готовности школ к 1 сентября
Педагогическая общественность Свердловской области предложила учредить новое звание для учителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте информационной политики региона.
На встрече с губернатором Евгением Куйвашевым педагоги попросили ввести звание «Заслуженный учитель Свердловской области». По мнению специалистов, звание «Заслуженный учитель России» получить непросто, поэтому необходима и своя, свердловская награда.
Куйвашев поддержал данную идею. «Нужно проработать этот вопрос министерству образования вместе с депутатами Законодательного собрания, — цитирует главу региона департамент. — Давайте сделаем».
Читайте подробнее: Свердловские учителя предложили ввести новое педагогическое звание
Стоимость самого минимального набора товаров, необходимых для подготовки школьника к началу нового учебного года, в этом году в среднем составляет 13 тысяч рублей. Однако эта сумма не учитывает множества необходимых сопутствующих расходов, отмечает доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС, кандидат экономических наук Артём Голубев.
Читайте также: В Петербурге оценили стоимость минимального школьного набора
На данный момент около 95% образовательных организаций в России (школ и детских садов),
Об этом: Голикова оценила готовность школ и детсадов в России к новому учебному году
Министерство образования Новосибирской области напомнило о недопустимости поборов в школах. В ведомстве подчеркнули, что общедоступность и бесплатность дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования в России гарантируется законодательно и какие-либо требования о внесении денег в фонд развития образовательного учреждения, на ремонт или другие нужды незаконны и недопустимы.
Напомним, что ранее в ряде местных СМИ появилась информация о том, что родителей заставляют сдавать деньги на тетради и даже обои.
Читайте также: Новосибирским школам указали на недопустимость поборов с родителей
С нового учебного года 24 школы Татарии станут пилотными площадками по реализации совместного проекта Российского футбольного союза и минобразования РТ «Футбол в школе». Соответствующие уроки введут в образовательных учреждениях Казани, Зеленодольского, Верхнеуслонского, Заинского и Высокогорского районов,
Читайте также: В школах Татарии введут уроки футбола
В Татарии школьные линейки в День знаний будут организованы на открытом воздухе для разных классов. В новом учебном году продолжит действовать «утренний фильтр», необходимый для выявления и недопущения в школы лиц с признаками респираторных заболеваний. Запрещены совместные массовые мероприятия с участием разных классов и тем более образовательных учреждений.
Читайте также: В Татарии определили формат проведения Дня знаний
В Татарии работают над созданием программного продукта на базе уже ранее внедренной системы отчетности «Барс.Web.Своды», который позволит проводить мониторинг текущей ситуации образовательным учреждениям, управлениям образования в муниципалитетах, службам министерства, правоохранительным органам.
Читайте также: На безопасность школьников Татарии требуется 5,4 млрд рублей
В Пензенской области до 31 августа органы исполнительной власти, местного самоуправления, общественные фонды и организации, представители бизнеса принимают участие в акции «Подготовь ребенка к школе!».
Читайте также: В Пензенской области стартовала акция по подготовке детей к школе
В Томской области новый учебный год для студентов очной формы обучения по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры начнётся в смешанном формате.
Подробности в материале: Учебный год для томских студентов начнётся в смешанном формате
В Пензе в рамках акции «Собери ребенка в школу» планируют оказать помощь по подготовке к новому учебному году 899 школьникам, из них 378 — первоклассники. В зависимости от потребностей семьи будут приобретены школьная форма, ранцы, канцелярские принадлежности. Тем, кто впервые пойдет в школу, подарят набор первоклассника
Читайте также: В Пензе адресную помощь на подготовку к школе получат почти 900 учащихся
Врио губернатора Пензенской областиОлег Мельниченко перед руководством регионального министерста образования поставил задачу проверять каждый поступающий сингал от родителей школьников и дошколят о поборах.
Читайте также: Жители Пензенской области жалуются на поборы в школах и детских садах
В Пензенской области покупка учебников осуществляется за счет средств регионального бюджета. На 2021−2022 учебный год закуплено 207 114 экземпляров учебной литературы.
Читайте также: В Пензенской области на покупку учебников направили около 115 млн рублей
В Пензе функционируют 62 школы, 46 детских садов, восемь учреждений допобразования. В период проведения мероприятий, приуроченных к Дню знаний, содействие в обеспечении охраны общественного порядка органам внутренних дел окажут 67 членов народной дружины.
Читайте также: В Пензе за правопорядком в День знаний будут следить народные дружины
В Пензенской области на подготовку к началу учебного года для мальчика в среднем потребуется 18 206, 09 рублей, для девочки — 23 021,85. По сравнению с прошлым годом стоимость «набора первоклассника» возросла на 7,3%.
Читайте также: В Пензенской области возросла стоимость «набора первоклассника»
В Саратовской области в рамках ежегодной благотворительной акции «Тропинка к школе» в комплексных центрах соцобслуживания населения и центрах социальной помощи семье и детям принимаются канцелярские принадлежности, школьные ранцы, одежда и другие необходимые вещи, которые будут переданы нуждающимся семьям к началу нового учебного года.
Читайте также: В Саратовской области начали благотворительную акцию по подготовке к школе
В Саратовской области с первым осенним днем двери откроют две новые школы в селе Тепловка Новобурасского района на 220 мест и в городе Саратове на 1110 мест. После капитального ремонта откроется школа №2 в городе Энгельсе.
Читайте также: В Саратовской области за парты сядут более 27,5 тыс. первоклассников
В Саратовской области завершилась работа межведомственной комиссии по оценке готовности образовательных организаций к началу нового учебного года.
Читайте также: В Саратовской области учебный год начнётся в очном формате
В Саратовской области формат проведения линеек в День знаний образовательные учреждения примут самостоятельно. При этом в школах, детсадах, техникумах и вузах будут действовать требования, связанные с эпидемиологической ситуацией, а именно утренние фильтры, кабинетная система, минимальные контакты между учащимися, заявила замминистра образования региона Ирина Чинаева.
Читайте также: Саратовским школам разрешили выбирать формат линеек 1 сентября
Новый 2021−2022 учебный год в Хакасии планируют начать в традиционном очном формате, с 1 сентября. Об этом сообщили в республиканском министерстве образования и науки.
Читайте также: В Хакасии учебный год начнётся в очном формате
В московских школах полным ходом идет подготовка к началу учебного года. Родители школьников, имеющих льготы, уже могут подать документы на бесплатное питание.
Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что дети стали чаще заболевать коронавирусом.
Торжественные линейки 1 сентября в Севастополе решено провести для учеников только первых и одиннадцатых классов, решение принято 19 августа на заседании оперштаба, сообщили в пресс-службе правительства города.
Подробности в материале: В Севастополе линейки 1 сентября проведут для первоклассников и выпускников
В Москве очередные нововведения. Теперь вход в МЭШ и элнетронный дневник через единую точку доступа — school.mos.ru.
В Югре родительские собрания в связи с эпидобстановкой по коронавирусу пройдут в онлайн-формате. Об этом сообщил директор департамента образования ХМАО Алексей Дренин.
Читайте также: Родительские собрания в ХМАО пройдут онлайн
Случаи заражения коронавирусной инфекцией среди детей фиксируются всё чаще, сообщил 20 августа журналистам российский министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Читайте подробнее: Дети стали заболевать COVID-19 чаще — Мурашко
В Москве возбуждено более 30 административных дел по факту реализации некачественных школьных товаров, сообщает пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора.
Читайте также: В Москве возбуждено более 30 дел из-за некачественных школьных товаров
Вы довольны ассортиментом товаров для школьников в вашем регионе? Форма, сменка, рюкзаки, канцелярия… огромный выбор и в магазинах, и онлайн.
В селе Актаныш 20 августа состоялось торжественное открытие новой полилингвальной гимназии-интерната «Адымнар». Новая школа рассчитана на 462 ученика. Комплекс образовательного учреждения состоит из полилингвальной школы и предшкольного образования в рамках сетевого взаимодействия с дошкольными образовательными учреждениями №6 и №3. Ученики 5−11-х классов смогут изучать арабский и турецкий языки. На базе полилингвальной гимназии-интерната будет организована «Школа полного дня».
Читайте также: В Татарии открыли гимназию с изучением арабского и турецкого языков
В Сургуте (ХМАО) 264 ребёнка до сих пор не зачислены в первый класс. Об этом сообщила на прямой линии 20 августа губернатору Наталье Комаровой заместитель главы Сургута Анна Томазова.
Читайте также: В Сургуте 264 ребёнка не зачислены в первый класс
ГИБДД просят родителей и педагогов перед началом нового учебного года напомнить детям правила безопасного поведения на дорогах.
Средний набор товаров, необходимых для сбора ребёнка в школу, к новому учебному году подорожал в среднем на 4%, сообщает Росстат.
Согласно подсчётам ведомства, сборы в школу мальчика в среднем по России обойдутся в 19 575 рублей 51 копейку, девочки — 24 123 рубля 53 копейки.
Подробности в материале: Росстат подсчитал, во сколько обойдутся сборы ребёнка в школу к 1 сентября
Все иностранные студенты смогут приехать в Россию на обучение. Как пишет «КоммерсантЪ», в федеральном оперштабе по борьбе с коронавирусом согласились с предложением Минобрнауки разрешить въезд в Россию иностранным студентам из всех стран, вне зависимости от возобновления с ними авиасообщения.
В Краснодарском крае два учебных заведения не смогут 1 сентября принять школьников из-за подтопления зданий.
Учебный год в ЯНАО начнется в традиционном формате. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.
«Новый учебный год начнётся в очном режиме с соблюдением всех эпидемиологических норм. В школах пройдут традиционные линейки», — сообщила директор департамента образования ЯНАО Марина Кравец.
Читайте подробнее: Ямальские школьники 1 сентября сядут за парты
Напомним, что в России регламентирована продолжительность выполнения домашних заданий школьниками: для 1-х классов — 1 час, для 2−3-х классов — 1,5 часа; 4−5-х классов — 2 часа, 6−8-х классов — 2,5 часа, 9−11-х классов — 3,5 часа.
А сколько ваши дети делают домашнюю работу?
Период с 1 по 13 сентября в Албании называют «дополняющее обучение» — по сути, это время, посвященное повторению. В этом году этот период был увеличен вдвое по просьбе родителей и преподавателей, возможно, чтобы компенсировать неудачи дистанционного обучения.
Подробности в материале: В Албании перенесли начало учебного года на две недели
На Севере Косово 20 августа началось строительство Приштинского университета с временным офисом в Митровице. 6 миллионов евро на его строительство было выделено правительством Сербии через департамент по Косово и Метохии.
Подробности в материале: Сербы начали строительство Приштинского университета в Митровице
Информация о том, что рост стоимости набора вещей и канцтоваров для первоклассника в России за год не превысил уровня инфляции: для мальчика он вырос на 4,1% в годовом выражении — до 19,6 тысячи рублей, для девочки — на 3,9%, до 24,1 тысячи рублей, стала поводом для жаркой дискуссии в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 21 августа в социальной сети «ВКонтакте».
Подробности в материале: «Посмотреть бы в либеральные рожи» — соцсети о ценах на школьные товары
Дефицит педагогических кадров в школах Тувы по состоянию на 17 августа достиг 260 единиц. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, наибольшая нехватка кадров ощущается в Кызыле — 59, в Пий-Хемском районе — 39.
За год (в июле 2021 года по отношению к июлю 2020 года) в Красноярском крае цены на школьно-письменные принадлежности и канцелярские товары выросли на 6%. Об этом сообщили 23 августа в Красноярскстате.
Подробности в материале: В Красноярском крае подорожали школьные товары
В июле 2021 год в Красноярском крае средняя цена на школьную тетрадь составила 6,53 рубля (за штуку). Как сообщили в Красноярскстате, за год тетради в регионе подрожали на 4,5%.
В Туве намерены разработать региональную программу материального стимулирования педагогов для решения проблемы кадрового голода в сфере образования. Соответствующее поручение дал министерству образования и науки республики врио главы Тувы Владислав Ховалыг.
Подробности в материале: В Туве разработают программу для ликвидации кадрового голода в школах
Как сообщили в Красноярскстате, за год (в июле 2021 года по отношению к июлю 2020 года) в Красноярском крае альбомы для рисования подорожали на 4,5%, шариковые авторучки — на 2,8%, чернографитные карандаши — на 8,4%, ранцы и рюкзаки — на 6,1%.
В Хакасии в День знаний, 1 сентября, решили не отменять школьные линейки, они состоятся. Об этом сообщила министр образования и науки республики Лариса Гимазутина.
Об этом: Министр образования Хакасии: «Все линейки 1 сентября состоятся»
Родители российских школьников с начала августа получают единовременную выплату в размере 10 000 рублей для подготовки к детей к школе. Разумеется, этих денег хватит лишь на часть «школьного набора». В социальных сетях «тюменской матрёшки» — Тюменской области, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского округов — идёт активное обсуждение, кто сколько потратил на своего школяра и на что пошла «путинская» финансовая поддержка.
Читайте подробнее: «Прекратите ныть» — в соцсетях Урала обсудили выплату к школе
Служба статистики рассказала об изменении потребительских цен на школьные товары в Хакасии. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Красноярскстата, цены на школьно-письменные принадлежности и канцелярские товары выросли в среднем на 6,4%.
Подробности в материале: В Хакасии цены на школьные товары выросли на 6−10%
В Ростовской области спасатели оценили готовность школ к новому учебному году. Принято более 90% образовательных учреждений, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС России.
Читайте подробнее: Школы Ростова-на-Дону прошли проверку готовности к учебному году
В Казани 23 августа в спортшколах стартует акция «День открытых дверей». В этом году спортивные школы планируют принять 4 тыс. новых юных атлетов, а всего в муниципальных спортивных школах занимаются более 17 тыс. человек по 45 видам спорта.
Читайте подробнее: В спортивных школах Казани пройдёт день открытых дверей
Власти Бурятии к началу нового учебного года намерены усилить меры профилактики коронавируса. Об этом заявил на заседании регионального оперативного штаба глава региона Алексей Цыденов.
Читайте также: В Бурятии к 1 сентября усилят меры профилактики коронавируса
В Подмосковье приняли решение провести школьные линейки очно. Они пройдут на открытом воздухе с родителями.
В Казани впервые в 2021 году в детский сад пойдут более 11 тыс. детей. Всего в городе насчитывается около 80 тыс. дошколят. Для них организована работа 351 учреждения, из которых 312 детских садов, две прогимназии, 10 школ с дошкольными отделениями, центр лечебной педагогики и 26 частных детсадов.
Об этом: В Казани достраивают восемь детских садов почти на 1,7 тыс. мест
Учебники, учебные пособия, дидактические материалы для общеобразовательной школы в Красноярском крае за год выросли в цене на 5,5% (Красноярскстат).
Мурманский штаб определил правила проведения школьных линеек. Без ограничений не обошлось.
Читайте также: В Мурманской области школьные линейки пройдут в особом режиме
Власти Якутии не смогли оперативно решить вопрос с новым местом для школы №1 Якутска. 1 сентября дети пойдут в старое здание, которое признано ограниченно пригодным для обучения, прокуратура запретила продолжать в нём образовательную деятельность.
Об этом: В Якутии 1 сентября дети пойдут в ограниченно пригодную для обучения школу
В Туве цены на школьно-письменные принадлежности и канцтовары за последний год выросли в среднем на 1,7%.
Как сообщили в мэрии Омска, выделены деньги на учебники для омских школьников. По данным департамента образования администрации города, в рамках субвенции на организацию образовательного процесса из бюджета Омской области на 2021−2022 учебный год выделено 225 668 675 рублей на приобретение учебников и учебных пособий (рабочих тетрадей).
Проверку информации в СМИ о поборах в школе Уфы организовала прокуратура Башкирии. Об этом 23 августа сообщает пресс-служба этого надзорного ведомства.
Сообщается, что в СМИ была опубликована жалоба матери ребенка, который идет учиться в первый класс школы №26, на поборы в благотворительный фонд.
Читайте также: Прокуратура Башкирии проверяет информацию о поборах в школе Уфы
В Хакасии за год (в июле 2021 года по отношению к июлю 2020 года) цены на одежду для детей школьного возраста выросли на 5,4%, на детскую обувь — на 1,8%.
Красноярскстат: в июле 2021 года по отношению к июлю 2020 года в Хакасии среди школьно-письменных принадлежностей и канцелярских товаров наибольший прирост цен наблюдался на карандаш чернографитный и авторучку шариковую (8,8% и 7,4% соответственно). Кроме того, заметный рост цен зафиксирован на ранец, рюкзак для школьников (на 10%) и альбом для рисования (на 8,6%).
В Дагестане до конца 2021 года будут сданы в эксплуатацию 16 школ и 57 детских садов и яслей. В настоящее время в 28 школах республики занятия ведутся в три смены, нуждаются в ремонте 200 образовательных учреждений, которые располагаются в аварийных или ветхих зданиях. Об этом в ходе обращения к педагогическому сообществу Дагестана сообщил врио главы субъекта РФ Сергей Меликов.
Читайте также: В Дагестане в 2021 году откроют 16 школ и 57 детских садов
В департаменте общего образования Томской области работает горячая линия по вопросам начала учебного года. Вопросы принимают с понедельника по пятницу с 9 до 18 часов по местному времени по телефонам (3822) 51−53−08 и 51−49−61.
В Нягани (ХМАО) открыли социальную ярмарку для семей, которые испытывают финансовые проблемы для сбора ребёнка в школу. Об этом сообщает ТВ «Югра».
Вещи на ярмарке предлагаются бесплатно. Их принесли жители города и предприниматели.
Об этом: В Югре открыли социальную ярмарку для школьников из малоимущих семей
Учебный год 2021/22 в Ростовской области начнётся в очном режиме. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном пресс-центре 23 августа.
Подробности в материале: Ростовские власти подтвердили начало учебного года в очном режиме
Подробности в материале: Тверской губернатор Руденя поставил задачи по подготовке к учебному году
В России уровень заработных плат не стимулирует привлечение лучших выпускников в ряды педагогов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 августа заявила доцент базовой кафедры ТПП РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г. В. Плеханова Фарида Мирзабалаева. Так она прокомментировала высказывание министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова о том, что в РФ вырос спрос на педагогические специальности.
Читайте также: Эксперт объяснила, почему в РФ не удается справиться с дефицитом педагогов
Губернатор НАО решил подарить новоиспеченным школьникам портфели с необходимыми принадлежностями.
«Президентские выплаты, эти деньги, семьи с первоклашками смогут потратить на другие необходимые вещи», — написал глава региона.
Подробности в материале: Ненецким первоклассникам подарят портфели со школьными принадлежностями
Торжественные школьные линейки в честь начала нового учебного года пройдут в Петербурге 1 сентября на открытом воздухе, с разделением по классам и параллелям. Об этом сказал в своем радиообращении к петербуржцам губернатор Северной столицы Александр Беглов.
Об этом: Линейки в Петербурге пройдут с разделением по классам и параллелям
В Костроме школу на 1000 учеников на улице Профсоюзной успели достроить к 1 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Костромской областной думы.
Читайте также: Костромскую школу успели достроить к 1 сентября
Тепличные комплексы Подмосковья к 1 сентября поставят в магазины 4,5 млн штук цветов. Об этом 23 августа сообщается на сайте правительства Московской области.
Читайте также: К 1 сентября в магазины Подмосковья поставят 4,5 млн цветов
Единовременные пособия к началу учебного года в России получили родители уже более 20 млн детей. Об этом 22 августа сообщил журналистам глава Минтруда Антон Котяков.
Читайте также: Выплаты к учебному году в России получили родители более 20 миллионов детей
Министр отметила, что введение дистанционного формата обучения создало трудности для участия части детей в образовательном процессе, а также усилило стрессовую нагрузку на преподавателей. При этом Нагавци призвала преподавателей и административных работников вакцинироваться от коронавируса.
Ключевые векторы современной системы воспитания в Приангарье обсудили на традиционной областной августовской педагогической конференции «Воспитание: от стратегии к действию, от лозунгов к реальности».
Ежегодно именно с августовских конференций, совещаний, педсоветов начинают свою работу в преддверии нового учебного года педагогические коллективы школ, детских садов, техникумов и колледжей. Приветствуя педагогическое сообщество региона, заместитель председателя правительства Иркутской области Валентина Вобликова отметила, что учитель — одна из самых важных и необходимых обществу профессий, и зачитала приветственный адрес губернатора Иркутской области Игоря Кобзева участникам конференции и всем педагогам Иркутской области.
В преддверии нового учебного года территориальное управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю обнародовало актуальные данные о количестве общеобразовательных учреждений и школьников.
Всего с 1 сентября 2021 года в регионе планирует начать работу 1081 общеобразовательная организация, в том числе 1074 государственные и муниципальные школы, две вечерних и пять негосударственных образовательных организаций.
Об этом: В Алтайском крае нового учебного года ожидают порядка 280 тысяч детей
В Алтайском крае, где ежедневно выявляют более 200 новых носителей коронавируса, решили начать новый учебный год в штатном режиме.
Как пояснила начальник отдела организации общего образования и оценочных процедур министерства образования и науки Алтайского края Наталья Полосина, для соблюдения карантинных мероприятий будут реализованы: кабинетная система, обязательная термометрия, обработка рук, а также проветривание помещений, использование рециркуляторов и ступенчатое расписание.
Читайте также: В Алтайском крае новый учебный год начнётся в штатном режиме
Иркутская область. Основные расходы при закупке рециркуляторов в школы должен взять на себя областной бюджет, уверен спикер Заксобрания Александр Ведерников.
«Это не просто пожелания школ, это требования надзорных органов, поэтому надо рассмотреть возможность выделения муниципалитетам средств на это из областной казны», — сказал спикер Заксобрания.
Учебный год в Камчатском крае начнётся в очном режиме, с соблюдением всех противоэпидемических требований Роспотребнадзора. В торжественных линейках будут участвовать только первоклассники, девятиклассники и выпускники.
Подробности в материале: На Камчатке школьные линейки проведут только для 1, 9 и 11-х классов
Школы Камчатского края готовы к учебному году и примут 1 сентября более 36 тысяч ребят. Около 3,5 тыс. учеников — первоклассники.
Об этом: На Камчатке 1 сентября за парты сядут более 36 тысяч детей
Несмотря на то, что в Иркутской области ежедневно выявляют сотни новых носителей коронавируса, новый учебный год в общеобразовательных учреждениях региона начнётся в обычном режиме. Об этом 24 августа сообщает пресс-служба областного правительства.
По словам министра образования Иркутской области Максима Парфёнова, школьные линейки, посвященные 1 сентября, рекомендовано проводить только для первых и одиннадцатых классов на открытом воздухе.
Читайте подробнее: В школах Приангарья новый учебный год начнётся в обычном режиме
1 сентября 2021 года в школах Приангарья сядут за парты 35,5 тысячи первоклассников. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.
Всего в школы Иркутской области в новом учебном году придут 341,2 тысячи обучающихся. Численность воспитанников детских садов в новом учебном году составит 143,6 тысячи детей от 1 года до 7 лет.
Читайте подробнее: В Иркутской области 1 сентября за парты сядут более 340 тысяч учеников
В Калуге завершена подготовка школ к новому учебному году, сообщает начальник управления образования города Ольга Лыткина. В 2021 году из городского бюджета на подготовку к новому учебному году калужских школ было выделено 20,1 млн рублей, на ремонт детских садов — 5,3 млн рублей, учреждения дополнительного образования получили 500 тыс. рублей. Было закуплено 75 тысяч учебников на общую сумму 45,5 млн рублей.
Об этом: В Калуге завершена подготовка школ к новому учебному году
По расчётам Росстата, в среднем по России «набор первоклассника» обойдётся в 19,6 тысячи рублей для мальчика и 24,1 тысячи — для девочки.
Дешевле всего сборы в школу обойдутся жителям Орловской области: всего в 10 040 рублей для мальчика (на карте — именно стоимость набора для мальчика) и 15 090 рублей для девочки. В Новгородской области средние цены чуть выше: 10 766 и 14 757 соответственно. «Бронзу» взяла Омская область со средними ценами в 11,6 и 15,6 тысячи рублей за набор для мальчика и девочки соответственно.
Школьный набор для мальчика на Чукотке обойдётся в 21,6 тысячи рублей, на Камчатке и в Магаданской области — больше, чем в 20 тысяч. Для девочек цены ещё выше: 28 тысяч на Камчатке, 26,5 тыс. на Чукотке, 26,4 тыс. в ЯНАО. Данные Росстата.
Судя по исследованию Maximum Education, треть российских семей — 28% — хотят потратить 5−10 тысяч рублей на подготовку ребенка к учебе. При этом четверть семей готовы отдать до 20 тысяч рублей на покупку всего необходимого, а 15% — все 30 тысяч.
Больше всего денег, по мнению родителей, уйдет на одежду и технику. А учебники и тетради — самая незначительная трата.
В столице Бурятии Улан-Удэ 1 сентября запретят розничную продажу алкогольной продукции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.
Читайте подробнее: В Улан-Удэ 1 сентября запретят продажу спиртного
Ростов-на-Дону первым в Ростовской области объявил о полной готовности к новому учебному году. Все необходимые документы подписаны, уточнили ИА REGNUM в городской администрации 24 августа.
Читайте также: Ростов-на-Дону объявил о полной готовности к новому учебному году
В 2020/21 учебном году калужскими школьными автобусами к месту учебы ежедневно перевозилось 12 тыс. 242 ребенка (в 2019/20 году — 11 тыс. 900 детей), в том числе 1012 — для занятий в спортивных секциях. Ежегодно количество перевозимых детей увеличивается. В дополнение к имеющимся 282 маршрутам школьных автобусов (259 — в школы и 23 — в ФОКи) в наступающем учебном году планируется открытие 10 новых и продление 35 действующих маршрутов. Ежедневный суммарный пробег школьных автобусов составляет 32 тыс. 94 км. В 2021 году в Калужской области за счёт федерального бюджета планируется приобрести до десяти автобусов, за счет областного бюджета — 14, в том числе пять — для перевозки детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Об этом 24 августа сообщили в министерстве образования и науки Калужской области.
Подробности в материале: В Калуге пополнят автопарк школьных автобусов
Во всех образовательных организациях Забайкалья торжественные мероприятия, посвященные Дню знаний, пройдут в очном режиме. Об этом заявила министр образования и науки региона Наталья Бянкина. Её слова цитирует пресс-служба краевого правительства.
«Мы работаем в рамках тех санитарно-эпидемиологических требований, которые нам рекомендованы Роспотребнадзором края. Это утренний фильтр, проветривание помещений, кабинетная система (выделение отдельных помещений для обучения школьников)», — пояснила чиновница.
Читайте также: В Забайкалье новый учебный год начнётся в обычном режиме
В новом учебном году в Забайкалье будут работать 1183 образовательные организации всех типов и ведомственной принадлежности. Об этом сообщила министр образования и науки региона Наталья Бянкина.
По её словам, к 18 августа общий процент готовности краевой системы образования составляет 97,7%.
Читайте также: В Забайкалье 1 сентября откроются более 1100 образовательных организаций
Необходимо направить максимум усилий на то, чтобы до 1 сентября все очаги лесного пожара были ликвидированы. Об этом заявил глава Марий Эл Александр Евстифеев.
«У нас пройдут линейки в открытом режиме, дети пойдут в школу. Никакой задымленности в республике быть не должно», — добавил он.
Читайте также: В Марий Эл надеются ликвидировать лесной пожар до 1 сентября
В московских школах появилась возможность отменить обязательное ношение медицинских масок учителями, в том числе на уроках. Об этом 24 августа заявил мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с педагогами и директорами учебных заведений.
Об этом: Мэр Москвы предложил отменить обязательное ношение масок в школах
В Пензе правоохранительные органы в День знаний усилят контроль за деятельностью розничных торговых точек по реализации алкоголя.
Читайте также: В Пензе в День знаний запретят продажу алкоголя
Льготный проезд в пригородных поездах устанавливается с началом учебного года для школьников и студентов в Башкирии. Об этом 24 августа сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства региона.
Сообщается, что скидку в 50% с 1 сентября смогут получить школьники и студенты в пригородных поездах АО «Башкортостанская ППК».
Читайте подробнее: Школьникам в Башкирии предоставят скидку на проезд в электричках
Прямых и косвенных налогов белорусских налогоплательщиков, а также финансовой помощи России для финансирования белорусской школы уже недостаточно. Выступая 24 августа на республиканском педсовете в Минске, Александр Лукашенко предупредил родителей и бездетных: им придётся платить больше.
Об этом: Лукашенко перекладывает финансирование школы на родителей и бизнес
Министерство образования и науки Эстонии возложило на сами учебные заведения страны решение вопроса, проводить или нет и в каком виде торжественные мероприятия в честь начала нового учебного года 1 сентября. Об этом сообщил новостной портал ERR.
Об этом: Школы Эстонии сами должны решить, что делать с линейками 1 сентября
На Ямале за сутки выявлено 124 новых случая заражения коронавирусом. При этом 11 случаев зафиксировано среди вахтовых рабочих из других регионов, сообщает 24 августа региональный оперштаб. Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в ЯНАО составлял 125 случаев.
Читайте также: На Ямале за сутки выявили 124 заражения коронавирусом
В Ульяновской области будут приняты дополнительные меры по обеспечению безопасности в образовательных учреждениях.
Подробности в материале: В Ульяновской области примут дополнительные меры безопасности на 1 сентября
Почти шесть лет назад Александр Лукашенко пообещал подарить Владимиру Путину белорусские учебники, которые по-прежнему плохи и по всем параметрам уступают советским. Выступая 24 августа на республиканском педсовете в Минске, Лукашенко также обратил внимание на оппозицию с бело-красно-белыми националистическими «тряпками» — не воспитанных, по его мнению, на примере Великой Отечественной войны.
Читайте подробнее: Лукашенко поручил разобраться с героями и доработать подарок Путину
С понедельника, 23 августа, в учебных заведениях Латвии проходит добровольное тестирование на коронавирус учащихся, большого ажиотажа это не вызвало. Об этом сообщило госрадио страны Latvijas Radio.
Читайте подробнее: Школы Латвии проводят массовое ковид-тестирование учеников
Школа должна проводить государственную политику, а учитель должен в педагогической деятельности давать «оценки с позиции интересов государства». Об этом 24 августа на республиканском педсовете в Минске заявил Александр Лукашенко.
Он сообщил участникам мероприятия, что «гражданская и жизненная позиция педагога, его участие в общественной или политической жизни страны — это пример, на котором воспитываются не только ученики, но и учителя».
Читайте подробнее: Лукашенко рассказал учителям о «патриотической» задаче по химии
Горадминистрацию Кургана суд обязал организовать бесплатную перевозку школьников из микрорайона Храпово до школы № 55 и обратно. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Курганской области.
Подробности в материале: Курганские дети добирались до школы по темноте через лесополосу
Школьников Хабаровского края 1 сентября будут ждать на линейках. Начало учебного года в очном формате анонсировало правительство региона.
Об этом: Хабаровский край начнёт учебный год в обычном режиме
25 августа в 14:00 в Железнодорожном районе Красноярска в рамках общегородской акции «Помоги пойти учиться» состоится сбор вещей и канцелярских принадлежностей. В акции примут участие работники предприятий и организаций, спортсмены, ветераны, неравнодушные жители района, чиновники.
По данным мэрии, в пункт сбора можно приносить одежду и обувь, книги и учебники, канцелярские принадлежности. Все собранные товары передадут детям из малообеспеченных и находящихся в трудной жизненной ситуации семей.
В столице Бурятии Улан-Удэ 1 сентября начнут работать 58 общеобразовательных учреждений. За парты сядут 66 тыс. учащихся, в том числе 7 тыс. пойдут в школу в первый раз.
Читайте также: На охрану школ в Улан-Удэ выделят 34 млн рублей
В Омске разработаны схемы безопасных маршрутов для школьников, сообщили 25 августа в мэрии города. До начала учебного года во всех образовательных учреждениях Омска появятся схемы безопасного маршрута обучающихся. Они будут размещены на информационных стендах и официальных сайтах школ и детских садов в разделе «Безопасность».
Как рассказали в департаменте образования администрации города, эта работа ведётся совместно с представителями Госавтоинспекции.
В мэрии Омска заявили, что в настоящий момент в городе функционируют 354 образовательных учреждения, 152 общеобразовательных учреждения, 182 учреждения дошкольного образования и 20 учреждений дополнительного образования.
В Красноярском крае управление Роспотребнадзора проверило школы на соблюдение требований санитарного законодательства.
Подробности в материале: В красноярских школах перед Днём знаний нашли нарушения
Перед началом нового учебного года статистики подсчитали, сколько стоит собрать ребёнка в школу. Выяснилось, что на девочек-первоклассниц родителям придётся потратить больше, чем на мальчиков.
Об этом: Собрать мальчика в первый класс оказалось дешевле, чем девочку — статистики
В Томской области учебный год для школьников начнётся в очном формате, сообщили 25 августа в региональной администрации.
Подробности в материале: Учебный год для томских школьников начнётся в очном формате
В Севастополе собрать в школу мальчика-первоклассника обойдётся в среднем в 18,2 тыс. рублей, девочку — 22,5 тыс. рублей.
В Крыму родителям мальчика-первоклассника на минимально необходимый набор к школе придется потратить 15,5 тыс. рублей, собрать в школу девочку обойдется дороже — 21,6 тыс. рублей.
Читайте подробнее: В Крыму и Севастополе «набор первоклассника» стоит более 18 тыс. рублей
В Краснодарском крае собрать мальчика в школу обойдется в 21,4 тыс. рублей, купить все необходимое для школьницы будет стоить в среднем 25,5 тыс. рублей, данные опубликовал Краснодарстат.
Читайте подробнее: На Кубани цены на товары для школьников за год выросли на 6%
Ученики 8−11-х классов смогут с 2022 года бесплатно изучать языки программирования в рамках двухгодичных курсов. Об этом на онлайн-конференции «Цифровизация и цифровая трансформация сферы образования: тренды использования новых технологий» заявила директор департамента координации программ и проектов Минцифры РФ Татьяна Трубникова.
Правила въезда иностранных студентов в Россию в период пандемии коронавируса в новом учебном году утвердят в ближайшие дни. Об этом сообщил журналистам в кулуарах международного форума технологического развития «Технопром» в Новосибирске глава ведомства Валерий Фальков.
Попасть на торжественные линейки в школах Республики Крым 1 сентября родители первоклассников смогут лишь при предоставлении QR-кода, подтверждающего вакцинацию от коронавируса.
Читайте подробнее: В Крыму родителей на школьные линейки будут пускать по QR-коду
Решение о единовременных региональных выплатах педагогам школ, колледжей и детских садов по 10 тыс. рублей, другим сотрудникам этих образовательных организаций — по 5 тыс. рублей принято губернатором Тверской области Игорем Руденей.
Об этом: Тверские педагоги получат по 10 тыс. региональной выплаты — Игорь Руденя
В Архангельской области собрать в школу девочку стоит на 4 тысячи дороже, чем мальчика.
Подробности в материале: В Архангельской области сборы ребёнка в школу обойдутся в 20 тысяч рублей
Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков заявил, что российские вузы готовы организовать дистанционное обучения для студентов из Афганистана, если они не смогут выехать в Россию на обучение.
Школы столицы Бурятии Улан-Удэ готовы к началу нового учебного года. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города, ряду учебных заведений удалось решить проблему с учёбой в три смены.
Подробности в материале: В Улан-Удэ заявили о готовности школ к новому учебному году
Осложнения ситуации с заболеваемостью COVID-19 в связи с массовым возвращением жителей из отпусков и началом нового учебного года не исключают специалисты в Волгоградской области, об этом сообщили 25 августа в пресс-службе правительства региона.
Читайте подробнее: В Волгоградской области прогнозируют всплеск заболеваемости COVID-19
В традиционном, очном формате начнут учебный год школьники и студенты в Волгоградской области с 1 сентября, об этом сообщили в пресс-службе правительства региона 25 августа. Решение принято Главным государственным санитарным врачом региона и утверждено региональным оперативным штабом. Также 1 сентября в регионе состоятся традиционные торжественные линейки, приуроченные ко Дню знаний.
Читайте также: Волгоградские школьники и студенты начнут учебный год в очном формате
1 сентября в связи с празднованием Дня знаний в Забайкальском крае будет запрещена розничная продажа алкоголя. Об этом 25 августа сообщается на сайте региональной службы по тарифам и ценообразованию.
В Волгоградской области вакцинацию от коронавируса прошли 49 тысяч работников сферы образования, что составляет более 80% от общего числа сотрудников. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона 25 августа.
Об этом: В Волгоградской области от COVID-19 привились 80% работников образования
Учебный год в Абхазии начнётся 1 сентября. Об этом 25 августа сообщил на брифинге министр просвещения и языковой политики Инал Габлиа.
Удмуртия заняла седьмое место в России и первое в Приволжском федеральном округе в рейтинге Рособрнадзора по качеству школьного образования. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов на своей странице в социальной сети, комментируя открытие Республиканской августовской конференции работников образования.
Читайте также: Удмуртия заняла первое место в ПФО по качеству школьного образования
В России до конца 2026 года планируется отремонтировать 7,3 тыс. школ в рамках новой госпрограммы, сообщил 25 августа президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета.
Празднование Дня знаний 1 сентября пройдет в России в очном форме. Об этом 25 августа заявил министр просвещения России Сергей Кравцов на заседании президиума Госсовета.
«Мы активно готовимся к празднованию Дня знаний, который пройдет очно. Приоритеты здесь — безопасность», — сказал глава Минпросвещения.
Подробности в материале: 1 сентября в России пройдет в очном формате
В Томской области на бесплатное питание школьников направлено около 1 млрд рублей. Об этом сообщили 25 августа в областной администрации.
Читайте также: На бесплатное питание томских школьников направили сотни миллионов рублей
Этим летом в детских лагерях отдохнули более четырёх с половиной миллионов детей, заявил 25 августа министр просвещения страны Сергей Кравцов на заседании президиума Госсовета.
Подробности в материале: Названо число детей, отдохнувших за лето в лагерях
Развитие образовательной инфраструктуры и строительство новых школ является одним из приоритетов в работе властей. Об этом 25 августа заявил министр просвещения России Сергей Кравцов на заседании президиума Госсовета.
В микрорайоне Замелекесье города Набережные Челны 25 августа открыли новую гимназию на 1124 учащихся, а также новый детский сад «Лучики», построенный по нацпроекту «Демография» на 220 мест.
Об этом: В Набережных Челнах открыли новую школу и детский сад
На сегодня к новому учебному году признаны готовыми все образовательные учреждения Сибирского федерального округа, за исключением одной школы в Омской области. По оценке специалистов, 1сентября за парты сядут более 2 миллионов детей, в том числе 240 тысяч первоклассников. Такие данные были приведены на совещании, которое провёл заместитель полномочного представителя президента Российской Федерации в Сибири Вадим Головко.
Подробности в материале: В Сибири к учебному году не готова только одна школа
Всероссийский конкурс «Учитель года» имеет смысл сделать более зрелищным, заявил 25 августа президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Госсовета по вопросам общего образования.
Подробности в материале: Конкурс «Учитель года» надо сделать зрелищным, как «Форт Боярд» — Путин
В рамках встречи с общественностью в формате ВКС перед заседанием Государственного Совета Российской Федерации по теме «О задачах субъектов Российской Федерации в сфере общего образования» активист Российского движения школьников из Мурманска — ученик 4-го класса гимназии №1 Лев Афиногенов представил президенту Российской Федерации Владимиру Путину проект «Шеф в школе» и предложил разрешить родителям с медкнижками посещать кухни школьных столовых, а Юлия Калашникова — заместитель по воспитательной работе школы №12 Изобильненского городского округа Ставропольского края станицы Баклановская предложила распространить практику обучения «навигаторов детства» по всей стране для педагогов и учителей.
Системами видеонаблюдения в настоящее время оснащены 91% зданий школ и детских садов, а также учреждений дополнительного образования Санкт-Петербурга.
Читайте подробнее: В Петербурге видеокамеры и контроль доступа есть в 9 из 10 школ и детсадов
Если все сотрудники школ и вузов Италии должны будут ежедневно предъявлять на входе свои «антикоронавирусные паспорта», то с учетом времени на проверку занятия будут начинаться около полудня, заявил в среду, 24 августа, глава ассоциации директоров школ Рима Марио Рускони.
Все работающие в школах Словении обязаны каждую неделю сдавать тесты на коронавирус, если они ранее не переболели COVID-19 или не сделали прививку. Отказ от тестирования является достаточным основанием для увольнения сотрудника, сообщило 25 августа министерство образования Словении.
В 43 школах Приморского края к 1 сентября откроют образовательные центры естественно-научной и технологической направленностей.
Читайте подробнее: В школах Приморья откроют более 40 «Точек роста»
Жителей Приморья приглашают принять участие в благотворительной акции «Детям Якутии» — к новому учебному году объявлен сбор канцелярских товаров, теплой одежды.
В сельских школах Приморья ремонтируют спортивные залы по нацпроекту «Образование» — обновляют по самым современным стандартам и оснащают всем необходимым оборудованием.
Об этом: В сёлах Приморья обновили оборудование в школьных спортзалах
Решение о проведении линеек 1 сентября будут принимать муниципалитеты Якутии. Об этом сообщила министр здравоохранения республики Елена Борисова.
Подробности в материале: В Якутии решение о проведении линеек 1 сентября примут местные власти
Власти Хабаровского края в 2021 году на ремонт и строительство объектов образования, закупку оборудования выделили 1,3 млрд рублей.
Об этом: В Хабаровском крае строят новые школы и детские сады
На Сахалине в День знаний и День окончания Второй мировой войны будет усилена работа правоохранительных органов и введены дополнительные меры безопасности.
Читайте также: На Сахалине правоохранители усилят работу с 1 по 3 сентября
Все образовательные организации Алтайского края готовы к учебному году. Об этом было заявлено накануне, 25 августа, в ходе заседания правительства региона. Подробности сообщает пресс-служба алтайского губернатора.
В этом году в школы региона пойдут почти 280 тысяч детей. Подавляющее большинство школьников (85%) будут учиться в первую смену. С учетом эпидобстановки, торжественные линейки организуют для учеников 1-х, 9-х и 11-х классов.
Еще 106 тысяч детей в крае — дошкольники.
Об этом: Все школы Алтайского края готовы к новому учебному году
Половина опрошенных родителей в России недовольны питанием своего ребёнка в школьной столовой. Об этом говорится в результатах исследования, проведённого сервисом доставки «Самокат» и производителем продуктов питания ГК «ЭФКО».
Читайте также: Российские родители объяснили причины недовольства питанием детей в школах
В Ульяновске праздничные линейки 1 сентября пройдут на открытых площадках с учётом действующих ограничительных мер.
Подробности в материале: В Ульяновске определились с форматом школьных линеек в День знаний
Бурятия попала в число регионов, в которых школы капитально отремонтируют за счёт федерального бюджета. По словам главы республики Алексея Цыденова, всего до 2024 года капремонт будет проведён в 136 учреждениях.
Подробности в материале: 136 школ в Бурятии капитально отремонтируют до 2024 года
В селе Хороль 1 сентября, в День знаний, с 10:45 до 15:00 в школе №3 состоится торжественное посвящение учеников в кадеты класса «Спасатель».
Подробности в материале: В Приморье в День знаний откроют класс кадетов МЧС
В четырёх школах Амурской области к 1 сентября не успеют устранить последствия паводка. Дети, которые должны были там обучаться, перераспределены в другие образовательные учреждения.
Подробности в материале: В четырёх школах Приамурья учебный год не начнётся из-за паводка
В Туве стартовала благотворительная акция «Помоги собраться в школу!», которая продлится до 20 сентября. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, помощь будет оказана детям из малообеспеченных, многодетных и неполных семей.
Читайте также: Три тысячи детей в Туве нуждаются в помощи для сборов в школу
Расходы родителей на подготовку детей к школе в 2021 году выросли в российских мегаполисах в среднем на 20% по сравнению с тратами в прошлом году. Об этом говорится в результатах исследования, проведённого сервисом по поиску работы SuperJob.
Читайте также: В регионах России подсчитали расходы родителей на подготовку детей к школе
Российские школы начнут новый учебный год в очном формате, и есть надежда, что весь этот учебный год пройдёт в таком формате. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
«Мы очно начинаем учебный год и надеемся, что он очно и будет проходить», — сказал Кравцов.
Подробности в материале: В Минпросвещения РФ надеются на очный учебный год в школах
В новом учебном году в Чувашии будут работать 410 школ, за парты сядут более 145 тыс. детей.
Подавляющее число работников сферы образования Москвы привились от COVID-19. Об этом в интервью ТАСС заявил министр правительства Москвы, глава департамента образования и науки столицы Александр Молотков.
«Победить коронавирус мы можем, только создав коллективный иммунитет. Педагоги города понимают ту ответственность, которая лежит на них. Поэтому уже сегодня больше 80% всех работников образовательных организаций Москвы — школ, детских садов, колледжей и дворцов творчества — привились от коронавируса», — сказал Молотков.
Об этом: Власти Москвы назвали число вакцинированных от COVID-19 педагогов
В московских школах уже давно отсутствует кадровый дефицит. Об этом в интервью ТАСС заявил министр правительства Москвы, глава департамента образования и науки столицы Александр Молотков.
«Кадрового дефицита в школах Москвы давно уже нет. В том числе потому, что обеспечена высокая конкурентоспособная заработная плата педагогов. Это позволяет директорам осуществлять набор высококвалифицированных и компетентных кадров. Минимальная зарплата учителя при условии работы на полную нагрузку — 78 тысяч рублей, а средняя зарплата по городу — 117 тысяч рублей», — сказал Молотков.
Читайте также: Власти Москвы назвали среднюю зарплату учителя в школе
В школах Амурской области с 1 сентября начнут работать 35 новых учителей. До конца года Приамурье ждёт ещё шесть педагогов по программе «Земский учитель».
Читайте также: В Приамурье по программе «Земский учитель» приедет более 40 педагогов
Прокуратура Красносельского района Санкт-Петербурга организовала проверку в связи с возможным нарушением права ребенка на образование, сообщили 26 августа в городской прокуратуре.
Читайте также: Прокуратура в Петербурге проверит, почему инвалида не хотели брать в школу
Новый учебный год в Омской области стартует в очном формате, сообщили 26 августа в правительстве региона.
Об этом: В Омской области новый учебный год начнётся в очном формате
Более 4 тыс. сотрудников полиции и Росгвардии выйдут на охрану свердловских школьников в День знаний. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых.
За каждый учебным учреждением Свердловской области закрепят конкретных офицеров. Школы проверят на нормы антитеррористической и пожарной безопасности. Свои двери для учащихся откроют 1 сентября 2390 учебных заведений, в том числе 1050 школ.
День знаний — праздник, который дорог каждому в нашей стране, «поэтому всегда и предпринимаются силовиками столь жесткие меры, чтобы никто и ничто не омрачил школьникам, родителям и педагогам торжество», сообщил полковник.
Читайте подробнее: На охрану свердловских школьников 1 сентября выйдут более 4 тыс. человек
Учителей пора защищать от учеников, а иначе скоро некому будет работать в российских школах. Об этом заявил в своём обращении к якутянам председатель профсоюза работников образования Вилюйского района республики Савва Семёнов. Он считает, что правам учеников уделяется слишком много внимания, а правам учителей и воспитателей — недостаточно.
Читайте также: В Якутии просят защитить учителей от учеников
Минпросвещения РФ разработало примерные программы воспитания для детских садов и учреждений среднего профессионального образования. Об этом в видеообращении на пленарном заседании августовской конференции работников образования «Воспитание в современных условиях» в Севастополе заявил глава министерства Сергей Кравцов.
«Нами разработаны примерные программы воспитания для детских садов и учреждений среднего профессионального образования. Они — своеобразная основа базовых рабочих программ воспитания, которые с 1 сентября должны появиться в каждой образовательной организации», — сказал Кравцов.
Подробности в материале: В России разработали программы воспитания для детских садов
Праздничные линейки 1 сентября в школах Краснодарского края решено провести только для учеников первых, девятых и одиннадцатых классов, а посетить их смогут только родители первоклассников.
Подробности в материале: На Кубани на линейки 1 сентября пустят только родителей первоклассников
На территории Троицкого и Новомосковского округов (ТиНАО) с начала 2021 года построено и введено в эксплуатацию три школы-гиганта, сообщили в Стройкомплексе Москвы.
Читайте также: В Новой Москве с начала года построили три школы-гиганта
В Воронежской области за год зафиксирован рост цен фактически на все товары для школы, при этом рост оказался в среднем ниже темпов инфляции.
Подробности в материале: Воронежские родители за сбор ребенка в школу заплатят больше, чем год назад
Большинство школьных линеек в День знаний в Свердловской области пройдут на открытом воздухе. Об этом сообщил начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
Лишь в 10 образовательных учреждениях решили провести праздничные линейки в классах. Для более чем 993 тыс. учащихся 1 сентября откроют двери 2390 учебных учреждений (включая 1050 школ).
«Планируется, что из-за сложной эпидемиологической обстановки большинство праздничных линеек пройдут на свежем воздухе», — уточнил полковник Горелых.
Подробности в материале: На Среднем Урале объяснили, как 1 сентября пройдут школьные линейки
В Туву начались поставки гуманитарной помощи в виде защитных масок и антисептика, предоставленной безвозмездно комбинатами «Патриот» и «Новый путь». Всего до конца недели ожидается поступление 7,4 млн масок и 4,1 тыс. литров антисептика. Как отмечается, из них 3,6 млн масок передадут министерству образования Тувы для обеспечения эпидбезопасности в школах.
Изменение стоимости набора школьника в Иркутской области оказалось ниже уровня инфляции. Такие данные 26 августа приводит территориальное управление государственной статистики.
Сборы в школу мальчика в среднем по Иркутской области обойдутся в 19 388,5 руб., девочки — 24 639,3 руб.
Подробности в материале: В Приангарье сборы в школу стали немного дороже
Средние потребительские цены на отдельные товары школьного ассортимента и одежду для детей школьного возраста в Иркутской области.
Данные Росстата.
Из всех регионов Сибири самые дорогие наборы школьника оказались в Хакасии. Об этом 26 августа сообщает территориальное управление государственной статистики по Иркутской области. Отмечается также, чтобы купить мальчику все необходимое, там потребуется 21,1 тыс. руб., девочке — 25,7 тыс. руб.
Об этом: Хакасия возглавила сибирский рейтинг дороговизны наборов школьника
Дешевле всего собрать детей в школу в Омской области: купить канцтовары и форму для мальчика можно за 15,3 тыс. руб., для девочки — за 19,4 тыс. руб.
В Свердловской области обнаружили 10 детей, которых не зачислили в 1-й классы школ. Об этом сообщил начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
В регионе проводится акция «Помоги пойти учиться». Полицейские и представители профильных служб посетили семьи, которые состоят на учёте. Было выявлено 10 детей, которых не зачислили в первый класс.
«В отношении нерадивых родителей составлены административные протоколы», — сообщил полковник Горелых.
Подробности в материале: На Урале выявили родителей, не отдавших детей в первый класс
В сентябре учащиеся первых классов московских школ смогут бесплатно посетить 17 площадок дополнительного образования, в том числе детские технопарки.
Читайте также: Первоклассников Москвы познакомят с программированием и робототехникой
В сфере образования Ингушетии в 2021 году достигнуты значительные успехи, которые позволяют говорить об эффективности образовательного процесса в регионе. Об этом заявил 24 августа в ходе традиционного августовского совещания с учителями школ глава республики Махмуд-Али Калиматов.
Читайте также: Власти Ингушетии сообщили о рекордных успехах в образовании
В школьных программах на Ставрополье с 1 сентября появится новый предмет — «История Ставропольского края». Специально для этого выпущена серия учебных пособий для учащихся с пятого по десятый класс, сообщили 26 августа в пресс-службе главы региона.
Читайте также: В школах Ставрополья появится новый предмет — «История края»
В Казани разрабатывают специальное приложение для оценки блюд школьного меню. Об этом 26 августа заявил глава города Ильсур Метшин.
Подробности в материале: В Казани контроль школьного питания переведут в электронный формат
В Новосибирске в этом учебном году первый в жизни школьный звонок прозвенит для 23 тысяч первоклассников. Об этом сегодня, 26 августа, сообщил мэр города Анатолий Локоть.
«За 2020 год мы построили 14 объектов образования — три школы и 11 детских садов. Сейчас в Новосибирске идёт строительство трёх школ и двух садиков. Активно возводится новое здание гимназии № 3 в Советском районе, растут корпуса школ в микрорайоне «Родники» и в жилом комплексе «Европейский берег». Всего же с 2014 года система образования Новосибирска увеличилась на 50 детских садов и 16 школ», — напомнил мэр.
Читайте также: В Новосибирске 1 сентября за парты сядут 23 тысячи первоклассников
В Адыгее перед началом учебного года стали участниками прививочной кампании 67% педагогических работников. Такие данные привела заместитель председателя правительства республики Наталья Широкова в ходе традиционного августовского совещания учителей.
Читайте также: В Адыгее сделали прививки от коронавируса 67% педагогов
В Адыгее принято решение организовать праздничные линейки по случаю начала нового учебного года не для всех школьников. На них будут приглашены лишь первоклассники и выпускники. Об этом сообщил глава республики Мурат Кумпилов на своей странице в Instagram.
Читайте также: В Адыгее линейки на 1 сентября пройдут не для всех
В День знаний, 1 сентября, президент России Владимир Путин посетит всероссийский детский центр (ВДЦ) «Океан» на Дальнем Востоке и пообщается с его воспитанниками. Об этом 26 августа рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Читайте также: Путин 1 сентября приедет в ВДЦ «Океан» на Дальнем Востоке — Песков
Начало учебного года в Киргизии перенесено на 15 сентября. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.
Читайте подробнее: В Киргизии перенесли начало учебного года
В Калуге прокуратура города выявила нарушения в ходе капитального ремонта общеобразовательной школы № 10, сообщили 26 августа в надзорном ведомстве.
Читайте подробнее: В Калуге прокуратура выявила нарушения при капремонте школы
В Молдавии в этом году запретили проводить школьные линейки, но парад в честь годовщины независимости республики в Кишинёве отменять не будут. Об этом 26 августа сообщила на телеканале Publika премьер-министр страны Наталья Гаврилица.
Читайте подробнее: Гаврилица: парад в Молдавии проводить можно, а школьные линейки — нет
В преддверии 1 сентября, традиционного Дня знаний, Президентская библиотека приглашает на своём портале «полистать» один из первых русских учебников, оцифрованный книжный памятник конца XVII века — иллюстрированный Букварь Кариона Истомина.
История Букваря Кариона Истомина (его также называют Лицевой букварь, то есть букварь с картинками) началась в 1692—1693 годах, когда иеромонах московского Чудова монастыря, писатель и придворный поэт Карион Истомин создал два рукописных, исполненных красками и золотом букваря для обучения царских детей, в частности царевича Алексея Петровича, сына Петра I. В 1694 году гравёр Оружейной палаты Леонтий Бунин вырезал Букварь на медных листах, и издание было выпущено небольшим тиражом.
Букварь Кариона Истомина в то время не имел аналогов: он служил не только пособием для овладения грамотой, но и стал первым русским иллюстрированным изданием для детей, где текст и рисунок органично сочетаются, при этом рисунок несёт познавательную нагрузку. В своеобразном предисловии к Букварю сам Истомин объясняет: «Под всяким же писменем ради любезнаго созерцания отрочатам учащымся предложены виды во удобнее звание в складе».
В этой уникальной книге каждой букве отведена отдельная страница. Вверху даётся изображение буквы, составленное в виде людей, стоящих в разных позах. Затем идёт ряд воспроизведений этой буквы — гравированных инициалов, печатных прописных и строчных, а также рукописных. Причем это не только русские буквы, но и латинские, и греческие.
До 2024 года в Мытищах должно появиться семь новых школ. На сегодняшний день в городском округе работает 35 общеобразовательных заведений, 29 из которых муниципальные и шесть — частные.
По официальной информации городского округа, в Мытищах насчитывается 38,5 тысячи школьников. Каждый год количество детей увеличивается в среднем на 4 тысячи. Как правило, в каждом классе обучается до 37−38 учеников. Планируется, что новые учебные заведения помогут частично избавиться от переполненности классов и второй смены обучения.
В День знаний в Щербинке (Новая Москва) откроется новая школа. Новый корпус школы № 2117 возвели на ул. 40 лет Октября, д. 5/1 на месте старого здания за счет бюджета города. Он рассчитан на учеников с шестого по 11-й класс.
В Щербинке активно возводится жилье, сюда переезжает все больше молодых семей, поэтому школа-новостройка будет очень востребована.
В День знаний, 1 сентября, в 12:40 Госфильмофонд России покажет в кинотеатре «Иллюзион» (г. Москва) «Первоклассницу» (1948) — поучительный детский фильм Ильи Фрэза по повести Евгения Шварца о взбалмошной Марусе, которая учится школьной дисциплине. Показ пройдёт с 35-мм плёнки из архива Госфильмофонда России. Вход бесплатный, по регистрации.
Также в День знаний в «Иллюзионе» бесплатно покажут другой знаковый фильм о школе. В 10:25 в рамках ретроспективы Любови Соколовой состоится показ культовой картины Станислава Ростоцкого по сценарию Георгия Полонского — одного из наиболее известных советских фильмов о школе и учителях «Доживём до понедельника» (1968). Это честная школьная драма, получившая главный приз на ММКФ в 1969 году, рассказывает о трёх днях из жизни 9-го класса обычной советской средней школы, юной учительнице английского языка (Ирина Печерникова), находящемся в кризисе её старшем коллеге и наставнике (Вячеслав Тихонов) и их отношениях с учениками, коллегами и друг другом.
Школы Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области готовы начать учебный год 1 сентября в очном формате.
Накануне Дня знаний ждём очередного подорожания цветов. Кто планировал покупать букет? Отложили пару-тройку тысяч?
Президент РФ Владимир Путин 1 сентября посетит детский лагерь «Океан» на Дальнем Востоке, где пообщается с детьми.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, работники сферы образования оказались вовлечены в процесс вакцинации в два раза активнее, чем рядовые граждане, в некоторых муниципалитетах вакцинировано от коронавируса свыше 90% работников школ.
Читайте подробнее: В Северной Македонии привиты от коронавируса 70% преподавателей
В Магадане к новому учебному году уже организован подвоз детей из отдаленных микрорайонов к школам.
Читайте подробнее: В Магадане детей к школам будут подвозить десять автобусов
Во Владивостоке все школы и детские сады готовы к новому учебному году — за парты сядут 1 сентября 60 тыс. учеников, из них 7 тыс. — первоклассники. В детские сады пойдут более 26 тыс. ребят.
Читайте подробнее: Во Владивостоке 1 сентября за парты сядут 60 тыс. школьников
В Хабаровском крае все школы успешно прошли проверку в преддверии нового учебного года.
Подробности в материале: В Хабаровском крае учебный год начнётся для более 150 тыс. учеников
В Магаданской области завершилась приемка учреждений образования к началу учебного года.
Читайте также: В Магаданской области 1 сентября пройдёт в традиционном формате
75 преподавателей Якутии изъявили желание поехать работать на арктическую территорию республики в рамках проекта «Учитель Арктики». Их обещают обеспечить жильём, подъёмными выплатами и деньгами на проезд.
Читайте подробнее: В Якутии учителей заманивают в Арктику сертификатами на жильё
На Камчатке завершили работу межведомственные комиссии по приёмке учреждений образования к новому учебному году.
Подробности в материале: На Камчатке учебный год начнётся в традиционном очном формате
В школах Бурятии по программе «Земский учитель — 2021» трудоустроены 27 педагогов. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства образования и науки республики, наиболее востребованными оказались учителя английского языка, по этой специальности было открыто 13 вакансий.
Подробности в материале: В школах Бурятии начнут работать 27 «земских учителей»
В Ростовской области рассмотрены заявки на участие в программе «Земский учитель», поступившие от 107 претендентов. В 2021 году выплаты в размере 1 млн рублей получат 34 педагога, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве.
Подробности в материале: В Ростовскую область по программе «Земский учитель» приедут 34 педагога
Центр оценки компетенций, инициированный и организованный президентской платформой «Россия — страна возможностей», откроется 1 сентября на базе Московского энергетического института (МЭИ). Об этом 27 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Подробности в материале: В МЭИ откроется Центр оценки компетенций АНО «Россия — страна возможностей»
В период с 1 по 3 сентября в России будет проходить II Просветительский марафон «Новое знание», который приурочен ко Дню знаний и организатором которого выступает Российское общество «Знание». Об этом 27 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Об этом: В РФ с 1 по 3 сентября пройдет II Просветительский марафон «Новое знание»
По информации паблика «Тюменская Слобода (official)» в социальной сети «ВКонтакте» в Ямальском-2 в гимназии родителям сообщили, что дети будут учиться в субботу по причине большого количества учеников. Некоторым жителям микрорайона якобы вообще отказали в зачислении ребёнка в школу.
Уполномоченный по правам ребёнка в Тюменской области Андрей Степанов рекомендует родителям брать письменные отказы в зачислении у директоров школ. С этими документами можно будет не только обратиться в департамент образования, но и в суд, отметил детский омбудсмен.
Читайте подробнее: В Тюмени некоторым первоклассникам не хватило мест в школе у дома
В Пензенской области с учётом эпидемиологической ситуации приняли решение проводить 1 сентября в обычном формате, с участием родителей, соблюдая все санитарно-эпидемиологические требования. Об этом 27 августа заявил врио губернатора Олег Мельниченко.
Об этом: В Пензенской области День знаний проведут в обычном формате
В Туве работают над проектом новой системы оплаты труда учителей. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, проект будет готов к началу учебного года.
Читайте также: В Туве к 1 сентября разработают новую систему оплаты труда учителей
К началу нового учебного года в Испании свыше 60% школьников в возрасте от 12 до 17 лет будут полностью привиты от COVID-19. Об этом 27 августа сообщает ИА «Красная Весна».
Школьный набор в Ростовской области за год подорожал, однако изменение стоимости оказалось ниже уровня инфляции. Так, набор одежды и канцелярии как для мальчиков, так и для девочек в 2021 году подорожал на 2%. Об этом ИА REGNUM сообщили в Ростовстате.
Читайте также: В Ростовской области подорожали сборы в школу
Российский министр просвещения Сергей Кравцов 28 августа проведёт традиционное Общероссийское родительское собрание. Видеоконференция будет посвящена важным переменам в школах, сообщили 27 августа в Министерстве просвещения РФ.
Онлайн-собрание начнётся в 12:30 по московскому времени, на нём расскажут о нововведениях, например — о программах воспитания и календарях воспитательной работы, о советниках директоров по воспитанию.
«С 1 сентября 2022 года во всех школах также начнут действовать новые федеральные государственные образовательные стандарты», — сообщили в пресс-службе министерства ТАСС.
Читайте также: Кравцов расскажет о нововведениях в школах на онлайн-собрании 28 августа
Традиционный формат обучения в учреждениях образования одобрен управлением Роспотребнадзора по Якутии. 1 сентября детей ждут в школах, но только при условии соблюдения противоэпидемических мер.
Подробности в материале: Школьники Якутии 1 сентября начнут учиться очно
В крупных городах России собрать ребенка в школу к 1 сентября в 2021 году стало в среднем на 20% дороже, чем в 2020 году.
Читайте также: Родители рассказали, сколько потратили на сборы детей в школу
Расходы по уплате налогов на единовременные выплаты педагогам и другим сотрудникам образовательных учреждений возьмёт на себя бюджет Тверской области. Об этом губернатор Игорь Руденя сообщил 26 августа в эфире телеканала «Россия 24» Тверь.
Читайте подробнее: Верхневолжье возьмёт на себя оплату налогов на выплаты педагогам — Руденя
Министерство здравоохранения Черногории издало приказ, на основании которого все сотрудники, школьники, студенты во время пребывания в государственных и частных образовательных учреждениях должны носить защитные маски.
Об этом: В всех учебных заведениях Черногории вводят масочный режим
Пагубность дистанционного образования известна давно — в основном на Западе, заявила 27 августа эксперт Родительского Всероссийского Сопротивления, клинический психолог ЖаннаТачмамедова на конференции «Дистанционное образование: непростые выводы массового социологического опроса граждан».
Сын губернатора Московской области Андрея Воробьева 1 сентября пойдет в первый класс. Об этом он лично заявил на форуме «Время образования» в подмосковном Красногорске, передает корреспондент ИА REGNUM.
Таким образом глава региона решил поддержать родителей других первоклассников, признавшись, что первое посещение ребенком школы является волнительным процессом.
«1 сентября — это приятные хлопоты. Это переосмысление того, с чем ты заходишь в класс, для учителя, для семьи — как настроить наших детей, сын в первый класс идет, чего он добьется, чего достигнет в этой жизни?» — сказал Воробьев.
В Казани обеспечивать безопасть во всех школах с 1 сентября будут сотрудники частных охранных предприятий, заявил начальник управления образования города Ирек Ризванов. Услуги частных охранных предприятий будут оплачиваться как из городского, так и из республиканского бюджетов. Плата с родителей школьников взиматься не будет.
Об этом: В Казани безопасность в школах обеспечат сотрудники охранных предприятий
Большое внимание в деятельности школ надо уделять воспитательной работе. Об этом 27 августа заявил министр просвещения России Сергей Кравцов на форуме «Время образования» в подмосковном Красногорске, передает корреспондент ИА REGNUM.
Во время своего выступления глава Минпросвещения выразил надежду, что воспитательная работа в школах будет организована не формально.
Подробности в материале: Глава Минпросвещения РФ предложил «вернуть в школу детство»
Начало учебного года в России состоится в очном режиме. Об этом 27 августа заявил министр просвещения России Сергей Кравцов на форуме «Время образования» в подмосковном Красногорске, передает корреспондент ИА REGNUM.
По словам главы Минпросвещения, перевод на удаленку в 2020 году был вынужденной мерой, от которой отказались сразу, как только появилась такая возможность.
Читайте подробнее: Глава Минпросвещения РФ назвал школьную удалёнку вынужденной мерой
Более 30 тысяч росгвардейцев обеспечат безопасность в День знаний. Федеральной службой войск национальной гвардии Российской Федерации во взаимодействии с другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации реализован комплекс организационных и практических мероприятий, направленных на обеспечение безопасности и правопорядка в период проведения торжеств, посвященных началу учебного года. По словам официального представителя Росгвардии Валерия Грибакина, на сегодня практически завершены все необходимые контрольные и проверочные мероприятия, связанные с обеспечением безопасности в День знаний. Уполномоченные должностные лица территориальных органов Росгвардии в составе межведомственных комиссий участвовали в категорировании и экспертной оценке состояния защищенности образовательных организаций. Проведено более 17 тыс. тренировок и учений, организованных совместно с различными силовыми ведомствами и администрациями объектов.
1 сентября маршруты патрулирования войсковых нарядов и экипажей вневедомственной охраны Росгвардии будут приближены к местам проведения мероприятий. При этом работа будет организована так, что эти изменения не скажутся на эффективности обеспечения безопасности на других объектах. Служба будет осуществляться с соблюдением необходимых санитарно-противоэпидемических мер, направленных на профилактику распространения коронавирусной инфекции (СOVID-19). Личный состав обеспечен необходимыми дезинфекционными средствами и средствами индивидуальной защиты, проводится дезинфекция транспорта, термометрия личного состава.
В Курганской области учёба в 2021 году начнётся в очном режиме, за партами в классах. Об этом сообщает пресс-служба главы региона. На торжественных линейках 1 сентября, которые рекомендуется провести на открытом воздухе, разрешается присутствие родителей.
Читайте также: В Курганской области День Знаний пройдёт в очном формате с линейками
Скоростной интернет появится в каждой школе России до конца 2021 года. Об этом 27 августа сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев на форуме «Время образования» в подмосковном Красногорске, передает корреспондент ИА REGNUM.
«У нас есть график, в этом году заканчивается большой проект по подключению к скоростному интернету всех школ в стране. До конца этого года не должно остаться ни одной школы без быстрого интернета», — сказал глава Минцифры.
Подробности в материале: До конца 2021 года все школы России обеспечат скоростным интернетом
Сеть Wi-Fi появится в каждом классе любой российской школы. Об этом 27 августа сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев на форуме «Время образования» в подмосковном Красногорске, передает корреспондент ИА REGNUM.
Добиться этого планируется к концу 2024 года, уточнил глава Минцифры.
Читайте подробнее: Каждый класс всех российских школ обеспечат Wi-Fi
В селе Чемодановка Бессоновского района Пензенской области в рамках нацпроекта «Образование» возводят школу на 375 мест. Сдать объект должны к 1 сентября 2022 года. Для того, чтобы обеспечить запланированные темпы строительства принято решение о передаче объекта с районного на областной уровень. Об этом 27 августа во время рабочей поездки по району заявил врио губернатора Олег Мельниченко.
Подробности в материале: Строительство школы в пензенской Чемодановке переведут на областной уровень
В Минпросвещения РФ работают над рабочими программами для учителей с рекомендациями по изучению и часам на каждую тему. Об этом на сессии «Опережая время: система образования для человека новой эпохи» в рамках Российского международного форума «Время образования» заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
Около 27 тысяч сельских школ будут оснащены необходимым оборудованием до 2024 года. Об этом на сессии «Опережая время: система образования для человека новой эпохи» в рамках Российского международного форума «Время образования» заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
Всех учителей российских школ планируется обеспечить электронными гаджетами. Об этом 27 августа сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев на форуме «Время образования» в подмосковном Красногорске, передает корреспондент ИА REGNUM.
По словам главы Минцифры, реализовать эту задачу планируется к 2023 году. К тому времени электронный планшет станет основным инструментом работы учителя, уверен чиновник.
Подробности в материале: Каждому учителю в России выдадут электронный планшет
Цифровизация образования обеспечивает рост безопасности учебного процесса в российских школах. Об этом 27 августа сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев на форуме «Время образования» в подмосковном Красногорске, передает корреспондент ИА REGNUM.
«То, что мы приходим с быстрым интернетом, Wi-Fi позволяет обеспечить лучшую безопасность школ. На всех входах и выходах в школы должны быть установлены камеры», — сказал чиновник.
Читайте также: Шадаев: цифровизация повышает безопасность в школах
Межведомственные комиссии приняли все образовательные учреждения Новосибирска к началу нового учебного года. По словам мэра Анатолия Локтя, учебный год школы города начнут в очной форме.
Читайте также: В Новосибирске новый учебный год начнётся в очной форме — мэр
У российских ведомств нет планов по полному переводу школ на дистанционный формат обучения. Об этом в ходе сессии «Опережая время: система образования для человека новой эпохи» в рамках Российского международного форума «Время образования» заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
«Ни у министерства просвещения, ни у министерства цифрового развития нет никаких планов по переводу школ на дистанционное обучение. Никаких. И никогда не будет. И пример тому очный формат обучения в прошлом учебном году», — сказал Кравцов.
Подробности в материале: Кравцов пообещал не переводить школы на «дистанционку»
Для учителей российских школ готовят новые учебные программы. Об этом 27 августа заявил министр просвещения России Сергей Кравцов на форуме «Время образования» в подмосковном Красногорске, передает корреспондент ИА REGNUM.
По мнению главы Минпросвещения эти меры позволят облегчить работу для педагогического состава. Принять новые программы планируется к 2022 году.
Подробности в материале: Для российских учителей разрабатывают новые учебные программы
Российские школы никогда не перейдут на полностью дистанционное обучение. Об этом 27 августа объявил министр просвещения России Сергей Кравцов на форуме «Время образования» в подмосковном Красногорске, передает корреспондент ИА REGNUM.
«Ни у министерства просвещения, ни у министерства цифрового развития нет никаких планов по переводу школ на дистанционное обучение. Никаких. И никогда не будет», — сказал чиновник.
Читайте также: «Никогда» — в Минпросвещения высказались о переводе школ на дистант
Строительство школы на 1000 детей в посёлке Караваево Костромского района обещают начать в 2023 и завершить в 2024 году. Об этом в социальных сетях сообщил губернатор Костромской области Сергей Ситников.
Управление Роспотребнадзора по Мордовии рекомендовало школам республики с учетом текущей эпидситуации в период с сентября до конца декабря 2021 года организовать учебный процесс в рамках пятидневной рабочей недели.
В субботу рекомендуется проводить уроки в дистанционном формате, в школах в это время будет санитарный день для проведения генеральной уборки.
Об этом: Роспотребнадзор Мордовии рекомендовал школам перейти на пятидневку
В Президентской академии завершилась приемная кампания 2021 года для очной формы программ бакалавриата и специалитета. По ее итогам первокурсниками Академии и филиальной сети стали более 15 000 человек из всех регионов России и 36 стран. В московский кампус на бюджет и договор зачислено около 6000 человек, остальные первокурсники начнут свое обучение в филиалах Академии по всей России.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, Филипче подчеркнул, что решение было принято консенсусом. «Дистанционка» будет действовать минимум две недели, после чего будет принято новое решение. Причиной принятия данного решения стала нехватка мест в госпиталях для пациентов с COVID-19. Инициатором перехода на дистанционное обучение стал кризисный штаб в Тетово.
Читайте подробнее: Часть македонских школ не удалось «спасти» от дистанционки
Охрана здоровья российских школьников является одним из общегосударственных приоритетов, заявил в ходе Общероссийского родительского собрания замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай.
Подробности в материале: В Минздраве РФ высказались об охране здоровья школьников
Дожди в первый день сентября придут в Смоленскую, Тверскую, Калужскую и Ленинградскую области, сообщил 28 августа журналистам начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.
Подробности в материале: Смоленская, Тверская и Калужская области встретят 1 сентября с дождями
Необычный пиар-ход накануне сентябрьских выборов использовали два дальневосточных губернатора — практически одновременно они появились в детских книгах, которые будут распространяться в школах их регионов.
Об этом: Дальневосточные губернаторы увековечили себя в детских книжках
Во Владивостоке в рамках введения нового федерального государственного образовательного стандарта с 1 сентября откроются профильные 10-е классы в 71-й школе.
Читайте также: В школах Владивостока открывают профильные классы
До 1 сентября всего два дня. Все учебные учреждения уже должны были оповестить о том, как и в каком формате начнется учебный год на этот раз. Например, исходя из эпидемиологической ситуации, учебный год для всех студентов во всех кампусах ВШЭ начнется в очном формате с соблюдением уже привычных мер безопасности. Университет начинает новый учебный год офлайн для всех студентов вне зависимости от наличия у обучающихся сертификата о прививках. Заселиться в общежитие или арендное жилье можно будет также без сертификата о прививке.
При этом будут соблюдаться уже привычные правила безопасности: масочный режим, социальная дистанция, в одной аудитории смогут находиться не более 50 человек, не менее четверти занятий будут организованы в синхронном дистанционном формате. При составлении расписания рекомендовано выделять не более трех дней в неделю для офлайн-занятий. Майноры, МАГОЛЕГО и университетские факультативы останутся в онлайн-формате.
В Якутии рассматривают возможность перевода школьников на дистанционное обучение в случае, если эпидемиологическая обстановка усугубится во время очного формата обучения. Подписан соответствующий указ главы республики.
Читайте также: Школы Якутии могут перевести на дистанционное обучение
Образовательные учреждения Магадана к новому учебному году пополнятся 16 новыми кадрами.
Читайте также: Системе образования Магадана не хватает более 170 кадров
1 сентября 17 млн российских школьников сядут за парты.
Антикоронавирусные ограничения в школах останутся в силе как минимум до конца года.
Изменения, которые могут понравиться и ученикам, и их родителям: контрольные, проверочные и диагностические работы по каждому предмету в одной параллели классов теперь можно устраивать не чаще одного раза в 2,5 недели, не больше одной в день в одном классе, не на первом и не на последнем уроке.
Напомним, что всем ученикам начальной школы с 1-го по 4-й класс независимо от наличия льгот и дохода семьи положено бесплатное питание в школе.
Алтайский край, Рубцовск. В картинной галерее имени Владислава Тихонова работает выставка «Учебная книга. От старины до современности», посвященная началу учебного года.
Посетители могут увидеть буквари, изданные в разные годы, старинные книги. Поскольку до начала ХХ века обучение было церковно-приходским, то на выставке также представлены старинная церковная утварь, ритуальные предметы, полное одеяние священника.
День знаний в Москве обещают тёплым, но дождливым. Так, днём столбики термометров покажут до 20 градусов выше нуля. Синоптики настоятельно рекомендуют взять с собой зонты.
Однако уже со 2 сентября погода будет ухудшаться, придётся утепляться, дожди будут ежедневными.
По данным исследования Storytel и Viber, почти 60% россиян перечитывали школьную программу во взрослом возрасте. В топ-3 произведений, которые россияне чаще всего перечитывают или хотели бы перечитать, вошли «Война и мир» Л. Н. Толстого, «Мастер и Маргарита» М. А. Булгакова, «Преступление и наказание» Ф. М. Достоевского. 29% тех, кто возвращался к школьной программе, уже перечитали более 10 книг. Только 20% опрошенных не перечитали на сегодняшний день ни одного школьного произведения. 58% говорят, что читали бы больше книг во время учебы в школе, если бы были доступны другие форматы, например электронные или аудиокниги. 26% придерживаются мнения, что ребенок сам должен выбирать для чтения книги, которые ему интересны.
В Кемеровской области на 2021/2022 учебный год вузы и филиалы вузов приняли на бюджетные места по программам бакалавриата и специалитета очной формы обучения 5187 студентов, в магистратуру поступило 716 студентов. Об этом сообщил официальный телеграм-канал «Цивилев. Live».
Подробности в материале: На бюджетные места в вузы Кузбасса поступили почти шесть тысяч студентов
Малообеспеченные семьи на Камчатке могут получить 2,5 тыс. рублей на приобретение школьно-письменных принадлежностей.
Читайте подробнее: На Камчатке малообеспеченным семьям помогут собрать детей в школу
Тюменцы возмущены отсутствием крыши на здании школы № 70. Об этом сообщает портал 72.ru. Кроме того, пришкольная территория заросла травой, родителей до сих пор, по их словам, не информировали о формате празднования Дня Знаний. Одна из матерей сообщила, что из-за недоделанной крыши уроки будут проводиться на улице.
Читайте подробнее: «Всё идёт по плану» — тюменцы возмущаются отсутствием крыши на школе
Торжественные линейки в школах Белгородской области 1 сентября решено провести на открытом воздухе с соблюдением эпидемиологических требований. Об этом сообщил в соцсетях врио губернатора Вячеслав Гладков 29 июля.
Об этом: Белгородские власти согласовали проведение школьных линеек
Более 1,3 тыс. вакантных мест насчитывается в сфере образования Петербурга к 1 сентября 2021 года.
Подробности в материале: В Петербурге не хватает более 1,3 тыс. работников сферы образования
В учреждениях образования Якутии будут преподавать только педагоги, прошедшие полную вакцинацию от коронавируса. По данным главного санитарного врача республики Маргариты Игнатьевой, вакцинацию завершили 82,3% сотрудников школ и 81,5% работников детских садов.
Читайте также: В школы Якутии не пустят непривитых от COVID-19 учителей
В Магаданской области все 126 образовательных учреждения готовы к учебному году, в 54 школах пройдут 1 сентября торжественные мероприятия и линейки.
Об этом: На Колыме 1 сентября проверят школы на безопасность
Торжественные линейки для отдельных классов и параллелей пройдут 1 сентября в школах Башкирии. Об этом 30 августа сообщил министр образования региона Айбулат Хажин на оперативном совещании в республиканском правительстве. По его словам, торжественные линейки будут проходить на открытом воздухе. На них будут допускаться родители.
Читайте подробнее: В Башкирии рассказали, как пройдёт День знаний в школах республики
На школьные линейки 1 сентября планируют прийти 47% родителей в РФ. Более 50% не собираются присутствовать на празднике.
Читайте подробнее: Более 50% родителей в РФ не пойдут 1 сентября на школьные линейки
В белорусской школе в первую очередь «надо укрепить дисциплину». Об этом 29 августа в эфире белорусского государственного телеканала «ОНТ» заявил министр образования республики Игорь Карпенко.
Читайте также: Минобразования Белоруссии: порядка в школе нет, учителя критиковать нельзя
В Калужской области система образования готова к началу нового 2021−22 учебного года. В регионе будет работать 717 образовательных организаций. Из них 348 общеобразовательных, 232 дошкольных, 28 профессиональных.
Об этом: В Калужской области учреждения образования готовы к началу учебного года
В Карачаево-Черкесии начало нового учебного года отметят торжественными линейками не все учащиеся школ. На мероприятия будут приглашены лишь первоклассники и выпускники. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава.
Читайте также: В Карачаево-Черкесии ограничили число участников линеек на 1 сентября
В Северной Осетии в предстоящем учебном году будут открыты 16 кадетских классов. Для них выберут различные направления, в том числе далекие от военизированных. Об этом заявил в ходе августовского совещания педагогических работников врио руководителя РСО-Алании Сергей Меняйло.
Читайте также: В Северной Осетии откроют 16 кадетских классов
Школьники Северной Осетии сядут за парты в новом учебном году 4 сентября. Такое решение принимается властями региона уже не первый год в связи с траурными мероприятиями, посвященными памяти жертв теракта в бесланской школе №1.
Читайте также: Учебный год в школах Северной Осетии начнется 4 сентября
Забайкалье. В Читинском медицинском колледже 1 сентября в рамках национального проекта «Образование» откроются четыре новых мастерских, оборудованных по международным стандартам Worldskills Russia.
Как рассказала министр образования и науки региона Наталья Бянкина, новые мастерские созданы по приоритетной группе компетенций: «Стоматология ортопедическая», «Фармацевтика», «Лабораторный медицинский анализ» и «Лечебная деятельность».
«Материально-техническая база колледжа будет отвечать всем требованиям федерального проекта «Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование». Это позволит организовать рабочие места для студентов по приоритетной группе компетенций и совершенствовать симуляционно-тренинговые методы обучения, в том числе с применением дистанционных и электронных технологий. Помимо этого, колледж сможет проводить демонстрационные экзамены и чемпионаты по компетенциям «Ворлдскиллс», — подчеркнула Наталья Бянкина.
В Северной Осетии новый учебный год планируется начать в традиционной форме — очно. При этом все администрации школ уведомлены, что работа должна быть организована в соответствии с ситуацией по коронавирусу, с учетом рекомендаций Роспотребнадзора. Об этом заявила врио министра образования и науки РСО-Алания Элла Алибекова.
Об этом: Школы Северной Осетии планируют начать учебный год в очном формате
В пятый раз в Прибайкалье проходит межведомственная благотворительная акция «Собери ребёнка в школу». Для помощи нуждающимся и многодетным семьям в подготовке детей к школе по традиции объединились представители всех силовых ведомств Иркутской области. Более сотни укомплектованных школьных рюкзаков и около 250 тысяч рублей передали в Иркутское региональное отделение Российского детского фонда.
Личный состав Главного управления МЧС России по Иркутской области собрал 33 рюкзака с канцелярией и присоединился к поздравлению школьников с началом учебного года. Во всех районах региона сотрудники МЧС России сегодня передали собранную гуманитарную помощь многодетным и малоимущим семьям, которые находятся на учёте соцзащиты.
В Новосибирске к обучению в очном режиме готовы 165 школ, 49 будут работать по смешанной модели. При этом все начальные классы будут обучаться очно. Об этом сообщили в мэрии города.
Читайте также: В Новосибирске 49 школ из-за COVID-19 будут работать по смешанной модели
Несмотря на пандемию коронавируса, врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских предлагает в День знаний допустить на праздник матерей учащихся начальных классов. Об этом он написал на своей странице в «Инстаграме».
Подробности в материале: Ульяновским матерям могут разрешить участвовать в школьных линейках
В июле 2021 года отправить мальчика в первый класс в Забайкальском крае было на четыре тысячи дешевле, чем девочку. Такие данные приводит территориальное управление государственной статистики.
Отмечается также, что основной набор одежды для мальчика можно было приобрести за 11,9 тыс. рублей, для девочки — за 15,9 тыс. рублей. На ранец с канцтоварами в этот период необходимо было потратить еще около четырёх тысяч рублей.
Подробности в материале: В Забайкалье на подготовку к школе требуется более 15 тысяч рублей
В Новосибирске во всех школах будет организовано бесплатное горячее питание всех учеников начальных классов. Это более 87 тысяч детей — 45% от количества школьников, сообщила мэрия города.
Подробности в материале: Более 87 тысяч школьников Новосибирска будут обедать бесплатно
На Урале первоклассникам вручили подарки: рюкзаки и пеналы, также школьные наборы для учебы и творчества — краски, карандаши, тетради, пластилин. Подарки получили 136 детей. Такой подарок детям своих сотрудников сделали на одном из заводов.
Все образовательные учреждения Новосибирска готовы к началу нового учебного года и приняты межведомственными комиссиями. Об этом сегодня, 30 августа, сообщил начальник департамента образования мэрии города Рамиль Ахметгареев.
Читайте также: В мэрии Новосибирска уточнили, сколько потратили на подготовку школ
Единовременные выплаты на школьников получили 99% семей, заявила 30 августа вице-прьемьер Татьяна Голикова. По её словам, единовременную выплату получили более 20,3 млн семей с детьми на сумму 202,8 млрд рублей.
Она также подтвердила, что во всех регионах РФ учебный год планируется начать в очном формате.
«Все общеобразовательные учреждения должны быть полностью готовы к началу занятий 1 сентября. Борьба с коронавирусом не завершена, поэтому нужно по-прежнему соблюдать санитарные меры, чтобы не подвергать риску здоровье детей и учителей», — заявил 30 августа премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Все российские школы должны быть готовы к приёму учеников 1 сентября. Безопасность детей также нужно обеспечить, заявил премьер-министр Михаил Мишустин 30 августа на оперативном совещании с вице-премьерами.
«Уже послезавтра дети пойдут в школу, и все общеобразовательные учреждения должны быть полностью готовыми к началу занятий, в том числе с точки зрения безопасности учащихся», — сказал Мишустин.
Читайте также: Мишустин потребовал полной готовности школ к работе с 1 сентября
Экономисты Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу посчитали, сколько будет стоить московской семье собрать ребенка в первый класс, и сравнили, как стоимость школьного набора изменилась по сравнению с 2020 годом. В столице стоимость набора товаров для первоклассника выросла на 5%, для первоклассницы — на 3,2%.Для расчета были использованы данные Росстата за июль 2020 и 2021 года. Ведь предусмотрительные родители начинают готовиться к учебному году заранее: и выбор больше, и покупки можно сделать без спешки. В школу 1 сентября первоклассники традиционно приходят в деловом наряде. Такой набор из брюк, рубашки и джемпера для мальчика будет стоить в среднем около 4 тысяч рублей для столичных родителей. Он подорожал за год на 229 рублей (на 5,9%). Наряд для девочки, состоящий из школьного сарафана и блузки, обойдется родителям чуть дороже 3 тысяч рублей, что всего на 65 рублей (2,1%) дороже 2020 года. Ребенку может потребоваться одежда на смену (запасные брюки/платье и рубашка/блузка), на что нужно еще 2,8 тысяч рублей для мальчиков и 3,2 тысячи рублей для девочек. На изменение цен на одежду прежде всего повлиял рост издержек производителей (сырье и логистика). Так, стоимость морских грузоперевозок из Азии в Европу увеличилась в несколько раз по сравнению с 2020 годом. Это связано с пандемией коронавируса, а также со сбоями в функционировании китайских портов. Кроме того, на фоне роста цен на многие биржевые виды сырья в 2021 году хлопок и синтетическое волокно (эластан) также подорожали. Для спортивных занятий покупают отдельную форму: спортивный костюм (+33 рубля или 1,6%), кроссовки (+47 рублей или 2,9%) и футболку (+12,5 рублей или 2,7%). Популярность спортивного образа жизни, особенно в условиях снятия большинства ограничений, связанных с пандемией, сказывается на росте спроса на спортивные товары и на динамике цен на них. Средняя стоимость рюкзака составит 2 223 рубля (+185 рублей или 9,1%). В основном на подорожании ранцев отразилось некоторое удорожание импортных комплектующих на фоне произошедшего ранее ослабления рубля. Ранцы, бывает, служат своим хозяевам не один год, так что родители тщательно выбирают модель: достаточно легкий, с ортопедической поддержкой.
На основные канцтовары из семейного бюджета москвичам в среднем потребуется выделить 624 рубля (+42 рубля или 7,2%) — для мальчиков и девочек их набор одинаковый. Больше всего здесь подорожали карандаши и тетради, преимущественно из-за роста цен на древесину. А в меньшей степени выросла стоимость ручек (всего на 4 рубля) — спрос на них сдержанный, так как все, кроме школьников, ими пользуются все реже.
Помимо правоохранительных органов в охране общественного порядка 1 сентября будут участвовать представители частных охранных предприятий (ЧОП) и казаки. Об этом 30 августа сообщил начальник ГУ МВД России по Московской области Виктор Пауков, передает корреспондент ИА REGNUM.
По его словам, в Подмосковье обеспечивать безопасность в День знаний в общей сложности будут несколько тысяч человек.
Читайте подробнее: К охране общественного порядка 1 сентября в Подмосковье привлекут казаков
«Мы открываем 11 новых больших детских садов. Параллельно идет большая программа по открытию полисадиков — это быстрые решения. Главы округов должны эту программу продолжать», — заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Читайте подробнее: К 1 сентября в Подмосковье откроют 11 новых детсадов
Практически везде в России состоятся праздничные мероприятия и линейки 1 сентября. Об этом 30 августа заявил министр просвещения России Сергей Кравцов на брифинге.
Читайте также: «Полностью готовы» — Кравцов рассказал, как пройдёт 1 сентября в России
В новом учебном году на все школы будет распространена практика поднятия российского флага. Об этом в ходе брифинга заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
«С нового учебного года мы будем распространять в школах практику поднятия государственного флага», — сказал Кравцов.
Читайте также: Кравцов заявил о поднятии российского флага во всех школах
Дистанционное обучение являлось вынужденной мерой, и в России уже по возможности возвращаются к традиционному формату. Об этом 30 августа заявил министр просвещения России Сергей Кравцов на брифинге.
Подробности в материале: «Мы никогда не перейдём на дистанционное обучение» — Кравцов
Возвращение к традиционным формам обучения от дистанционных зависит от выполнения требований Роспотребнадзора в школах. Об этом 30 августа заявил министр просвещения России Сергей Кравцов на брифинге.
Подробности в материале: Кравцов напомнил директорам школ о требованиях Роспотребнадзора
В Федеральные государственные образовательные стандарты добавлено конкретное содержание образования. Об этом в ходе брифинга заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
«В этом учебном году реализовываются ФГОСы, которые были приняты в прошлом учебном году — в соответствии с поручением президента. В стандарты добавлено конкретное содержание образования — минимум содержания образования по начальному и общему образованию. Сегодня Минпросвещения РФ готовит соответствующие рабочие программы для учителей, которыми учителя могут воспользоваться в соответствии с принятым законом «Об образовании», — сказал Кравцов.
Читайте также: Кравцов заявил об усилении единого образовательного пространства в РФ
Про поднятие флага в школах — очередная попытка воспитать в детях патриотизм? То есть признали провал в своих предыдущих попытках?
В Минпросвещения определили темы для итогового сочинения одиннадцатиклассников. Об этом в ходе брифинга заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
«Напомню, сочинение является допуском для участия в Едином государственном экзамене, и это возрождение хороших традиций, которые были ещё в советское время», — сказал Кравцов.
Подробности в материале: Кравцов назвал темы итогового сочинения в новом учебном году
У родителей есть возможность пожаловаться, если их дети не получают питание в школе. Для мониторинга обеспечения горячим питанием школьников организована «горячая линия» и налажена обратная связь с родителями для контроля качества питания школьников во всех регионах.
В 2021 году в школы Красноярского края пойдут более 360 тысяч учеников, в том числе свыше 39 тысяч первоклассников.
Читайте подробнее: Школы Красноярского края примут более 39 тысяч первоклассников
Школьные линейки 1 сентября в Санкт-Петербурге пройдут в солнечный, но прохладный день. Дожди ожидаются лишь во второй половине дня. Об этом 30 августа сообщил главный синоптик Северной столицы Александр Колесов, передает корреспондент ИА REGNUM.
Подробности в материале: Линейки в Петербурге пройдут в солнечный, но прохладный день
Перед началом нового учебного года ситуация с распространением коронавируса в Москве заметно улучшилась. Об этом 30 августа во время пресс-конференции заявила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова, передает корреспондент ИА REGNUM.
«У нас стабильная ситуация с распространением коронавируса», — сказала Ракова.
Читайте также: В Москве рады стабильной ситуации с коронавирусом
В Москве первым компонентом вакцинировано почти 85% сотрудников учебных заведений. Об этом 30 августа во время пресс-конференции заявила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова, передает корреспондент ИА REGNUM.
«Система образования очень ответственно подошла к вопросам вакцинации», — заявила чиновник.
Об этом: Учебный год в Москве начнут с минимальными ограничениями
Для профилактики распространения коронавируса в учебных заведениях Москвы будет предпринят ряд мер. Об этом 30 августа во время пресс-конференции сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова, передает корреспондент ИА REGNUM.
«Мы надеемся, что весь год у нас пройдет в очном режиме. Базовые меры — для всех термометрия на входе сохранится. Как дети, так и учителя с температурой и признаками ОРВИ в здание образовательного учреждения допускаться не будут», — сказала Ракова.
Читайте подробнее: В школы Москвы пустят не всех детей и педагогов
Уровень готовности Тверской области к 1 сентября высокий, как с точки зрения материально-технического состояния зданий, так и с точки зрения уровня вакцинации педагогов. Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле 30 августа сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.
Об этом: Тверская область готова к 1 сентября — губернатор доложил Путину
Вводить ограничения на работу секций дополнительного образования в Москве не планируется. Об этом на пресс-конференции в столице 30 августа заявила заместитель мэра города Анастасия Ракова, передает корреспондент ИА REGNUM.
«Никаких ограничений по кружкам и секциям не вводится», — сказала Ракова.
Об этом: В Москве не будут ограничивать работу школьных кружков
30 августа состоялось заседание Совета министров Польши в Президентском дворце. Главной темой мероприятия стала подготовка к началу школьного года в стационарном режиме. Об этом сообщает пресс-служба польского правительства.
Подробности в материале: В Польше обсудили возвращение детей в школы в условиях пандемии COVID-19
Единовременную выплату в 10 тыс. рублей получат петербургские учителя и другие педагоги по случаю начала нового учебного года. Выплаты будут произведены в течение трех ближайших недель, объявил 30 августа на городском педсовете губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
Читайте подробнее: Педагоги Петербурга получат от города по 10 тыс. рублей
Группы задержания вневедомственной охраны управления Росгвардии по Пензенской области задействуют в местах проведения торжественных линеек 1 сентября. Личный состав будет нести службу с соблюдением санитарно-противоэпидемических требований, направленных на профилактику распространения коронавирусной инфекции. Сотрудников обеспечат индивидуальными средствами защиты, проведут дезинфекцию транспорта и термометрию.
В школах Молдавии могут возникнуть конфликты, если непривитых учителей заставить регулярно проходить тесты на коронавирус за свой счёт. Об этом говорится в заявлении, обнародованном партией «Платформа Достоинство и правда» (ПДП) 30 августа в соцсети Facebook.
Читайте подробнее: В Молдавии предложили компромисс в отношении непривитых учителей
Доля детей, которые учатся в школах на территории района проживания, в Москве составляет порядка 95%. Такие цифры 30 августа привела заместитель мэра города Анастасия Ракова на пресс-конференции в столице, передает корреспондент ИА REGNUM.
«95% детей идут в школу в своем районе», — сказала Ракова.
Подробности в материале: Почти все школьники Москвы учатся в районе проживания
В Москве среди специализированных классов школ с 1 сентября 2021 года появятся такие, где готовят на профессию журналиста. Об этом 30 августа заявила заместитель мэра города Анастасия Ракова на пресс-конференции в столице, передает корреспондент ИА REGNUM.
«В этом году появятся два новых направления. Первое — это медиаклассы», — сказала вице-мэр.
Читайте также: В школах Москвы появятся классы подготовки журналистов и предпринимателей
Образовательные организации Москвы можно будет посещать без ПЦР-тестов. Об этом 30 августа сообщила заместитель мэра города Анастасия Ракова на пресс-конференции в столице, передает корреспондент ИА REGNUM.
«ПЦР-тесты для детей при посещении школ, детских садов, техникумов не нужны», — сказала Ракова.
Читайте также: В Москве для посещения школ учащимся не понадобятся ПЦР-тесты
Дети, страдающие хроническими заболеваниями, могут временно обучаться дистанционно в Башкирии. Об этом 30 августа сообщил министр образования и науки республики Айбулат Хажин на оперативном совещании в республиканском правительстве.
«Минобрнауки Башкортостана предусмотрело возможность временного перевода на дистанционный режим детей, страдающих хроническими заболеваниями, которые могут вызвать дополнительные осложнения в случае заражения COVID-19», — сообщил Хажин.
Читайте подробнее: В Башкирии дети с хроническими заболеваниями могут учиться дистанционно
Несколько образовательных учреждений Самарской области стали базовыми и опорными школами Самарского государственного медуниверситета. Об этом 30 августа сообщает пресс-служба областного правительства.
Сообщается, что в Самаре подвели итоги конкурса «Опорные и базовые школы СамГМУ». Этот проект является уникальным в России.
Читайте подробнее: В Самарской области реализуют уникальный проект в системе образования
В Коми увеличат число школьников, обучающихся во вторую смену. Решение продиктовано необходимостью распределить потоки учеников образовательных учреждений в период пандемии.
Об этом: В Коми увеличат число школьников, обучающихся во вторую смену
В Москве почти 80% сотрудников образовательных организаций прошли полный курс вакцинации от COVID-19, сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.
Читайте также: В Москве почти 80% работников сферы образования вакцинированы от COVID-19
В Тюмени сорваны сроки по капитальному ремонту кровли школы №70 из-за особого противопожарного режима в области. Об этом официально заявил городской департамент образования.
Принято решение о том, что до окончания строительных работ учащиеся 1 — 4 классов второго корпуса школы № 70 будут временно размещены для обучения в первом корпусе данного образовательного учреждения; учащиеся 5 — 11 классов будут временно обучаться в школе № 68.
Подробности в материале: В Тюмени ученики школы без крыши отправятся за знаниями в другое место
Заявление министра просвещения РФ Сергея Кравцова о том, что в российских школах с нового учебного года начнут вводить традицию поднимать государственный флаг, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение 30 августа в социальной сети «ВКонтакте».
Читайте подробнее: «Патриотизм надо с детства воспитывать» — сети о поднятии флага РФ в школах
Новый учебный год в Красноярском крае начнётся в очном режиме с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм.
«Все прошлогодние меры признаны успешными, и вспышек заболеваемости среди школьников не было. Поэтому в этом учебном году мы усиливаем дезинфекционный режим, сохраняем обязательную термометрию для взрослых и детей, использование индивидуальных средств защиты для работников пищеблоков, также за каждым классом закреплен отдельный кабинет», — подчеркнула министр образования края Светлана Маковская.
В Чебоксарах с учётом пандемии коронавируса родители смогут присутствовать на торжественных линейках, если они состоятся на открытых площадках.
Читайте подробнее: Старшеклассники пяти школ в Чебоксарах начнут учиться дистанционно
Оренбургская область оказалась среди 12 регионов России с самым дешёвым «набором первоклассника». Такую информацию опубликовал Росстат.
Комплект школьного набора в Оренбуржье в 2021 году стоит от 10 040 до 13 000 рублей. В этом году школьный набор для мальчиков подорожал на 4,1%, для девочек — на 3,9%.
Дешевле всего школьный набор в Орловской области — 10 039, 43 рубля, самый дорогой — в Чукотском автономном округе (21 583,72 рубля).
Читайте также: Оренбуржье вошло в число регионов с самым дешёвым «набором первоклассника»
По десять тысяч рублей получат выпускники 11-х классов и средних специальных учебных заведений Самарской области, поступившие в учебные заведения региона. Об этом 30 августа сообщил глава области Дмитрий Азаров в прямом эфире из центра управления регионом Самарской области.
«Выплату ребята получат в том случае, если они приняли решение продолжить образование в вузах и ссузах на территории нашего региона. Мы предложили эту выплату, чтобы обратить внимание выпускников на наши вузы и ссузы», — заявил Азаров.
Подробности в материале: Самарские выпускники смогут получить по 10 тысяч рублей
В Республике Алтай ограничили число участников школьных линеек 1 сентября. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, на торжественных мероприятиях смогут присутствовать не более 50 человек и только учащиеся 1-х, 9-х и 11-х классов.
Подробности в материале: 1 сентября на школьные линейки на Алтае пустят не всех учеников
В столице Бурятии Улан-Удэ в связи с подъёмом уровня реки Селенга зафиксирован выход грунтовых вод в цокольном этаже школы №44. По словам председателя комитета по социальной и молодёжной политике города Светланы Трифоновой, в связи с этим на дистанционный режим отправлены два класса — третий и восьмой.
Читайте подробнее: В Улан-Удэ подтоплен цокольный этаж школы
Все родительские собрания в образовательных учреждениях Пермского края должны проходить только в дистанционной форме. Об этом во время прямого эфира в Instagram заявила глава краевого минобра Раиса Кассина.
«Не дай бог в какой-то школе будут проходить собрания очно — запрет полный. Как раз для того, чтобы не перемешивать коллективы. Представьте, что придет 30 родителей, все работают в разных местах. Где-нибудь да обязательно есть вирус, и его принесут детям», — сказала она.
Подробности в материале: В школах Прикамья запретили очные родительские собрания
Возобновить в школах Грузии очное обучение можно будет тогда, когда снизятся темпы распространения коронавируса в стране, а большинство учителей пройдут вакцинацию от COVID-19. Об этом сообщила замглавы минздрава Грузии Тамар Габуния 30 августа на брифинге.
Об этом: В Грузии назвали условия для начала очного обучения в школах
В Москве на главной выставке страны ВДНХ ко Дню знаний подготовили специальную программу.
Подробности в материале: На ВДНХ к 1 сентября подготовили специальную программу
Дистанционное образование не может быть основным типом обучения в школах, и в Южной Осетии постараются не прибегать к данной мере. Об этом, как передаёт агентство «Рес», сообщила 30 августа в ходе пресс-конференции заместитель министра образования и науки республики Элиса Гаглоева.
Читайте подробнее: В школах Южной Осетии постараются не вводить «дистанционку» — минобрнауки
В Иркутской области завершилась реализация пятого ежегодного благотворительного проекта «Собери ребенка в школу».
Мероприятие направлено на поддержку детей школьного возраста, проживающих в семьях, чье материальное положение не позволяет самостоятельно подготовить несовершеннолетнего к началу нового учебного года, приобрести для него школьный портфель с необходимым содержимым, повседневную, спортивную форму, обувь.
По традиции в акции принимают участие сотрудники Следственного комитета, полиции, прокуратуры, ФСБ, МЧС, ФСИН и члены общественного совета при ГУ МВД региона.
В этом году для иркутских школьников приобретено 115 школьных портфелей с необходимым содержимым: тетрадями, альбомами, красками, линейками и другими канцелярскими принадлежностями. Кроме этого, в распоряжение иркутского регионального отделения Российского детского фонда передано около 250 тысяч рублей, собранных неравнодушными сотрудниками ведомств и общественниками.
В ЕАО учебный год начнётся в очном формате. В школы региона 1 сентября пойдут 20 223 ребёнка, 2166 из них — первоклассники.
Подробности в материале: В школы Еврейской автономии пойдут более 20 тысяч детей
Педагогов новосибирских школ допустят к работе без прививки и медотвода. Об этом заявил министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.
Читайте подробнее: Новосибирские учителя смогут работать без прививки от коронавируса — минобр
В Омске перед Днём знаний в рамках муниципального задания у школ и детсадов установили и заменили 330 знаков дорожного движения («Дети», «Пешеходный переход», «Уступите дорогу», «Главная дорога» и другие), обновили дорожную разметку типа «зебра» у 349 учреждений, обустроили искусственные неровности на 11 участках. Также будут установлены дорожные ограждения вблизи 52 школ, сообщили в мэрии Омска.
Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук не видит проблем в том, что школьники учатся в две смены, но пообещал, что власти попробуют решить вопрос с отменой второй смены. Об этом он заявил во время прямого эфира в Instagram «НГС Новостей».
Подробности в материале: Новосибирские власти «попробуют» решить вопрос со сторой сменой в школах
Для обеспечения безопасности 1 сентября направят более 30 тысяч сотрудников и военнослужащих Росгвардии, а также около 20 тысяч работников частных охранных организаций .
Читайте также: Росгвардия выйдет на охрану детей 1 сентября
Данные Чувашстата.
К началу нового учебного года для 89 школ Красноярска закупили мебель и технологическое оборудование для столовых. Это более 600 единиц новой техники — электроплиты, пароконвектоматы, холодильные и жарочные шкафы, машины для механической обработки овощей. На эти цели из городского бюджета выделено порядка 44 млн рублей.
В Уссурийске (Приморье) проведут эксперимент, в результате которого первоклассники смогут перейти в третий класс после года обучения.
Об этом: В школах Приморья первоклассники могут перейти в 3-й класс
Власти Иркутской области на День знаний объявили о введении запрета на розничную продажу алкогольной продукции. Как сообщает региональная Служба потребительского рынка и лицензирования, сухой закон будет действовать 1 сентября с 8:00 до 23:00 по местному времени.
Напомним, 1 сентября 2021 года в школах Приангарья сядут за парты 35,5 тысячи первоклассников.
12 школ намерены построить до 2024 года в Самарской области. Об этом 31 августа сообщил глава региона Дмитрий Азаров в своем обращении к местным жителям по случаю предстоящего Дня знаний. Он отметил, что 1 сентября для школьников и студентов начинается очень ответственная, интересная и насыщенная пора, которая будет наполнена новыми впечатлениями и открытиями.
Читайте подробнее: Самарской губернатор обратился к жителям в преддверии Дня знаний
В Кургане День знаний пройдёт без алкоголя. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Об этом: В Кургане на один день вводится запрет на торговлю спиртным
Всероссийский фестиваль «NAUKA 0+» стартует 1 сентября в Самаре. Об этом 31 августа сообщает пресс-служба правительства Самарской области. Откроет фестивальную программу 2021 года онлайн-квиз. Победители получат «умные» призы.
Читайте подробнее: В Самаре в День знаний стартует всероссийский фестиваль «NAUKA 0+»
В школах репетируют торжественные линейки, которые пройдут 1 сентября.
Сильные осадки ожидаются в Краснодарском крае 3 сентября, на территории региона действует штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Читайте также: В Краснодарском крае прогнозируют сильные осадки
В Пензенской области сотрудники прокуратуры проверяют готовность общеобразовательных учреждений к новому учебному году. В Белинском, Вадинском, Кузнецком, Никольском и Сосновоборском районах подрядчики отстают от графиков выполнения ремонтных работ. В 12 образовательных организациях Городищенского района выявлены санитарно-эпидемиологические и противопожарные нарушения. Ряд недочетов выявили при проверке дорог, примыкающих к школам №9, №52 и гимназии №13 в Пензе. В трех образовательных организациях Лунинского района выявлены недостатки в техническом состоянии школьных автобусов.
Подробности в материале: В Пензенской области не все школы прошли проверку к началу учебного года
В столице Чукотки Анадыре в школах 1 сентября не будет общих сборов и линеек, но для 1-х и 11-х классов торжественные линейки пройдут с соблюдением безопасной дистанции и масочного режима.
Подробности в материале: На Чукотке 1 сентября не будет общих линеек
На Камчатке принята межведомственными комиссиями и готова к новому учебному году 121 школа. 1 сентября образовательные заведения края встретят порядка 37 тыс. школьников, из которых 3,5 тыс. — первоклассники.
Читайте также: На Камчатке к новому учебному году подготовили все школы
В Пензе более 1,2 тыс. школьников получили социальную помощь в ходе благотворительной акции «Собери ребенка в школу». В зависимости от потребности семьи детям выдавались ранцы, наборы школьных принадлежнойстей, школьная форма. Тем, кто впервые сядет за парты, подарили наборы первоклассника — канцтовары и ранец.
Читайте также: В Пензе подвели итоги благотворительной акции по подготовке детей к школе
С 1 сентября в Коми вступает в силу запрет на продажу безалкогольных энергетиков и безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним.
Об этом: В Коми запретили продажу безалкогольных энергетических напитков детям
В Свердловскую область за август поступило 450 тонн цветов. Об этом сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.
Читайте подробнее: В Свердловскую область к 1 сентября привезли 450 тонн цветов
Питание младшеклассников в Калмыкии обойдётся в 170 млн рублей. Об этом в ходе прямой линии с жителями сообщил глава республики Бату Хасиков.
Читайте подробнее: В Калмыкии на питание младшеклассников выделили 170 млн рублей
Жителям Саратовской области рассказали о погоде в День знаний. Во второй половине ночи и днем 1 сентября местами по Саратовской области ожидается гроза, усиление юго-восточного ветра до 20 м/с, днем локально пройдут ливни, возможен град. Температура воздуха ночью составит около +12 градусов, днем не поднимется выше +26 градусов.
Подробности в материале: В Саратовской области пройдут ливневые дожди с грозами
О погоде в День знаний в Татарии. В отдельных районах региона днём и вечером 1 сентября прогнозируют грозы, град и сильный ветер порывами до 22 м/с. В ночные часы температура воздуха составит +10…+15 градусов, днем потеплеет до +23…+28, на востоке РТ столбики термометров поднимутся до 32 градусов тепла.
Читайте также: В Татарии прогнозируют сильный ветер, грозы и град
Учебные заведения Ставропольского края начнут новый учебный год в очном формате. Учащиеся 1 сентября сядут за парты школ и в аудитории вузов и ссузов как обычно. Об этом сообщил губернатор края Владимир Владимиров, отвечая на вопрос, заданный ему в ходе прямой линии, которую он провел с жителями Ставрополья 30 августа.
Читайте также: Школы Ставрополья начнут новый учебный год в обычном формате
Школы Самарской области 1 сентября готовы начать работу в очном режиме. Об этом 31 августа сообщил министр образования и науки региона Виктор Акопьян на оперативном совещании в областном правительстве.
«Проблем нет, мы начинаем учебный процесс в отремонтированных, где это положено, школах», — доложил Виктор Акопьян.
Подробности в материале: В Самарской области сообщили о режиме учебы в школах региона с 1 сентября
Напомним, ранее решение об очном формате обучения в школах Ставропольского края было принято на оперативном совещании по вопросам противодействия распространению коронавируса. При этом ситуация на Ставрополье по коронавирусу остается непростой.
В Кишинёве родители школьников выйдут 1 сентября на акцию протеста к зданию правительства Молдавии. Об этом сообщает телеканал Publika.
Об этом: В Кишинёве на 1 сентября анонсировали акции протеста
К 1 сентября в Новосибирске подготовлены пешеходные переходы около всех школ, имеющих выход на проезжую часть, сообщили в мэрии города.
«Обновлены все 217 пешеходных переходов в районе школ, детских садов и организаций дополнительного образования, в 34 местах разметка нанесена пластиком, в остальных — краской, — рассказал и. о. начальника отдела организации дорожного движения управления автомобильных дорог мэрии города Новосибирска Валерий Белкин. — Также установлено 156 дорожных знаков: 1.23 Дети», 8.2.1 «Зона действия», 3.24 «Ограничение максимальной скорости», 5.20, 1.17 «Искусственная неровность».
В Армении День знаний в школах провели не 1 сентября, а 31 августа. Об этом сообщает агентство «Новости-Армения».
Читайте подробнее: В Армении День знаний прошел «досрочно»
Очные занятия в школах Грузии разрешается возобновить только после 4 октября в тех населенных пунктах, где соотношение положительных тестов на коронавирус к их общему числу будет ниже 4%. Об этом заявил 31 августа на брифинге министр образования и науки Грузии Михаил Чхенкели.
Читайте также: В Грузии сообщили об условиях возобновления очного обучения в школах
Почти 400 нарушений выявили сотрудники прокуратуры Башкирии в ходе проверок организации питания в социальных учреждениях региона. Об этом 31 августа сообщает пресс-служба республиканского надзорного ведомства.
Сообщается, что прокуроры установили факты ненадлежащего состояния и оборудования помещений для приготовления и приема пищи, хранения продукции для питания детей, а также использования продуктов без маркировок. Они пресекли нарушения в сфере закупок для муниципальных и государственных нужд.
Читайте также: В Башкирии обнародовали итоги проверки организации питания в соцучреждениях
В парке имени Жукова Кемерова сегодня, 31 августа, состоялась линейка-посвящение для 398 первокурсников губернаторских образовательных учреждений. Об этом сообщил официальный телеграм-канал «Цивилёв. Live».
Читайте подробнее: В Кузбассе 400 детей поступили в губернаторские образовательные учреждения
Парки центрального района Кесклинн столицы Эстонии начали патрулировать не только экипажи муниципальной полиции, но и охранной фирмы. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Таллина, отметив, что договор подписан с компанией AS G4S Eesti.
Усиленная охрана парков продлится до 19 сентября и связана с началом нового учебного года в стране. Под охрану взяты парк Таммсааре, горка Мусумяги и Харью, парк Канути, зеленая зона Раннавярава, сад Маргареэта, бастион Скооне, Башенная площадь и парк Шнелли.
Подробности в материале: Парки в центре Таллина взяли под усиленную охрану
Инновационную площадку проекта госпитальных школ России «УчимЗнаем» открыли в Уфе. Об этом 31 августа сообщает пресс-служба министерства семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии. Инновационная площадка открылась в Республиканской детской клинической больнице. Каждый год здесь получают лечение свыше 20 тысяч детей.
Подробности в материале: В Уфе открыли площадку проекта госпитальных школ России «УчимЗнаем»
Школьников Москвы ждут в семейно-образовательном центре «Городская ферма», где для них подготовили эстафеты и флэшмобы. В центре «Союзмультпарк» старуха Шапокляк покажет химическое, электрическое и мыльное шоу, а Чебурашка с Геной ждут всех желающих на танцы и фотосессию.
Читайте также: Для школьников Москвы подготовили бесплатные развлечения в День знаний
Министерство образования Латвии назвало условия, при которых школьные учебные заведения республики смогут вернуться к полноценным очным занятиям. Об этом сообщила партия «Русский союз Латвии» на своей странице в социальной сети Facebook со ссылкой на распоряжения министерства.
Об этом: В Латвии назвали условия для полноценных занятий в школах и гимназиях
В Югре 66% от общего числа работников образования сделали прививки от коронавирусной инфекции. Об этом заявила губернатор ХМАО Наталья Комарова на заседании регионального оперативного штаба 31 августа.
Читайте также: В Югре 66% педагогов привиты от COVID-19
Дефицит педагогических кадров в школах вызван двумя причинами. Об этом 31 августа сообщил председатель профсоюза «Учитель» Юрий Варламов на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.
По его словам, эта проблема вызвана двумя факторами — низкой заработной платой и плохими условиями труда учителей.
Российским вузам предписано составить списки иностранных студентов, которые будут въезжать в страну для прохождения учёбы. Об этом сообщили 31 августа в пресс-службе Минобрнауки.
В школах Вологодской области введут новую оплачиваемую должность — советник по воспитательной работе.
По ее словам, специалисты будут отвечать за внедрение внеклассных инициатив для школьников, за патриотическое воспитание учащихся, создавать клубы по интересам и организовывать массовые мероприятия.
Читайте подробнее: В вологодских школах появится новая должность
Около 130 тыс. сотрудников полиции, Росгвардии и некоторых организаций обеспечат охрану правопорядка в России 1 сентября. Об этом 31 августа сообщила замначальника Управления охраны правопорядка в жилом секторе ГУ по обеспечению охраны общественного порядка МВД России Мария Кольцова.
Подробности в материале: Почти 130 тыс. человек обеспечат охрану правопорядка в России 1 сентября
Российские школы и большинство вузов в России 1 сентября примут учащихся в очном формате с соблюдением мер предосторожности в условиях распространения коронавируса. Об этом сообщили главы профильных ведомств.
Читайте подробнее: Школы и вузы в России начинают учебный год в очном формате
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко поздравил учеников, учителей и родителей с началом учебного года, пожелав детям увлекательного путешествия в мир знаний, педагогам — оптимизма и здоровья, а родителям — мудрости и терпения.
Подробности в материале: В Приморье более 200 тысяч учеников сядут за парты в новом учебном году
В Новосибирске к новому учебному году подготовлены пешеходные переходы около всех школ, имеющих выход на проезжую часть. Об этом сообщили в мэрии города.
Читайте подробнее: Около школ Новосибирска к 1 сентября обновили дорожную разметку
Губернатор Чукотки Роман Копин поздравил жителей региона с Днём знаний, отметив, что это один из самых торжественных и волнующих дней в году, он дорог всем поколениям.
В Хабаровском крае 1 сентября за парты сели тысячи студентов и более 152 тыс. учеников, 17 тыс. из них — первоклассники.
Читайте также: Звонок 1 сентября в Хабаровском крае прозвенел для более 150 тыс. учеников
В Амурской области — более 100 тыс. школьников и свыше 10 тыс. первоклассников. Кроме того, учебный год начался у 40 тыс. студентов.
Читайте подробнее: В Приамурье учебный год начался для 100 тысяч школьников
Губернатор Магаданской области Сергей Носов поздравил жителей с наступившим новым учебным годом и пожелал всем много открытий, ярких событий и побед.
Подробности в материале: Самые теплые пожелания — нашим первоклашкам — губернатор Колымы
В школе №116 Челябинска с 1 сентября будут 28 первых классов. Об этом пишут СМИ.
В посёлке Станционный Челябинской области здание музыкальной школы №3 оказалось в непригодном состоянии после так и не завершённого капитального ремонта. Об этом педагоги заявили в своей жалобе президенту России Владимиру Путину.
Об этом: Челябинцы пожаловались Путину на уничтожение музыкальной школы
Власти Омской области поздравили жителей региона — школьников, студентов, педагогов и родителей — с Днём знаний.
Читайте подробнее: «1 сентября объединяет поколения» — омичей поздравили с Днём знаний
В Республике Алтай сегодня, 1 сентября открылись 180 школ. По словам главы региона Олега Хорохордина, за парты сядут 39 тыс. учеников, в том числе 4 тыс. первоклассников и 1,6 тыс. выпускников.
Читайте подробнее: На Алтае в школы пошли 4 тыс. первоклассников
В Курганской области школы 1 сентября открыли двери перед 100 тысячами юных жителей региона, из них 11 тысяч — первоклассники. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил глава региона Вадим Шумков.
Подробности в материале: Курганский губернатор в День знаний напомнил учителям об «особом спросе»
В Забайкальском крае 1 сентября с соблюдением карантинных мероприятий, связанных с пандемией коронавируса, прошли школьные линейки. Как сообщает пресс-служба правительства региона, с Днём знаний учащихся поздравили заместители губернатора края.
«У меня самого дети школьного возраста. Участвуя сегодня в торжественных мероприятиях, я испытываю ностальгию по школьному детству. Есть надежда на наших детей, гордость за них и ощущение доброго будущего», — отметил Андрей Кефер.
Андрей Гурулев в День знаний обратился к кадетам, которые связали свою жизнь с защитой Родины.
Об этом: День знаний: в школах Забайкалья прошли торжественные линейки
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов 1 сентября поздравил жителей Забайкальского края с Днём знаний. В его обращении, посвящённом началу учебного года, в частности, сказано:
«1 сентября — особый праздник для каждого из нас. Старшему поколению он напоминает о годах своей юности, школьникам и студентам дарит долгожданную встречу с друзьями, первоклассникам — открывает двери в мир новых знаний. Дорогие ребята! Старайтесь узнать как можно больше доброго и хорошего!»
Подробности в материале: «Особый праздник»: жителей Забайкалья поздравили с Днём знаний
Кроме Дня знаний 1 сентября в Туве отмечают также День тувинских добровольцев, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны. В связи с этим в школах пройдут уроки мужества, посвящённые памяти добровольцев.
Подробности в материале: 1 сентября уроки в школах Тувы посвятят памяти тувинских добровольцев
Учащихся Ямало-Ненецкого автономного округа, а также их родителей приглашают принять участие в акции #ЯмалИдетВШколу. Запущен специальный сайт акции и созданы группы и аккаунты в социальных сетях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Читайте также: Школьников Ямала пригласили на фото-акцию в День знаний
Правительство и Верховный совет Хакасии поздравили жителей региона с Днём знаний и началом нового учебного года.
Подробности в материале: «Этот праздник дорог каждому из нас» — в Хакасии отмечают День знаний
Власти Алтайского края по случаю Дня знаний, отмечаемого сегодня, 1 сентября, в своем телеграм-канале опубликовали сообщение о том, что во всех школах региона торжественные линейки проходят с соблюдением масочного режима и прочих мер профилактики коронавирусной инфекции. Однако тут же опубликованы фотографии, свидетельствующие об обратном, передает корреспондент ИА REGNUM.
Речь идёт о торжественной линейке в Налобихинской школе имени Алексея Скурлатова, где сегодня побывал губернатор региона Виктор Томенко. Среди участников данного мероприятия масок, надетых по всем правилам, не было почти ни у кого, включая самого главу Алтайского края.
Читайте подробнее: Масочный режим на алтайских школьных линейках — для галочки?
В Ульяновской области перед началом нового учебного года проверили 422 школьных автобусных маршрута.
Об этом: В Ульяновской области проверили школьные автобусные маршруты
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил с Днем знаний и пожелал успехов в учебе и здоровья.
«Для нас 1 сентября — особый день. Праздник, который наполнен теплом встреч с одноклассниками и учителями, радостным волнением перед звонком на первый урок и первой лекцией в студенческой аудитории. Начинается новый ответственный этап в жизни!» — цитирует Володина сайт Госдумы.
Увеличить финансирование питания школьников начальных классов и детей льготных категорий намерены в Башкирии. Об этом 31 августа сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Сообщается, что с 1 сентября в республике планируется увеличить размер финансирования за счет регионального бюджета на организацию школьного питания для школьников с 1-го по 4-й класс, а также детей льготных категорий.
Читайте подробнее: В Башкирии увеличат финансирование питания учащихся начальных классов
Власти Красноярского края поздравили жителей региона — школьников, студентов, педагогов и родителей — с Днём знаний.
Читайте подробнее: «Большой и важный праздник» — красноярцев поздравили с Днём знаний
В Чечне День знаний пройдет, как всегда, торжественно и с праздничными линейками. Однако число участвующих в них лиц ограничат до минимума. Об этом сообщил в преддверии праздника советник министра образования и науки ЧР Мансур Усманов.
Подробности в материале: В Чечне ограничили число участников линеек на 1 сентября
Заместитель губернатора Забайкальского края Аягма Ванчикова 1 сентября приняла участие в торжественной линейке по случаю празднования Дня знаний, которая прошла в школе № 1 в поселке Новокручининском. Она поздравила всех школьников и работников сферы образования с началом нового учебного года и пожелала крепкого здоровья, творческих достижений, благополучия и удачи.
«Также хочу поблагодарить вас, уважаемые родители, за безграничное терпение и заботу о воспитании детей, за то, что вы всегда рядом с ними — и в дни побед, и в дни неудач. Дорогие педагоги! Все победы и достижения школьников, конечно, и ваша заслуга. Выражаю вам особую признательность за педагогический талант, беззаветную преданность профессии и любовь к детям!» — обратилась к родителям и педагогам Аягма Ванчикова.
Жителей Томской области поздравили с Днём знаний. Поздравление от имени губернатора региона Сергея Жвачкина и председателя областной Законодательной думы Оксаны Козловской для тех, «кто учит и учится», опубликовано на официальном сайте региона.
Об этом: В Томской области День знаний назвали «главным праздником региона»
Власти Молдавии в борьбе с пандемией сделали ставку на вакцинацию от COVID-19, а учителя, которые с этим не согласны, не должны преподавать в школах. Об этом заявила премьер-министр республики Наталья Гаврилица в эфире телеканала TV8.
Читайте подробнее: Непривитым учителям в Молдавии рекомендовали искать другую работу
В Нанайском районе Хабаровского края спасатели МЧС России обеспечивают транспортную доступность в отрезанных водой участках сел, где затоплены дороги. На лодках они перевезли более 140 человек. В День знаний сотрудники МЧС доставляли детей к школам.
Об этом: В Хабаровском крае детей в школы доставляли спасатели на лодках
Новый современный бассейн открылся в Тольяттинском государственном университете. Об этом 31 августа сообщает пресс-служба правительства Самарской области.
Сообщается, что старт его работе дал губернатор региона Дмитрий Азаров.
Читайте подробнее: В университете Самарской области открылся новый современный бассейн
Девять новых школ намерены ввести в эксплуатацию в текущем году в Башкирии. Об этом 1 сентября сообщил глава республики Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.
По его словам, за два года в Башкирии было возведено 28 новых школ на 9916 учеников.
Подробности в материале: Глава Башкирии сообщил о планах по открытию новых школ в регионе
В ямальском Новом Уренгое в школе №7 подрядчик не успел завершить ремонт школы ко Дню знаний, и около 800 учеников распределены по другим учебным заведениям города. Об этом сообщает «Ноябрьск 24».
Об этом: Почти 800 учеников из Нового Уренгоя не попали в свою школу 1 сентября
В петербургские школы 1 сентября 2021 года придут 551 тыс. учеников, это на 16,5 тыс. больше, чем в прошлом учебном году. Из них 64 тысячи составят первоклассники. Все школы и детские сады Петербурга начинают учебный год в очном режиме.
Читайте подробнее: Школы Петербурга 1 сентября примут 551 тысячу учеников
В Чувашии будут учиться более 200 тысяч школьников и студентов. А для 16 тыс. детей школьный звонок прозвенит впервые.
В Южно-Сахалинске в гимназии №1 имени Пушкина расписание школьных занятий составили так, что ученики должны были учиться с 08:30 до 18:00. Губернатор региона потребовал скорректировать расписание в соответствии с нормами СанПиНа.
Об этом: На Сахалине школьников заставили учиться с 08:30 до 18:00
Первый вице-премьер правительства Забайкалья Андрей Кефер поздравил учащихся и педагогов Забайкальской краевой гимназии-интерната с Днём знаний. В первую очередь он обратился к родителям первоклассников, отметив, что им предстоит вновь вспомнить школьную программу.
«Перед вами за этот год откроется великая мудрость знаний. Вы уверенной поступью со своими детьми вступаете на путь открытий. Дорогие первоклашки! Этот год — особенный, его вы запомните на всю жизнь. Самое крутое в нашей жизни — это детство. Это самая лучшая пора. В гимназии принято друг друга поддерживать, а к первому классу всегда особое отношение. Не стесняйтесь обращаться за помощью и знайте, что старшие классы вам всегда помогут и протянут руку дружбы», — пожелал первый вице-премьер правительства.
Образование в современных условиях имеет колоссальное значение. Об этом в своём поздравлении с Днём знаний заявил челябинский губернатор Алексей Текслер.
Читайте подробнее: Челябинский губернатор пожелал учащимся хорошей учёбы и ярких свершений
В 44 школах Кемеровской области сегодня, 1 сентября, открылись образовательные центры естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста». Ещё 26 таких цифровых лабораторий будут оборудованы до 10 сентября, сообщает официальный телеграм-канал «Цивилев. Live».
Об этом: В Кузбассе к новому учебному году открыли 44 «Точки роста»
В Югре за сутки выявлено 150 новых случаев заражения коронавирусом. Значительная часть из них зафиксирована в Нижневартовске (54 случая), сообщает 1 сентября региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 147 случаев.
Читайте также: В Югре за сутки коронавирус выявили у 150 человек
В школах Тувы 1 сентября торжественные линейки прошли у учеников первых и одиннадцатых классов. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, из-за сложной эпидситуации родителей на линейки не пустили.
Читайте подробнее: В Туве за парты сели почти 74 тыс. школьников
В Свердловской области предприняли ряд мер для профилактики COVID-19 в учебных учреждениях, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе региона.
В частности, утром в школах будут проверять сотрудников и учащихся на наличие симптомов ОРВИ. За каждым классов закреплён отдельный кабинет, посещение детьми столовой ведётся по отдельным графикам. Действуют ограничения на проведение массовых мероприятий и особые требования к уборке помещений. Работники пищеблоков используют средства индивидуальной защиты.
Данные меры, заявил первый вице-губернатор Александр Высокинский, преследуют следующую цель — «чтобы учебный процесс и впредь шел в офлайн-формате».
Читайте также: На Среднем Урале огласили список защитных мер от COVID-19 в школах
На торжественной линейке в школе №76 Хабаровска для первоклассников показали непривычное для такого торжественного момента шоу — перед детьми выступила полураздетая девушка с неоднозначным танцем.
Читайте подробнее: В Хабаровске первоклассникам на линейке показали «стриптиз»
Временно исполняющий обязанности губернатора Ульяновской области Алексей Русских поздравил всех с Днём знаний и вспомнил школьные годы, в том числе о том, как была получена «первая и последняя единица». Об этом руководитель региона написал на своей странице в «Фейсбуке».
Читайте также: Врио губернатора Ульяновской области вспомнил о полученной в школе единице
Губернатор Тюменской области Александр Моор открыл новую школу в жилищном комплексе «Звёздный городок». Об этом сообщает региональный оперативный штаб. Здание соответствует требованиям доступности для маломобильных школьников — предусмотрены мнемосхемы в фойе, тактильно-контрастные указатели, лифты, пандусы, специальные санузлы.
Подробности в материале: В Тюмени открыли новую школу с учётом доступности для маломобильных детей
В Ульяновской области 412 школ открывают свои двери для 124 тыс. учеников. Из них 14 тысяч пойдут в первый класс. В новом учебном году откроется 61 центр образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста».
Глава Чувашии Олег Николаев, поздравляя с Днём знаний, выразил уверенность в том, что «для кого-то новый учебный год станет осознанным шагом в мир большой науки»:
Руководитель республики также подчеркнул, что «мы поставили амбициозную задачу — модернизировать наши образовательные организации»:
По случаю Дня знаний, отмечаемого в России 1 сентября, губернатор Алтайского края Виктор Томенко и спикер Александр Романенко поздравили жителей региона с праздником. В их обращении, в частности, сказано:
«Качественное и доступное образование всегда будет важнейшим приоритетом государственной политики. Развитию этой отрасли в Алтайском крае уделяется большое внимание. С начала года в регионе идет строительство восьми школ и 15 детских садов, разрабатываются проекты для возведения еще 15 новых школ и четырёх детсадов. Чтобы дорога к знаниям была безопасной и комфортной, обновляется парк школьных автобусов…»
Читайте подробнее: Жителей Алтая поздравили с Днём знаний
Разобраться в ситуации со сносом бывшего детского сада в Самаре и заняться возвратом его в систему образования поручил чиновникам глава Самарской области Дмитрий Азаров. Об этом 1 сентября сообщает пресс-служба областного правительства.
Сообщается, что во время прямого эфира к Азарову обратились местные жители, которые сообщили, что здание бывшего детского сада в г. Самаре по улице Промышленности планируют демонтировать и построить на его месте высотное здание.
Читайте также: Самарский губернатор пообещал не допустить сноса бывшего детсада в Самаре
В Бурятии в 2020/2021 учебном году по образовательным программам начального, основного и среднего общего образования работали 472 организации. В школах обучалось 148,2 тыс. детей. Численность учителей составила 8,2 тыс. человек.
Читайте подробнее: В Бурятии выросла численность школьников
В День знаний более 500 первоклассников в Москве отмечают двойной праздник — первый день учёбы в школе и день рождения.
Читайте также: Более 500 первоклассников в Москве отметят день рождения 1 сентября
На Ямале День знаний отмечают около 77 тысяч школьников, из них около девяти тысяч первоклассников. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.
Читайте также: Ямальский губернатор оценил региональную систему образования
Школа, построенная по совместному проекту Республики Белоруссия и Российской Федерации, открылась в посёлке Стрелица Семилукского района Воронежской области 31 августа.
Об этом: Под Воронежем открылась школа, построенная совместно с Белоруссией
В 2021 году в Петербурге в общей сложности будет открыто 12 новых школ, причем девять из них начали работу 1 сентября. Об этом сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов, поздравляя жителей региона с началом нового учебного года.
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев по случаю отмечаемого 1 сентября Дня знаний поздравил жителей региона с праздником. В его обращении, в частности, сказано:
«Первое сентября живёт в душе и памяти каждого из нас. Это всенародный праздник учащихся и педагогов, учителей, всех людей, причастных к началу нового учебного года — в школах, колледжах, вузах. Он всегда отмечен улыбками, букетами цветов, поздравлениями и новыми ожиданиями…»
Об этом: «Первое сентября живёт в душе»: жителей Приангарья поздравили с Днём знаний
Школы Пермского края начали новый учебный год в очном формате. Для более 330 тыс. школьников 1 сентября проходят торжественные линейки и очные классные часы. Однако при выявлении в классе хотя бы одного случая заражения коронавирусом будут вводиться карантин и дистанционное обучение для этой группы учеников. Об этом сообщила глава краевого минобра Раиса Кассина во время родительского собрания, проведённого в режиме онлайн, информирует пресс-служба правительства региона.
«Мы убеждены, что единственно правильный способ обучения — это занятия в школе, учителя никто не заменит. Очень надеемся, что дистанционного обучения не случится. Безусловно, все будет зависеть от того, как фактически будет складываться эпидобстановка. Решение будет принимать оперштаб с учетом мнения специалистов. При этом мы все должны соблюдать простые правила по профилактике коронавирусной инфекции и ОРВИ», — сказала министр.
Читайте подробнее: В Прикамье назвали условия для дистанта и карантина в школах
Два новых школьных корпуса на 800 мест открылись в Сочи в День знаний 1 сентября. Новые пристройки на 400 мест каждая получили средняя школа №11 в Мацесте и лицей №23 на улице Виноградной. В построенных зданиях предусмотрены пищеблок, обеденный зал, актовый и спортивные залы, медицинский блок. В новом корпусе лицея №23 оборудован зимний сад, а в лицее №11 появилась комната отдыха для детей, обучающихся в коррекционно-развивающем классе.
Читайте также: В Сочи открылись два новых школьных корпуса на 800 мест
«С новым годом, с новым учебным годом», — поздравил Путин школьников, добавив, что также поздравляет особенно первоклассников.
Читайте подробнее: Путин поздравил школьников с новым годом
Сегодня, 1 сентября, когда по всей стране отмечают День знаний, сотрудники Главного управления МЧС России по Алтайскому краю — обязательные гости на школьных линейках.
Первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Алексей Жук принял участие в торжественной линейке в 52-й школе Барнаула, которая с 2012 года реализует программу кадетского образования по направлению «Спасатель».
Он поздравил всех участников торжественного мероприятия с этим замечательным праздником и подчеркнул, что эта школа особенная для спасателей края. Ведь именно здесь растут будущие спасатели. Он пожелал первоклассникам хорошей учебы и в будущем достойно выступать на соревнованиях и быть лучшими среди дружин юных пожарных.
Президент России Владимир Путин на встрече со школьниками во Всероссийском лагере «Океан» 1 сентября заявил, что история является стержнем, фундаментом всех знаний.
Читайте подробнее: Путин призвал школьников изучать историю
На Камчатке 1 сентября впервые сели за школьные парты 3,5 тыс. ребят. Всего учебный год в крае начался для почти 40 тыс. учеников.
Подробности в материале: На Камчатке учебный год начался почти для 40 тысяч школьников
Торжественные мероприятия, посвященные Дню знаний и началу нового учебного года, в Московском кадетском корпусе «Пансион воспитанниц МО РФ».
В Адыгее День знаний сегодня отметят почти 85 тыс. школьников и студентов. Согласно данным Адегеястата, всего в республике открыли свои двери для воспитанников 144 общеобразовательные организации, восемь средних профессиональных образовательных организаций и два высших учебных заведения.
Об этом: В Адыгее учебный год начался почти для 85 тыс. школьников и студентов
Важно не просто передавать знания, а важно, как это делать. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин 1 сентября на встрече со школьниками во Всероссийском детском центре «Океан».
"Есть учитель, а есть педагог. Важно не просто передавать знания, важно, как это сделать. Скальпелем можно спасти жизнь или принести горе. Так же и знание: есть атомные бомбы и есть атомные электростанции. Большая разница, правда?» — сказал детям президент.
Читайте также: Путин рассказал о разнице между учителем и педагогом
Губернатор Калужской области Владислав Шапша поздравил учащуюся молодёжь, педагогов и родителей с началом нового учебного года, сообщили в пресс-службе областного правительства.
Читайте подробнее: Калужский губернатор поздравил учащуюся молодёжь с Днём знаний
Президент РФ Владимир Путин рассказал школьникам о своих мечтах в детстве — вопрос об этом задал один из участников «урока истории» во Всероссийском детском центре «Океан» во Владивостоке.
Подробности в материале: Путин рассказал о своих детских мечтах
Учащихся свердловских школ научат бороться с травлей в интернете. Об этом сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.
В регионе организовали проект «Цифровой урок», на котором детей обучат азам кибербезопасности.
Уроки подготовлены для учащихся 1−11-х классов: если первоклассникам расскажут о самом явлении «кибербуллинга» (травля в интернете) и научат, как избежать его, то дети постарше узнают о фишинге и кибермошенничестве. Учащимся с 9-го по 11-й классы донесут, какие риски несёт встреча в реальной жизни с людьми, с которыми знакомятся в киберпространстве.
В пензенские школы поступили «Дневники школьника» для учеников вторых-пятых классов. В этом году выпуск посвятили Году науки и технологий.
Читайте подробнее: Пензенские учащиеся получили специальные «Дневники школьника»
«Гражданскому обществу стоит подумать о необходимости внедрения дистанционных форм образования», — считает независимый муниципальный депутат Ломоносовского района Москвы Владимир Калинин.
Читайте подробнее: Депутат о цифровизации образования: Москве грозят демографические риски
Статс-секретарь — заместитель министра обороны Российской Федерации Николай Панков поздравил воспитанниц Московского кадетского корпуса с началом нового учебного года.
Самый юный ученик Егор из Бурятии на открытом уроке во Всероссийском детском центре «Океан» во Владивостоке 1 сентября спросил президента РФ Владимира Путина о судьбе озера Байкал
Подробности в материале: Путина попросили помочь очистить «великую жемчужины планеты»
В поселке Пригородный Оренбургского района Оренбургской области 1 сентября открылась современная школа, рассчитанная на 500 учеников. Она стала филиалом «Европейского лицея», сообщает пресс-служба областного правительства.
В церемонии открытия школы принял участие губернатор Денис Паслер. На торжественное мероприятие его пригласила жительница поселка во время прямой линии 17 августа.
«Первое сентября — это особый для каждого праздник! Мне очень приятно, что сегодня мы открываем здесь новую школу. Только за последние два года в Оренбургском районе мы построили 11 садиков и три школы — четвертую сдадим до конца этого года, а пятую уже проектируем. Всех жителей Пригородного я поздравляю не только с Днём знаний — именно в этот день Оренбургскому району исполняется 83 года. С праздником вас! Пусть дети радуют вас своими успехами, а вы — берегите своих ребят!» — сказал Денис Паслер на церемонии открытия школы.
Читайте также: Губернатор Оренбуржья открыл новую школу в посёлке Пригородный
С 1 сентября за школьные парты в Ростовской области сядут 440 тыс. ребят. Об этом сказано в поздравлении донских властей с Днём знаний.
Подробности в материале: Школы Ростовской области в новом учебном году примут 440 тыс. ребят
В ходе поездки 1 сентября в Бобруйск президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил на открытии школы №35 и поинтересовался, все ли школы заполнены или есть пустующие места. Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии.
«Смотрите, чтобы у нас были заполнены школы. Лучше все-таки подвозить детей. Школы должны быть заполнены», — сказал он.
Об этом: Лукашенко 1 сентября уехал в Бобруйск и выступил на школьной линейке
Поступление в российские вузы в одну волну более удобно с точки зрения эпидемиологических ограничений. Об этом в интервью телеканалу НТВ заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.
«С точки зрения ограничений коронавируса одна волна [поступления в вузы] более удобная», — сказал Фальков.
Читайте также: Фальков назвал поступление в вузы в одну волну более удобным
Президент РФ Владимир Путин рассказал школьникам во Всероссийском детском центре «Океан» во Владивостоке на примере своей семьи, какими качествами должен обладать настоящий друг.
Читайте подробнее: Путин рассказал о настоящей дружбе на примере истории своей семьи
Три новые школы открылись в День знаний в Хакасии, сообщили 1 сентября в республиканском правительстве.
Читайте подробнее: В Хакасии в День знаний открылись новые школы
В ходе поездки в Бобруйск 1 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил на открытии школы №35 и дал напутствие ученикам, их родителям и педагогам. Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии.
«Приходите в школу, как в храм, и пройдите этот путь достойно. Потому что это ваш фундамент на всю жизнь. Будете учиться нормально, получите знания — значит, будете конкурентны в этой жизни, сможете получить нормальное рабочее место, а значит, и нормальную зарплату. Если вы просто пройдете по школе налегке, в будущем ни на власть, ни на родителей не обижайтесь. Вы пришли сюда учиться. Особенно это касается выпускников», — сказал Лукашенко.
Читайте также: Лукашенко распорядился не обижаться на власть
В 2021/2022 учебном году впервые за парты школ Эстонии сядут 14 000 учеников. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования и науки страны.
Всего в общеобразовательных школах (начальных, основных и гимназиях) в новом учебном году будет 156 000 учеников, а в профессиональных учебных заведениях — 25 500 учащихся. Это примерно на тысячу человек больше, чем год назад. Если число школьников в целом растет, то первоклассников становится меньше. Высокая отметка (примерно 15 000 учеников) относилась к периоду 2014−2018 годов.
Девочка из Нижегородской области на открытом уроке во Всероссийском детском центре «Океан» во Владивостоке 1 сентября спросила президента РФ Владимира Путина о судьбе бездомных животных и предложила создать всероссийскую карту приютов для них.
Об этом: Путин исполнил мечту школьницы из Нижегородской области
Торжественную линейку ко Дню знаний в новой школе микрорайона Вересаево в Ростове-на-Дону посетил губернатор Ростовской области Василий Голубев. Он поздравил ребят и педагогов и высоко оценил новое общеобразовательное учреждение, которое построено за год. Школа примет 1434 ученика.
Об этом: Губернатор открыл самую большую школу в Ростове-на-Дону
Президент РФ Владимир Путин обещал увеличить роль и ответственность федеральных органов власти за тушение лесных пожаров. Об этом он заявил 1 сентября во время встречи со школьниками во Всероссийском детском центре «Океан» во Владивостоке.
Об этом: Путин поблагодарил добровольцев Якутии за борьбу с лесными пожарами
Идею о введении в школах дополнительного курса истории и поощрении наиболее активных учеников поездками в археологические лагеря одобрил президент России Владимир Путин. Он заявил об этом 1 сентября в ходе встречи с учащимися школы всероссийского детского центра «Океан» во Владивостоке, которая проходит в рамках II просветительского марафона «Новое Знание».
Читайте также: Путин поддержал идею введения дополнительного курса истории в школах
«Каждый человек ищет, выбирает, стоит планы, самое главное — определить цель. Если цель ясна, понятна, то тогда есть все шансы её достичь. Самое главное — найти себя, цель и не бояться мечтать, верить в себя, и успех обеспечен», — напутствовал президент школьников.
Читайте подробнее: Самое главное — определить цель — Путин напутствовал школьников 1 сентября
Президент России Владимир Путин 1 сентября на встрече со школьниками во Владивостоке, которая проходит в рамках образовательного марафона общества «Знание», заявил, что мог бы быть экспертом в области юриспруденции, экономики и политики.
Читайте подробнее: Путин рассказал, в каких областях является экспертом
В Калуге 1 сентября состоится открытие первого в области детского технопарка «Кванториум», созданного на базе городской средней общеобразовательной школы №25. Об этом сообщает министерство образования и науки Калужской области.
Подробности в материале: В Калужской области откроют первый школьный детский технопарк «Кванториум»
В Кемеровской области откроют первый в России отраслевой медицинский центр опережающей профессиональной подготовки. Об этом сегодня, 1 сентября, сообщает официальный телеграм-канал «Цивилёв — Live».
Подробности в материале: Медицинский центр опережающей профподготовки появится в Кузбассе
Новый учебный год в Красноярском крае начался для почти 650 тысяч школьников, дошкольников и студентов. Об этом сообщили 1 сентября в краевом министерстве образования.
Подробности в материале: В Красноярском крае впервые за парты сели почти 40 тысяч первоклассников
В честь праздника в Чувашии сотрудники следственного управления СКР привезли воспитанникам социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в Чебоксарах ручки, карандаши, тетради, альбомы для рисования, цветную бумагу и другие принадлежности. А ребята приготовили для своих наставников стихи, посвященные школе.
В День знаний принято поздравлять школьников и их родителей, студентов и педагогов. Однако, судя по комментариям в соцсетях в этот день, 1 сентября является праздником далеко не для всех.
Читайте также: «С началом поборов в школах!» — соцсети «радуются» Дню знаний
Ростовской области подготовка к новому учебному году обошлась более чем в 4 млрд рублей. Об этом на торжественной линейке, посвящённой Дню знаний, сообщил донской губернатор Василий Голубев.
Читайте подробнее: Ростовской области подготовка к учебному году обошлась в 4 млрд рублей
В День знаний сотрудники следственных подразделений СУ СКР по Алтайскому краю поздравляют с праздником воспитанников подшефных детских центров для детей-сирот.
В День знаний в подшефном КГБУ «Рубцовский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» состоялось праздничное мероприятие, на котором подвели итоги уходящего лета, а также поговорили о безопасности. Воспитатели Центра совместно с воспитанниками подготовили праздничный концерт, провели веселые конкуры. Выпускников поздравили с успешным поступлением, а всем школьникам пожелали отличной учебы. Следователи подарили ребятам школьные ранцы и вкусные подарки.
Сотрудники следственных отделов по Ленинскому и Индустриальному районам города Барнаул посетили подшефный КГБОУ «Барнаульский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, №2», подарив всем сладкие подарки и канцелярию.
Большинство родителей школьников в Москве (75%) одобряют отмену обязательного ношения масок для учителей. Не согласны 10%.
Читайте также: 75% родителей в Москве одобряют отмену ношения масок для учителей
Глава Барнаула Вячеслав Франк принял участие в торжественной линейке, посвящённой Дню знаний, в барнаульской школе № 94. Глава города поздравил детей, их родителей и педагогов с праздником 1 сентября:
«Дорогие учителя, уважаемые родители, любимые наши первоклассники! Сегодня в первую очередь малышам мы посвящаем этот день, так красиво названный — День знаний. Я вам всем искренне желаю терпения, крепкого здоровья, чтобы мечты сбывались, чтобы вы запомнили этот день на всю жизнь. Всех с праздником!«
Цитата телеграм-канала мэрии Барнаула.
В Челябинске количество первоклассников каждый год растёт. Об этом заявила 1 сентября градоначальница Наталья Котова.
По её словам, ежегодный прирост составляет примерно 500 человек. Это означает, что город растёт и развивается, его жители связывают с ним свою судьбу.
Читайте также: Мэр Челябинска заявила о росте числа первоклассников
В Архангельской области на подготовку школ к новому учебному году потратили более 500 млн рублей: средства пошли на проведение ремонта и обновление материально-технического оснащения.
Читайте подробнее: В Архангельской области на подготовку школ потратили полмиллиарда рублей
В результате наплыва учеников в краснодарскую школу №94 в ней было сформировано 28 первых классов. Об этом 1 сентября сообщает телеканал «Россия. Кубань».
Читайте также: В школе в Краснодаре набрали 28 первых классов
Новый учебный год 1 сентября в Псковской области начался для более чем 67 тыс. школьников. Они пришли в 370 учебных заведений, которые прошли приемку специализированными комиссиями. Торжественные линейки в регионе в этот раз проводятся только для 1-х, 9-х и 11-х классов.
Читайте подробнее: В Псковской области в школы пришли более 67 тыс. детей
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил с Днем знаний учащихся предуниверсария «Лицей-интернат 64» в Саратове.
Новое образовательное учреждение для талантливых и одаренных детей со всей области открылось в 2020 году. Инициатором его создания в 2016 году выступил Володин, он же является главным попечителем.
Наступления 1 сентября в школьные годы с нетерпением ждали 24% жителей России. Ненавидели начало нового учебного года 19%.
Читайте также: Каждый пятый житель РФ в школьные годы ненавидел 1 сентября
За парты школы №94 Краснодара 1 сентября сели сразу 840 учеников первых классов, школа стала самой большой по числу учеников в этом году. Чтобы распределить новых учеников, в школе организовано 28 первых классов, а в нумерации использовали буквы от А до Я, но за исключением букв Ь, Ъ, Й, Ё и Щ.
Читайте также: Первый «Ы» класс: учебный год начался в школах Краснодара
Центр образования «Знание» открылся в селе Зубово Уфимского района Башкирии. Об этом 1 сентября сообщает пресс-служба правительства региона.
Сообщается, что глава республики Радий Хабиров принял участие в его открытии, и на торжественной линейке пожелал школьникам успехов в учёбе.
Об этом: В Башкирии открыли новый центр образования «Знание»
Невакцинированных родителей нельзя лишать возможности принять участие в торжественных мероприятиях начала нового учебного года 1 сентября. Об этом в интервью изданию Eesti Pаevaleht заявили представители министерства образования и науки Эстонии.
Об этом: Непривитые родители могут посетить линейки в школах Эстонии
В Ненецком автономном округе за парты сели почти 700 первоклассников.
«Для них — это новая жизнь, полная увлекательных открытий», — написал глава региона в соцсетях.
Подробности в материале: В Ненецком АО за парты сели почти 700 первоклассников
Сегодняшнего объёма строительства школ не хватает на то, чтобы закрыть дефицит мест в школах в быстрорастущих микрорайонах Новосибирской области. Об этом сегодня, 1 сентября, заявил губернатор региона Андрей Травников.
Подробности в материале: У Новосибирской области пока не получается закрыть дефицит мест в школах
1 сентября президент России Владимир Путин провёл встречу со школьниками во всероссийском детском центре «Океан» в эфире II Просветительского марафона «Новое Знание». Своей главной задачей на открытом уроке глава государства назвал попытку пробудить в молодых людях интерес к истории, желание её изучать.
По словам президента, историческая наука служит «стержнем, фундаментом всех гуманитарных знаний».
Подробности в материале: Семь главных идей: что сказал Путин школьникам в лекции Общества «Знание»
Две новые школы открыли 1 сентября в Саратовской области. Одно из образовательных учреждений приняло учащихся в 11-м микрорайоне поселка Солнечный-2 города Саратова, рассчитанном на 1100 мест, другую школу на 220 мест открыли в селе Тепловка Новобурасского района.
Подробности в материале: В Саратовской области в День знаний открыли две новые школы
В 2021 году Всероссийская академия внешней торговли (ВАВТ) принимает более 600 первокурсников на четырех факультетах: факультет экономистов-международников (ФЭМ), международно-правовой (МПФ), внешнеторгового менеджмента (ФВМ) и международных финансов (ФМФ). Уже с первого дня они приступают к учебе, и, помимо основных предметов, начинают изучение иностранных языков, среди которых: английский, немецкий, французский, испанский, итальянский, португальский, арабский, китайский и корейский.
Трое студентов ВАВТ получат именные стипендии Министерства экономического развития Российской Федерации. Цель — поддержка молодых талантов и формирование кадрового резерва для министерства. Будущие специалисты также получат возможность проходить стажировку непосредственно в стенах государственного ведомства.
Десять новых школ открыли свои двери для учеников 1 сентября в Краснодарском крае, в том числе пять школы заработали в краевой столице. В общей сложности десять новых учреждений рассчитаны на 6 150 учеников в одну смену.
Читайте подробнее: На Кубани открылись десять новых школ
Цифровизация и высокие технологии помогут школьникам и студентам решать сложные задачи и совершать научные открытия. Об этом говорится в поздравительной телеграмме премьер-министра РФ Михаила Мишустина, опубликованной 1 сентября на сайте правительства.
Новые знания и навыки, добавил он, помогут новому поколению «ориентироваться в современной реальности, быть готовыми решать сложные задачи, реализовывать смелые мечты». Мишустин также призвал учащихся проявлять целеустремленность, интерес к исследованиям, усердие и трудолюбие.
Подробности в материале: Мишустин пожелал учащимся не потеряться «в современной реальности»
В Казани на территории стадиона «Ак Барс Арена» открыли новую школу анимации «Союзмультфильма». Объект станет частью проекта мультимедийного центра «Союзмультпарк». Запускать его будут в два этапа, первым из которых стало открытие школы. Полностью «Союзмультпарк» откроется в ноябре.
Новая школа открыла свои двери для учеников в Самаре. Об этом 1 сентября сообщает пресс-служба областного правительства.
Сообщается, что в регионе 1 сентября сели за парты свыше 350 тысяч школьников. Для более 40 тысяч первоклассников и около 14 тысяч учеников 11 классов прошли торжественные линейки.
Читайте подробнее: Новая школа в Самаре открыла свои двери для учеников
1 сентября представители руководства Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, командования округов, территориальных органов, соединений и воинских частей войск национальной гвардии Российской Федерации поздравили курсантов военных институтов Росгвардии, воспитанников президентских кадетских училищ, учащихся ведомственных школ и подшефных кадетских классов Росгвардии с началом нового учебного года.
Праздничные мероприятия в День знаний прошли по всей стране в учебных заведениях ведомства и на факультетах войск национальной гвардии Военного университета и военных академий Минобороны России.
Преподавателей и воспитанников Московского президентского кадетского училища имени М. А. Шолохова с Днем знаний поздравил заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации — главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации генерал-лейтенант юстиции Игорь Ильяш.
Выступая на торжественном митинге, заместитель главы ведомства подчеркнул, что Росгвардия уделяет большое внимание военно-патриотическому воспитанию и образованию молодого поколения. В эффективности и основательности этого подхода ведомства можно убедиться на примере Московского президентского кадетского училища имени М. А. Шолохова и Пермского президентского кадетского училища имени Героя России Ф. Кузьмина.
Школьник из Воркуты Никанор Толстых, посетивший открытый урок Владимира Путина во Владивостоке, поправил главу государства после его оговорки.
В ходе урока президент назвал Северную войну семилетней.
Читайте также: Президент поблагодарил школьника «за поправочку»
Учитель способен увлечь детей и сопереживать им, никакая цифровая платформа этого не заменит. Об этом премьер-министр России Михаил Мишустин заявил 1 сентября во время общения с учащимися Физтех-лицея имени Петра Капицы в подмосковном Долгопрудном.
«Никакая цифровая платформа не заменит учителя, человека увлеченного, умеющего увлечь ребят, который вам не просто что-то расскажет, а поделится и личным сопереживанием», — сказал председатель правительства.
Читайте подробнее: Мишустин: ни одна из цифровых платформ не заменит учителя
Действия руководства Молдавии могут вызвать «кризис в образовании» республики. Об этом говорится в заявлении оппозиционной Партии социалистов Молдавии, обнародованном 1 сентября.
Читайте также: В Партии социалистов Молдавии осудили «дискриминацию» непривитых учителей
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в свободное время успевает читать книги и заниматься спортом. Об этом он рассказал 1 сентября на встрече со школьниками и выпускниками в Физтех-лицее имени Петра Капицы в подмосковном Долгопрудном.
Любимыми произведениями глава правительства назвал «Отцы и дети», «Войну и мир», «Гранатовый браслет», а также книги Михаила Булгакова.
Читайте также: Мишустин рассказал, что после работы читает и плавает
В Дагестане в День знаний сели за парты 47 тыс. первоклассников. Многие из них пойдут в школы, только что открывшие свои двери для учащихся.
Так, по данным пресс-службы министерства образования республики, к 1 сентября открылись новые школы в селах Кемсиюрт, Акбулатюрт и Кандаураул Хасавюртовского района, в городе Каспийске, в селе Кумух Лакского района и в селе Эндирей.
Подробности в материале: В Дагестане поздравили с 1 сентября 47 тысяч первоклассников
В Новосибирске более 200 тысяч школьников начали новый учебный год. Праздничные линейки сегодня, 1 сентября, прошли в 216 образовательных учреждениях города. Впервые за парты сели около 23 тысячи первоклассников, сообщили ИА REGNUM в мэрии города.
Читайте также: В Новосибирске за парты сели почти 23 тысячи первоклассников
Активную позицию в вопросах обеспечения безопасности детей в интернете должны занимать российские общество и бизнес. Об этом 1 сентября заявил президент России Владимир Путин в ходе церемонии подписания добровольных обязательств компаниями — учредителями российского Альянса по защите детей в цифровой среде.
Подробности в материале: Путин: ответственность за безопасность детей в Сети должно нести и общество
Все школы Новосибирска новый учебный год начали в очном формате. Сейчас наблюдается спад заболеваемости, однако специалисты говорят о приближении новой волны пандемии коронавируса. Об этом сегодня, 1 сентября, заявил мэр города Анатолий Локоть.
Об этом: Мэр Новосибирска заявил, что из-за «дистанта» страдает качество образования
Виртуальную «Пушкинскую карту» оформили более 15 тысяч человек. Об этом заявила глава Минкультуры РФ Ольга Любимова.
«На текущий момент виртуальную карту оформили уже свыше 15 тысяч человек. Примечательно, что первый билет на спектакль в Московский академический театр сатиры приобрела девушка из Омска», — цитирует пресс-служба ведомства Любимову.
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