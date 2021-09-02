О том, как прошёл День знаний в России и мире, рассказываем в трансляции ИА REGNUM .

Традиционно к 1 сентября в России подорожали цветы — средняя стоимость букета — 1120 рублей, это на 8% больше, чем годом ранее.

Торжественные линейки в российских школах в большинстве регионов прошли в 1-х и 11-х классах на свежем воздухе из-за эпидемиологических мер.

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов уже пообещал, что этот год начнётся для школьников в очном формате — без «дистанционки». В России в школу в этот день пошли около 17 млн детей.

В России и многих странах мира 1 сентября начался новый учебный год.

В Калужской области, чтобы собрать в школу мальчика, потребуется 22 тыс. 495 рублей, девочку — 27 757 рублей. По сравнению с июлем 2020 года стоимость набора за год для мальчика увеличилась на 8,1%, для девочки — на 8,6%. Об этом 20 августа сообщает Калугастат.

«В этом году мы увеличили финансирование акции. За счёт областного бюджета 6040 многодетных малообеспеченных семей приобрели школьные товары на общую сумму 32 миллиона 386 тысяч рублей, — прокомментировал губернатор Сергей Цивилёв . — Кроме того, принято решение 20 и 21 августа во всех муниципалитетах провести школьные базары, где родители смогут купить качественные одежду, обувь, канцелярские товары по сниженным ценам. Торговля будет организована с соблюдением противоэпидемических мер».

В Кемеровской области завершилась ежегодная акция «1 сентября — каждому школьнику». Об этом сообщил официальный телеграм-канал «Цевилев. Live».

Подробности в материале: Новосибирские власти заявили о 100%-ной готовности школ к 1 сентября

В Новосибирской области готовыми к началу нового учебного года признано 100% образовательных организаций — школ, лицеев, детских садов, колледжей и техникумов. Об этом сообщили на заседании оперативного штаба в правительстве региона сегодня, 20 августа.

На встрече с губернатором Евгением Куйвашевым педагоги попросили ввести звание «Заслуженный учитель Свердловской области». По мнению специалистов, звание «Заслуженный учитель России» получить непросто, поэтому необходима и своя, свердловская награда.

Стоимость самого минимального набора товаров, необходимых для подготовки школьника к началу нового учебного года, в этом году в среднем составляет 13 тысяч рублей. Однако эта сумма не учитывает множества необходимых сопутствующих расходов, отмечает доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС, кандидат экономических наук Артём Голубев.

Об этом: Голикова оценила готовность школ и детсадов в России к новому учебному году

На данный момент около 95% образовательных организаций в России (школ и детских садов), т. е. свыше 83 тыс., закончили подготовку к новому учебному году. Об этом 20 августа говорится в сообщении секретариата заместителя председателя правительства РФ Татьяны Голиковой , обнародованном на сайте российского правительства.

Читайте также: Новосибирским школам указали на недопустимость поборов с родителей

Напомним, что ранее в ряде местных СМИ появилась информация о том, что родителей заставляют сдавать деньги на тетради и даже обои.

Министерство образования Новосибирской области напомнило о недопустимости поборов в школах. В ведомстве подчеркнули, что общедоступность и бесплатность дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования в России гарантируется законодательно и какие-либо требования о внесении денег в фонд развития образовательного учреждения, на ремонт или другие нужды незаконны и недопустимы.

С нового учебного года 24 школы Татарии станут пилотными площадками по реализации совместного проекта Российского футбольного союза и минобразования РТ «Футбол в школе». Соответствующие уроки введут в образовательных учреждениях Казани, Зеленодольского, Верхнеуслонского, Заинского и Высокогорского районов,

В Татарии школьные линейки в День знаний будут организованы на открытом воздухе для разных классов. В новом учебном году продолжит действовать «утренний фильтр», необходимый для выявления и недопущения в школы лиц с признаками респираторных заболеваний. Запрещены совместные массовые мероприятия с участием разных классов и тем более образовательных учреждений.

В Татарии работают над созданием программного продукта на базе уже ранее внедренной системы отчетности «Барс.Web.Своды», который позволит проводить мониторинг текущей ситуации образовательным учреждениям, управлениям образования в муниципалитетах, службам министерства, правоохранительным органам.

Читайте также: В Пензенской области стартовала акция по подготовке детей к школе

В Пензенской области до 31 августа органы исполнительной власти, местного самоуправления, общественные фонды и организации, представители бизнеса принимают участие в акции «Подготовь ребенка к школе!».

Подробности в материале: Учебный год для томских студентов начнётся в смешанном формате

В Томской области новый учебный год для студентов очной формы обучения по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры начнётся в смешанном формате.

Читайте также: В Пензе адресную помощь на подготовку к школе получат почти 900 учащихся

В Пензе в рамках акции «Собери ребенка в школу» планируют оказать помощь по подготовке к новому учебному году 899 школьникам, из них 378 — первоклассники. В зависимости от потребностей семьи будут приобретены школьная форма, ранцы, канцелярские принадлежности. Тем, кто впервые пойдет в школу, подарят набор первоклассника

Читайте также: Жители Пензенской области жалуются на поборы в школах и детских садах

Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко перед руководством регионального министерста образования поставил задачу проверять каждый поступающий сингал от родителей школьников и дошколят о поборах.

Читайте также: В Пензенской области на покупку учебников направили около 115 млн рублей

В Пензенской области покупка учебников осуществляется за счет средств регионального бюджета. На 2021−2022 учебный год закуплено 207 114 экземпляров учебной литературы.

Читайте также: В Пензе за правопорядком в День знаний будут следить народные дружины

В Пензе функционируют 62 школы, 46 детских садов, восемь учреждений допобразования. В период проведения мероприятий, приуроченных к Дню знаний, содействие в обеспечении охраны общественного порядка органам внутренних дел окажут 67 членов народной дружины.

В Пензенской области на подготовку к началу учебного года для мальчика в среднем потребуется 18 206, 09 рублей, для девочки — 23 021,85. По сравнению с прошлым годом стоимость «набора первоклассника» возросла на 7,3%.

Читайте также: В Саратовской области начали благотворительную акцию по подготовке к школе

В Саратовской области в рамках ежегодной благотворительной акции «Тропинка к школе» в комплексных центрах соцобслуживания населения и центрах социальной помощи семье и детям принимаются канцелярские принадлежности, школьные ранцы, одежда и другие необходимые вещи, которые будут переданы нуждающимся семьям к началу нового учебного года.

В Саратовской области с первым осенним днем двери откроют две новые школы в селе Тепловка Новобурасского района на 220 мест и в городе Саратове на 1110 мест. После капитального ремонта откроется школа №2 в городе Энгельсе.

Читайте также: В Саратовской области учебный год начнётся в очном формате

В Саратовской области завершилась работа межведомственной комиссии по оценке готовности образовательных организаций к началу нового учебного года.

В Саратовской области формат проведения линеек в День знаний образовательные учреждения примут самостоятельно. При этом в школах, детсадах, техникумах и вузах будут действовать требования, связанные с эпидемиологической ситуацией, а именно утренние фильтры, кабинетная система, минимальные контакты между учащимися, заявила замминистра образования региона Ирина Чинаева.

Читайте также: В Хакасии учебный год начнётся в очном формате

Новый 2021−2022 учебный год в Хакасии планируют начать в традиционном очном формате, с 1 сентября. Об этом сообщили в республиканском министерстве образования и науки.

В московских школах полным ходом идет подготовка к началу учебного года. Родители школьников, имеющих льготы, уже могут подать документы на бесплатное питание.

Подробности в материале: В Севастополе линейки 1 сентября проведут для первоклассников и выпускников

Торжественные линейки 1 сентября в Севастополе решено провести для учеников только первых и одиннадцатых классов, решение принято 19 августа на заседании оперштаба, сообщили в пресс-службе правительства города.

В Москве очередные нововведения. Теперь вход в МЭШ и элнетронный дневник через единую точку доступа — school.mos.ru.

В Югре родительские собрания в связи с эпидобстановкой по коронавирусу пройдут в онлайн-формате. Об этом сообщил директор департамента образования ХМАО Алексей Дренин.

В Москве возбуждено более 30 административных дел по факту реализации некачественных школьных товаров, сообщает пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора.

Вы довольны ассортиментом товаров для школьников в вашем регионе? Форма, сменка, рюкзаки, канцелярия… огромный выбор и в магазинах, и онлайн.

Читайте также: В Татарии открыли гимназию с изучением арабского и турецкого языков

В селе Актаныш 20 августа состоялось торжественное открытие новой полилингвальной гимназии-интерната «Адымнар». Новая школа рассчитана на 462 ученика. Комплекс образовательного учреждения состоит из полилингвальной школы и предшкольного образования в рамках сетевого взаимодействия с дошкольными образовательными учреждениями №6 и №3. Ученики 5−11-х классов смогут изучать арабский и турецкий языки. На базе полилингвальной гимназии-интерната будет организована «Школа полного дня».

Читайте также: В Сургуте 264 ребёнка не зачислены в первый класс

В Сургуте (ХМАО) 264 ребёнка до сих пор не зачислены в первый класс. Об этом сообщила на прямой линии 20 августа губернатору Наталье Комаровой заместитель главы Сургута Анна Томазова .

ГИБДД просят родителей и педагогов перед началом нового учебного года напомнить детям правила безопасного поведения на дорогах.

Подробности в материале: Росстат подсчитал, во сколько обойдутся сборы ребёнка в школу к 1 сентября

Согласно подсчётам ведомства, сборы в школу мальчика в среднем по России обойдутся в 19 575 рублей 51 копейку, девочки — 24 123 рубля 53 копейки.

Средний набор товаров, необходимых для сбора ребёнка в школу, к новому учебному году подорожал в среднем на 4%, сообщает Росстат.

Все иностранные студенты смогут приехать в Россию на обучение. Как пишет «КоммерсантЪ», в федеральном оперштабе по борьбе с коронавирусом согласились с предложением Минобрнауки разрешить въезд в Россию иностранным студентам из всех стран, вне зависимости от возобновления с ними авиасообщения.

В Краснодарском крае два учебных заведения не смогут 1 сентября принять школьников из-за подтопления зданий.

«Новый учебный год начнётся в очном режиме с соблюдением всех эпидемиологических норм. В школах пройдут традиционные линейки», — сообщила директор департамента образования ЯНАО Марина Кравец .

Учебный год в ЯНАО начнется в традиционном формате. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

А сколько ваши дети делают домашнюю работу?

Напомним, что в России регламентирована продолжительность выполнения домашних заданий школьниками: для 1-х классов — 1 час, для 2−3-х классов — 1,5 часа; 4−5-х классов — 2 часа, 6−8-х классов — 2,5 часа, 9−11-х классов — 3,5 часа.

Подробности в материале: В Албании перенесли начало учебного года на две недели

Период с 1 по 13 сентября в Албании называют «дополняющее обучение» — по сути, это время, посвященное повторению. В этом году этот период был увеличен вдвое по просьбе родителей и преподавателей, возможно, чтобы компенсировать неудачи дистанционного обучения.

Подробности в материале: Сербы начали строительство Приштинского университета в Митровице Начало строительства сербского университета в Косово srbija.gov.rs

На Севере Косово 20 августа началось строительство Приштинского университета с временным офисом в Митровице. 6 миллионов евро на его строительство было выделено правительством Сербии через департамент по Косово и Метохии.

Информация о том, что рост стоимости набора вещей и канцтоваров для первоклассника в России за год не превысил уровня инфляции: для мальчика он вырос на 4,1% в годовом выражении — до 19,6 тысячи рублей, для девочки — на 3,9%, до 24,1 тысячи рублей, стала поводом для жаркой дискуссии в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 21 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Об этом: В Туве рассказали о дефиците школьных учителей

Дефицит педагогических кадров в школах Тувы по состоянию на 17 августа достиг 260 единиц. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, наибольшая нехватка кадров ощущается в Кызыле — 59, в Пий-Хемском районе — 39.

За год (в июле 2021 года по отношению к июлю 2020 года) в Красноярском крае цены на школьно-письменные принадлежности и канцелярские товары выросли на 6%. Об этом сообщили 23 августа в Красноярскстате.

В июле 2021 год в Красноярском крае средняя цена на школьную тетрадь составила 6,53 рубля (за штуку). Как сообщили в Красноярскстате, за год тетради в регионе подрожали на 4,5%.

Подробности в материале: В Туве разработают программу для ликвидации кадрового голода в школах

В Туве намерены разработать региональную программу материального стимулирования педагогов для решения проблемы кадрового голода в сфере образования. Соответствующее поручение дал министерству образования и науки республики врио главы Тувы Владислав Ховалыг .

Как сообщили в Красноярскстате, за год (в июле 2021 года по отношению к июлю 2020 года) в Красноярском крае альбомы для рисования подорожали на 4,5%, шариковые авторучки — на 2,8%, чернографитные карандаши — на 8,4%, ранцы и рюкзаки — на 6,1%.

В Хакасии в День знаний, 1 сентября, решили не отменять школьные линейки, они состоятся. Об этом сообщила министр образования и науки республики Лариса Гимазутина .

Родители российских школьников с начала августа получают единовременную выплату в размере 10 000 рублей для подготовки к детей к школе. Разумеется, этих денег хватит лишь на часть «школьного набора». В социальных сетях «тюменской матрёшки» — Тюменской области, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского округов — идёт активное обсуждение, кто сколько потратил на своего школяра и на что пошла «путинская» финансовая поддержка.

Подробности в материале: В Хакасии цены на школьные товары выросли на 6−10%

Служба статистики рассказала об изменении потребительских цен на школьные товары в Хакасии. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Красноярскстата, цены на школьно-письменные принадлежности и канцелярские товары выросли в среднем на 6,4%.

В Ростовской области спасатели оценили готовность школ к новому учебному году. Принято более 90% образовательных учреждений, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС России.

В Казани 23 августа в спортшколах стартует акция «День открытых дверей». В этом году спортивные школы планируют принять 4 тыс. новых юных атлетов, а всего в муниципальных спортивных школах занимаются более 17 тыс. человек по 45 видам спорта.

Читайте также: В Бурятии к 1 сентября усилят меры профилактики коронавируса

Власти Бурятии к началу нового учебного года намерены усилить меры профилактики коронавируса. Об этом заявил на заседании регионального оперативного штаба глава региона Алексей Цыденов.

В Подмосковье приняли решение провести школьные линейки очно. Они пройдут на открытом воздухе с родителями.

В Казани впервые в 2021 году в детский сад пойдут более 11 тыс. детей. Всего в городе насчитывается около 80 тыс. дошколят. Для них организована работа 351 учреждения, из которых 312 детских садов, две прогимназии, 10 школ с дошкольными отделениями, центр лечебной педагогики и 26 частных детсадов.

Учебники, учебные пособия, дидактические материалы для общеобразовательной школы в Красноярском крае за год выросли в цене на 5,5% (Красноярскстат).

Читайте также: В Мурманской области школьные линейки пройдут в особом режиме

Об этом: В Якутии 1 сентября дети пойдут в ограниченно пригодную для обучения школу

Власти Якутии не смогли оперативно решить вопрос с новым местом для школы №1 Якутска. 1 сентября дети пойдут в старое здание, которое признано ограниченно пригодным для обучения, прокуратура запретила продолжать в нём образовательную деятельность.

Об этом: В Туве выросли цены на школьные товары

В Туве цены на школьно-письменные принадлежности и канцтовары за последний год выросли в среднем на 1,7%.

Как сообщили в мэрии Омска, выделены деньги на учебники для омских школьников. По данным департамента образования администрации города, в рамках субвенции на организацию образовательного процесса из бюджета Омской области на 2021−2022 учебный год выделено 225 668 675 рублей на приобретение учебников и учебных пособий (рабочих тетрадей).

Читайте также: Прокуратура Башкирии проверяет информацию о поборах в школе Уфы

Сообщается, что в СМИ была опубликована жалоба матери ребенка, который идет учиться в первый класс школы №26, на поборы в благотворительный фонд.

Проверку информации в СМИ о поборах в школе Уфы организовала прокуратура Башкирии. Об этом 23 августа сообщает пресс-служба этого надзорного ведомства.

В Хакасии за год (в июле 2021 года по отношению к июлю 2020 года) цены на одежду для детей школьного возраста выросли на 5,4%, на детскую обувь — на 1,8%.

Красноярскстат: в июле 2021 года по отношению к июлю 2020 года в Хакасии среди школьно-письменных принадлежностей и канцелярских товаров наибольший прирост цен наблюдался на карандаш чернографитный и авторучку шариковую (8,8% и 7,4% соответственно). Кроме того, заметный рост цен зафиксирован на ранец, рюкзак для школьников (на 10%) и альбом для рисования (на 8,6%).

Читайте также: В Дагестане в 2021 году откроют 16 школ и 57 детских садов

В Дагестане до конца 2021 года будут сданы в эксплуатацию 16 школ и 57 детских садов и яслей. В настоящее время в 28 школах республики занятия ведутся в три смены, нуждаются в ремонте 200 образовательных учреждений, которые располагаются в аварийных или ветхих зданиях. Об этом в ходе обращения к педагогическому сообществу Дагестана сообщил врио главы субъекта РФ Сергей Меликов .

В департаменте общего образования Томской области работает горячая линия по вопросам начала учебного года. Вопросы принимают с понедельника по пятницу с 9 до 18 часов по местному времени по телефонам (3822) 51−53−08 и 51−49−61.

Об этом: В Югре открыли социальную ярмарку для школьников из малоимущих семей

Вещи на ярмарке предлагаются бесплатно. Их принесли жители города и предприниматели.

В Нягани (ХМАО) открыли социальную ярмарку для семей, которые испытывают финансовые проблемы для сбора ребёнка в школу. Об этом сообщает ТВ «Югра ».

Подробности в материале: Ростовские власти подтвердили начало учебного года в очном режиме

Учебный год 2021/22 в Ростовской области начнётся в очном режиме. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном пресс-центре 23 августа.

15:54 23.08.2021

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Подробности в материале: Тверской губернатор Руденя поставил задачи по подготовке к учебному году

15:56 23.08.2021 В России уровень заработных плат не стимулирует привлечение лучших выпускников в ряды педагогов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 августа заявила доцент базовой кафедры ТПП РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г. В. Плеханова Фарида Мирзабалаева. Так она прокомментировала высказывание министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова о том, что в РФ вырос спрос на педагогические специальности. Читайте также: Эксперт объяснила, почему в РФ не удается справиться с дефицитом педагогов

15:57 23.08.2021 День знаний. © ИА REGNUM

16:12 23.08.2021 Губернатор НАО решил подарить новоиспеченным школьникам портфели с необходимыми принадлежностями. «Президентские выплаты, эти деньги, семьи с первоклашками смогут потратить на другие необходимые вещи», — написал глава региона. Подробности в материале: Ненецким первоклассникам подарят портфели со школьными принадлежностями

18:52 23.08.2021 Торжественные школьные линейки в честь начала нового учебного года пройдут в Петербурге 1 сентября на открытом воздухе, с разделением по классам и параллелям. Об этом сказал в своем радиообращении к петербуржцам губернатор Северной столицы Александр Беглов. Об этом: Линейки в Петербурге пройдут с разделением по классам и параллелям

18:53 23.08.2021 Праздничная линейка © ИА REGNUM

22:26 23.08.2021 В Костроме школу на 1000 учеников на улице Профсоюзной успели достроить к 1 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Костромской областной думы. Читайте также: Костромскую школу успели достроить к 1 сентября

22:27 23.08.2021 Тепличные комплексы Подмосковья к 1 сентября поставят в магазины 4,5 млн штук цветов. Об этом 23 августа сообщается на сайте правительства Московской области. Читайте также: К 1 сентября в магазины Подмосковья поставят 4,5 млн цветов

22:31 23.08.2021 Единовременные пособия к началу учебного года в России получили родители уже более 20 млн детей. Об этом 22 августа сообщил журналистам глава Минтруда Антон Котяков. Читайте также: Выплаты к учебному году в России получили родители более 20 миллионов детей

22:31 23.08.2021 Школьная форма [Дарья Антонова © ИА REGNUM]

23:54 23.08.2021 Министр отметила, что введение дистанционного формата обучения создало трудности для участия части детей в образовательном процессе, а также усилило стрессовую нагрузку на преподавателей. При этом Нагавци призвала преподавателей и административных работников вакцинироваться от коронавируса. Об этом: Учебный год в Косово начнется без задержек

07:10 24.08.2021 Ключевые векторы современной системы воспитания в Приангарье обсудили на традиционной областной августовской педагогической конференции «Воспитание: от стратегии к действию, от лозунгов к реальности». Ежегодно именно с августовских конференций, совещаний, педсоветов начинают свою работу в преддверии нового учебного года педагогические коллективы школ, детских садов, техникумов и колледжей. Приветствуя педагогическое сообщество региона, заместитель председателя правительства Иркутской области Валентина Вобликова отметила, что учитель — одна из самых важных и необходимых обществу профессий, и зачитала приветственный адрес губернатора Иркутской области Игоря Кобзева участникам конференции и всем педагогам Иркутской области.

07:45 24.08.2021 В преддверии нового учебного года территориальное управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю обнародовало актуальные данные о количестве общеобразовательных учреждений и школьников. Всего с 1 сентября 2021 года в регионе планирует начать работу 1081 общеобразовательная организация, в том числе 1074 государственные и муниципальные школы, две вечерних и пять негосударственных образовательных организаций. Об этом: В Алтайском крае нового учебного года ожидают порядка 280 тысяч детей

07:52 24.08.2021 В Алтайском крае, где ежедневно выявляют более 200 новых носителей коронавируса, решили начать новый учебный год в штатном режиме. Как пояснила начальник отдела организации общего образования и оценочных процедур министерства образования и науки Алтайского края Наталья Полосина, для соблюдения карантинных мероприятий будут реализованы: кабинетная система, обязательная термометрия, обработка рук, а также проветривание помещений, использование рециркуляторов и ступенчатое расписание. Читайте также: В Алтайском крае новый учебный год начнётся в штатном режиме

08:00 24.08.2021 Иркутская область. Основные расходы при закупке рециркуляторов в школы должен взять на себя областной бюджет, уверен спикер Заксобрания Александр Ведерников. «Это не просто пожелания школ, это требования надзорных органов, поэтому надо рассмотреть возможность выделения муниципалитетам средств на это из областной казны», — сказал спикер Заксобрания.

08:22 24.08.2021 День знаний © ИА REGNUM.

08:42 24.08.2021 Учебный год в Камчатском крае начнётся в очном режиме, с соблюдением всех противоэпидемических требований Роспотребнадзора. В торжественных линейках будут участвовать только первоклассники, девятиклассники и выпускники. Подробности в материале: На Камчатке школьные линейки проведут только для 1, 9 и 11-х классов

08:52 24.08.2021 Школы Камчатского края готовы к учебному году и примут 1 сентября более 36 тысяч ребят. Около 3,5 тыс. учеников — первоклассники. Об этом: На Камчатке 1 сентября за парты сядут более 36 тысяч детей

09:07 24.08.2021 Несмотря на то, что в Иркутской области ежедневно выявляют сотни новых носителей коронавируса, новый учебный год в общеобразовательных учреждениях региона начнётся в обычном режиме. Об этом 24 августа сообщает пресс-служба областного правительства. По словам министра образования Иркутской области Максима Парфёнова, школьные линейки, посвященные 1 сентября, рекомендовано проводить только для первых и одиннадцатых классов на открытом воздухе. Читайте подробнее: В школах Приангарья новый учебный год начнётся в обычном режиме

09:13 24.08.2021 1 сентября 2021 года в школах Приангарья сядут за парты 35,5 тысячи первоклассников. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства. Всего в школы Иркутской области в новом учебном году придут 341,2 тысячи обучающихся. Численность воспитанников детских садов в новом учебном году составит 143,6 тысячи детей от 1 года до 7 лет. Читайте подробнее: В Иркутской области 1 сентября за парты сядут более 340 тысяч учеников

09:27 24.08.2021 В Калуге завершена подготовка школ к новому учебному году, сообщает начальник управления образования города Ольга Лыткина. В 2021 году из городского бюджета на подготовку к новому учебному году калужских школ было выделено 20,1 млн рублей, на ремонт детских садов — 5,3 млн рублей, учреждения дополнительного образования получили 500 тыс. рублей. Было закуплено 75 тысяч учебников на общую сумму 45,5 млн рублей. Об этом: В Калуге завершена подготовка школ к новому учебному году

09:57 24.08.2021 Сочинение © ИА REGNUM.

10:26 24.08.2021 По расчётам Росстата, в среднем по России «набор первоклассника» обойдётся в 19,6 тысячи рублей для мальчика и 24,1 тысячи — для девочки. Дешевле всего сборы в школу обойдутся жителям Орловской области: всего в 10 040 рублей для мальчика (на карте — именно стоимость набора для мальчика) и 15 090 рублей для девочки. В Новгородской области средние цены чуть выше: 10 766 и 14 757 соответственно. «Бронзу» взяла Омская область со средними ценами в 11,6 и 15,6 тысячи рублей за набор для мальчика и девочки соответственно.

10:27 24.08.2021 Школьный набор для мальчика на Чукотке обойдётся в 21,6 тысячи рублей, на Камчатке и в Магаданской области — больше, чем в 20 тысяч. Для девочек цены ещё выше: 28 тысяч на Камчатке, 26,5 тыс. на Чукотке, 26,4 тыс. в ЯНАО. Данные Росстата.

10:29 24.08.2021 Судя по исследованию Maximum Education, треть российских семей — 28% — хотят потратить 5−10 тысяч рублей на подготовку ребенка к учебе. При этом четверть семей готовы отдать до 20 тысяч рублей на покупку всего необходимого, а 15% — все 30 тысяч. Больше всего денег, по мнению родителей, уйдет на одежду и технику. А учебники и тетради — самая незначительная трата.

10:51 24.08.2021 В столице Бурятии Улан-Удэ 1 сентября запретят розничную продажу алкогольной продукции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города. Читайте подробнее: В Улан-Удэ 1 сентября запретят продажу спиртного

10:59 24.08.2021 Ростов-на-Дону первым в Ростовской области объявил о полной готовности к новому учебному году. Все необходимые документы подписаны, уточнили ИА REGNUM в городской администрации 24 августа. Читайте также: Ростов-на-Дону объявил о полной готовности к новому учебному году

11:06 24.08.2021 Перемена © ИА REGNUM.

11:49 24.08.2021 В 2020/21 учебном году калужскими школьными автобусами к месту учебы ежедневно перевозилось 12 тыс. 242 ребенка (в 2019/20 году — 11 тыс. 900 детей), в том числе 1012 — для занятий в спортивных секциях. Ежегодно количество перевозимых детей увеличивается. В дополнение к имеющимся 282 маршрутам школьных автобусов (259 — в школы и 23 — в ФОКи) в наступающем учебном году планируется открытие 10 новых и продление 35 действующих маршрутов. Ежедневный суммарный пробег школьных автобусов составляет 32 тыс. 94 км. В 2021 году в Калужской области за счёт федерального бюджета планируется приобрести до десяти автобусов, за счет областного бюджета — 14, в том числе пять — для перевозки детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Об этом 24 августа сообщили в министерстве образования и науки Калужской области. Подробности в материале: В Калуге пополнят автопарк школьных автобусов

12:26 24.08.2021 Во всех образовательных организациях Забайкалья торжественные мероприятия, посвященные Дню знаний, пройдут в очном режиме. Об этом заявила министр образования и науки региона Наталья Бянкина. Её слова цитирует пресс-служба краевого правительства. «Мы работаем в рамках тех санитарно-эпидемиологических требований, которые нам рекомендованы Роспотребнадзором края. Это утренний фильтр, проветривание помещений, кабинетная система (выделение отдельных помещений для обучения школьников)», — пояснила чиновница. Читайте также: В Забайкалье новый учебный год начнётся в обычном режиме

12:31 24.08.2021 В новом учебном году в Забайкалье будут работать 1183 образовательные организации всех типов и ведомственной принадлежности. Об этом сообщила министр образования и науки региона Наталья Бянкина. По её словам, к 18 августа общий процент готовности краевой системы образования составляет 97,7%. Читайте также: В Забайкалье 1 сентября откроются более 1100 образовательных организаций

12:43 24.08.2021 Необходимо направить максимум усилий на то, чтобы до 1 сентября все очаги лесного пожара были ликвидированы. Об этом заявил глава Марий Эл Александр Евстифеев. «У нас пройдут линейки в открытом режиме, дети пойдут в школу. Никакой задымленности в республике быть не должно», — добавил он. Читайте также: В Марий Эл надеются ликвидировать лесной пожар до 1 сентября

12:56 24.08.2021 В московских школах появилась возможность отменить обязательное ношение медицинских масок учителями, в том числе на уроках. Об этом 24 августа заявил мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с педагогами и директорами учебных заведений. Об этом: Мэр Москвы предложил отменить обязательное ношение масок в школах

13:03 24.08.2021 Школьные принадлежности [Дарья Антонова © ИА REGNUM].

14:03 24.08.2021 В Пензе правоохранительные органы в День знаний усилят контроль за деятельностью розничных торговых точек по реализации алкоголя. Читайте также: В Пензе в День знаний запретят продажу алкоголя

14:23 24.08.2021 Льготный проезд в пригородных поездах устанавливается с началом учебного года для школьников и студентов в Башкирии. Об этом 24 августа сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства региона. Сообщается, что скидку в 50% с 1 сентября смогут получить школьники и студенты в пригородных поездах АО «Башкортостанская ППК». Читайте подробнее: Школьникам в Башкирии предоставят скидку на проезд в электричках

15:22 24.08.2021 Прямых и косвенных налогов белорусских налогоплательщиков, а также финансовой помощи России для финансирования белорусской школы уже недостаточно. Выступая 24 августа на республиканском педсовете в Минске, Александр Лукашенко предупредил родителей и бездетных: им придётся платить больше. Об этом: Лукашенко перекладывает финансирование школы на родителей и бизнес

15:43 24.08.2021 Министерство образования и науки Эстонии возложило на сами учебные заведения страны решение вопроса, проводить или нет и в каком виде торжественные мероприятия в честь начала нового учебного года 1 сентября. Об этом сообщил новостной портал ERR. Об этом: Школы Эстонии сами должны решить, что делать с линейками 1 сентября

15:48 24.08.2021 На Ямале за сутки выявлено 124 новых случая заражения коронавирусом. При этом 11 случаев зафиксировано среди вахтовых рабочих из других регионов, сообщает 24 августа региональный оперштаб. Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в ЯНАО составлял 125 случаев. Читайте также: На Ямале за сутки выявили 124 заражения коронавирусом

16:19 24.08.2021 День знаний © ИА REGNUM

16:42 24.08.2021 В Ульяновской области будут приняты дополнительные меры по обеспечению безопасности в образовательных учреждениях. Подробности в материале: В Ульяновской области примут дополнительные меры безопасности на 1 сентября

16:57 24.08.2021 Почти шесть лет назад Александр Лукашенко пообещал подарить Владимиру Путину белорусские учебники, которые по-прежнему плохи и по всем параметрам уступают советским. Выступая 24 августа на республиканском педсовете в Минске, Лукашенко также обратил внимание на оппозицию с бело-красно-белыми националистическими «тряпками» — не воспитанных, по его мнению, на примере Великой Отечественной войны. Читайте подробнее: Лукашенко поручил разобраться с героями и доработать подарок Путину

17:41 24.08.2021 С понедельника, 23 августа, в учебных заведениях Латвии проходит добровольное тестирование на коронавирус учащихся, большого ажиотажа это не вызвало. Об этом сообщило госрадио страны Latvijas Radio. Читайте подробнее: Школы Латвии проводят массовое ковид-тестирование учеников

19:04 24.08.2021 День знаний © ИА REGNUM

20:07 24.08.2021 Школа должна проводить государственную политику, а учитель должен в педагогической деятельности давать «оценки с позиции интересов государства». Об этом 24 августа на республиканском педсовете в Минске заявил Александр Лукашенко. Он сообщил участникам мероприятия, что «гражданская и жизненная позиция педагога, его участие в общественной или политической жизни страны — это пример, на котором воспитываются не только ученики, но и учителя». Читайте подробнее: Лукашенко рассказал учителям о «патриотической» задаче по химии

21:05 24.08.2021 Обед в школьной столовой. mos.ru

22:20 24.08.2021 Первоклассники готовятся к своей первой школьной линейке © ИА REGNUM

23:49 24.08.2021 Горадминистрацию Кургана суд обязал организовать бесплатную перевозку школьников из микрорайона Храпово до школы № 55 и обратно. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Курганской области. Подробности в материале: Курганские дети добирались до школы по темноте через лесополосу

05:01 25.08.2021 Школьников Хабаровского края 1 сентября будут ждать на линейках. Начало учебного года в очном формате анонсировало правительство региона. Об этом: Хабаровский край начнёт учебный год в обычном режиме

06:27 25.08.2021 25 августа в 14:00 в Железнодорожном районе Красноярска в рамках общегородской акции «Помоги пойти учиться» состоится сбор вещей и канцелярских принадлежностей. В акции примут участие работники предприятий и организаций, спортсмены, ветераны, неравнодушные жители района, чиновники. По данным мэрии, в пункт сбора можно приносить одежду и обувь, книги и учебники, канцелярские принадлежности. Все собранные товары передадут детям из малообеспеченных и находящихся в трудной жизненной ситуации семей.

07:02 25.08.2021 В столице Бурятии Улан-Удэ 1 сентября начнут работать 58 общеобразовательных учреждений. За парты сядут 66 тыс. учащихся, в том числе 7 тыс. пойдут в школу в первый раз. Читайте также: На охрану школ в Улан-Удэ выделят 34 млн рублей

07:03 25.08.2021 Школьная линейка 1 сентября [Алексей Колчин © ИА REGNUM]

07:17 25.08.2021 В Омске разработаны схемы безопасных маршрутов для школьников, сообщили 25 августа в мэрии города. До начала учебного года во всех образовательных учреждениях Омска появятся схемы безопасного маршрута обучающихся. Они будут размещены на информационных стендах и официальных сайтах школ и детских садов в разделе «Безопасность». Как рассказали в департаменте образования администрации города, эта работа ведётся совместно с представителями Госавтоинспекции.

08:00 25.08.2021 В мэрии Омска заявили, что в настоящий момент в городе функционируют 354 образовательных учреждения, 152 общеобразовательных учреждения, 182 учреждения дошкольного образования и 20 учреждений дополнительного образования.

08:55 25.08.2021 В Красноярском крае управление Роспотребнадзора проверило школы на соблюдение требований санитарного законодательства. Подробности в материале: В красноярских школах перед Днём знаний нашли нарушения

09:11 25.08.2021 Школьная столовая. Фото: mosreg.ru

09:16 25.08.2021 Перед началом нового учебного года статистики подсчитали, сколько стоит собрать ребёнка в школу. Выяснилось, что на девочек-первоклассниц родителям придётся потратить больше, чем на мальчиков. Об этом: Собрать мальчика в первый класс оказалось дешевле, чем девочку — статистики

09:20 25.08.2021 В Томской области учебный год для школьников начнётся в очном формате, сообщили 25 августа в региональной администрации. Подробности в материале: Учебный год для томских школьников начнётся в очном формате

09:38 25.08.2021 В Севастополе собрать в школу мальчика-первоклассника обойдётся в среднем в 18,2 тыс. рублей, девочку — 22,5 тыс. рублей. В Крыму родителям мальчика-первоклассника на минимально необходимый набор к школе придется потратить 15,5 тыс. рублей, собрать в школу девочку обойдется дороже — 21,6 тыс. рублей. Читайте подробнее: В Крыму и Севастополе «набор первоклассника» стоит более 18 тыс. рублей

10:00 25.08.2021 В Краснодарском крае собрать мальчика в школу обойдется в 21,4 тыс. рублей, купить все необходимое для школьницы будет стоить в среднем 25,5 тыс. рублей, данные опубликовал Краснодарстат. Читайте подробнее: На Кубани цены на товары для школьников за год выросли на 6%

10:53 25.08.2021 Ученики 8−11-х классов смогут с 2022 года бесплатно изучать языки программирования в рамках двухгодичных курсов. Об этом на онлайн-конференции «Цифровизация и цифровая трансформация сферы образования: тренды использования новых технологий» заявила директор департамента координации программ и проектов Минцифры РФ Татьяна Трубникова.

11:15 25.08.2021 Правила въезда иностранных студентов в Россию в период пандемии коронавируса в новом учебном году утвердят в ближайшие дни. Об этом сообщил журналистам в кулуарах международного форума технологического развития «Технопром» в Новосибирске глава ведомства Валерий Фальков.

11:33 25.08.2021 Попасть на торжественные линейки в школах Республики Крым 1 сентября родители первоклассников смогут лишь при предоставлении QR-кода, подтверждающего вакцинацию от коронавируса. Читайте подробнее: В Крыму родителей на школьные линейки будут пускать по QR-коду

11:44 25.08.2021 День знаний. Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

12:27 25.08.2021 Решение о единовременных региональных выплатах педагогам школ, колледжей и детских садов по 10 тыс. рублей, другим сотрудникам этих образовательных организаций — по 5 тыс. рублей принято губернатором Тверской области Игорем Руденей. Об этом: Тверские педагоги получат по 10 тыс. региональной выплаты — Игорь Руденя

12:30 25.08.2021 В Архангельской области собрать в школу девочку стоит на 4 тысячи дороже, чем мальчика. Подробности в материале: В Архангельской области сборы ребёнка в школу обойдутся в 20 тысяч рублей

12:41 25.08.2021 Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков заявил, что российские вузы готовы организовать дистанционное обучения для студентов из Афганистана, если они не смогут выехать в Россию на обучение.

13:09 25.08.2021 Школы столицы Бурятии Улан-Удэ готовы к началу нового учебного года. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города, ряду учебных заведений удалось решить проблему с учёбой в три смены. Подробности в материале: В Улан-Удэ заявили о готовности школ к новому учебному году

13:24 25.08.2021 Осложнения ситуации с заболеваемостью COVID-19 в связи с массовым возвращением жителей из отпусков и началом нового учебного года не исключают специалисты в Волгоградской области, об этом сообщили 25 августа в пресс-службе правительства региона. Читайте подробнее: В Волгоградской области прогнозируют всплеск заболеваемости COVID-19

13:36 25.08.2021 В традиционном, очном формате начнут учебный год школьники и студенты в Волгоградской области с 1 сентября, об этом сообщили в пресс-службе правительства региона 25 августа. Решение принято Главным государственным санитарным врачом региона и утверждено региональным оперативным штабом. Также 1 сентября в регионе состоятся традиционные торжественные линейки, приуроченные ко Дню знаний. Читайте также: Волгоградские школьники и студенты начнут учебный год в очном формате

13:43 25.08.2021 1 сентября в связи с празднованием Дня знаний в Забайкальском крае будет запрещена розничная продажа алкоголя. Об этом 25 августа сообщается на сайте региональной службы по тарифам и ценообразованию.

13:50 25.08.2021 В Волгоградской области вакцинацию от коронавируса прошли 49 тысяч работников сферы образования, что составляет более 80% от общего числа сотрудников. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона 25 августа. Об этом: В Волгоградской области от COVID-19 привились 80% работников образования

14:05 25.08.2021 Учебный год в Абхазии начнётся 1 сентября. Об этом 25 августа сообщил на брифинге министр просвещения и языковой политики Инал Габлиа. Об этом: В Абхазии назвали дату начала учебного года

14:09 25.08.2021 В школьном автобусе © ИА REGNUM

14:58 25.08.2021 Удмуртия заняла седьмое место в России и первое в Приволжском федеральном округе в рейтинге Рособрнадзора по качеству школьного образования. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов на своей странице в социальной сети, комментируя открытие Республиканской августовской конференции работников образования. Читайте также: Удмуртия заняла первое место в ПФО по качеству школьного образования

15:28 25.08.2021 Учебный класс [Алексей Колчин © ИА REGNUM] (2)

16:10 25.08.2021 В России до конца 2026 года планируется отремонтировать 7,3 тыс. школ в рамках новой госпрограммы, сообщил 25 августа президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета.

16:47 25.08.2021 Празднование Дня знаний 1 сентября пройдет в России в очном форме. Об этом 25 августа заявил министр просвещения России Сергей Кравцов на заседании президиума Госсовета. «Мы активно готовимся к празднованию Дня знаний, который пройдет очно. Приоритеты здесь — безопасность», — сказал глава Минпросвещения. Подробности в материале: 1 сентября в России пройдет в очном формате

16:57 25.08.2021 В Томской области на бесплатное питание школьников направлено около 1 млрд рублей. Об этом сообщили 25 августа в областной администрации. Читайте также: На бесплатное питание томских школьников направили сотни миллионов рублей

17:12 25.08.2021 Этим летом в детских лагерях отдохнули более четырёх с половиной миллионов детей, заявил 25 августа министр просвещения страны Сергей Кравцов на заседании президиума Госсовета. Подробности в материале: Названо число детей, отдохнувших за лето в лагерях

17:22 25.08.2021 Развитие образовательной инфраструктуры и строительство новых школ является одним из приоритетов в работе властей. Об этом 25 августа заявил министр просвещения России Сергей Кравцов на заседании президиума Госсовета.

17:26 25.08.2021 В микрорайоне Замелекесье города Набережные Челны 25 августа открыли новую гимназию на 1124 учащихся, а также новый детский сад «Лучики», построенный по нацпроекту «Демография» на 220 мест. Об этом: В Набережных Челнах открыли новую школу и детский сад

17:43 25.08.2021 На сегодня к новому учебному году признаны готовыми все образовательные учреждения Сибирского федерального округа, за исключением одной школы в Омской области. По оценке специалистов, 1сентября за парты сядут более 2 миллионов детей, в том числе 240 тысяч первоклассников. Такие данные были приведены на совещании, которое провёл заместитель полномочного представителя президента Российской Федерации в Сибири Вадим Головко. Подробности в материале: В Сибири к учебному году не готова только одна школа

18:19 25.08.2021 Всероссийский конкурс «Учитель года» имеет смысл сделать более зрелищным, заявил 25 августа президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Госсовета по вопросам общего образования. Подробности в материале: Конкурс «Учитель года» надо сделать зрелищным, как «Форт Боярд» — Путин

18:51 25.08.2021 В рамках встречи с общественностью в формате ВКС перед заседанием Государственного Совета Российской Федерации по теме «О задачах субъектов Российской Федерации в сфере общего образования» активист Российского движения школьников из Мурманска — ученик 4-го класса гимназии №1 Лев Афиногенов представил президенту Российской Федерации Владимиру Путину проект «Шеф в школе» и предложил разрешить родителям с медкнижками посещать кухни школьных столовых, а Юлия Калашникова — заместитель по воспитательной работе школы №12 Изобильненского городского округа Ставропольского края станицы Баклановская предложила распространить практику обучения «навигаторов детства» по всей стране для педагогов и учителей.

19:34 25.08.2021 Системами видеонаблюдения в настоящее время оснащены 91% зданий школ и детских садов, а также учреждений дополнительного образования Санкт-Петербурга. Читайте подробнее: В Петербурге видеокамеры и контроль доступа есть в 9 из 10 школ и детсадов

20:43 25.08.2021 Если все сотрудники школ и вузов Италии должны будут ежедневно предъявлять на входе свои «антикоронавирусные паспорта», то с учетом времени на проверку занятия будут начинаться около полудня, заявил в среду, 24 августа, глава ассоциации директоров школ Рима Марио Рускони.

22:07 25.08.2021 Начальный класс. Дарья Антонова © ИА REGNUM

22:31 25.08.2021 Все работающие в школах Словении обязаны каждую неделю сдавать тесты на коронавирус, если они ранее не переболели COVID-19 или не сделали прививку. Отказ от тестирования является достаточным основанием для увольнения сотрудника, сообщило 25 августа министерство образования Словении.

22:52 25.08.2021 Школьники [Иван Шилов © ИА REGNUM] (1)

02:59 26.08.2021 В 43 школах Приморского края к 1 сентября откроют образовательные центры естественно-научной и технологической направленностей. Читайте подробнее: В школах Приморья откроют более 40 «Точек роста»

04:24 26.08.2021 Жителей Приморья приглашают принять участие в благотворительной акции «Детям Якутии» — к новому учебному году объявлен сбор канцелярских товаров, теплой одежды. Об этом: Приморцы помогут детям Якутии собраться в школу

05:01 26.08.2021 В сельских школах Приморья ремонтируют спортивные залы по нацпроекту «Образование» — обновляют по самым современным стандартам и оснащают всем необходимым оборудованием. Об этом: В сёлах Приморья обновили оборудование в школьных спортзалах

06:06 26.08.2021 Решение о проведении линеек 1 сентября будут принимать муниципалитеты Якутии. Об этом сообщила министр здравоохранения республики Елена Борисова. Подробности в материале: В Якутии решение о проведении линеек 1 сентября примут местные власти

06:29 26.08.2021 Власти Хабаровского края в 2021 году на ремонт и строительство объектов образования, закупку оборудования выделили 1,3 млрд рублей. Об этом: В Хабаровском крае строят новые школы и детские сады

06:38 26.08.2021 На Сахалине в День знаний и День окончания Второй мировой войны будет усилена работа правоохранительных органов и введены дополнительные меры безопасности. Читайте также: На Сахалине правоохранители усилят работу с 1 по 3 сентября

07:33 26.08.2021 Все образовательные организации Алтайского края готовы к учебному году. Об этом было заявлено накануне, 25 августа, в ходе заседания правительства региона. Подробности сообщает пресс-служба алтайского губернатора. В этом году в школы региона пойдут почти 280 тысяч детей. Подавляющее большинство школьников (85%) будут учиться в первую смену. С учетом эпидобстановки, торжественные линейки организуют для учеников 1-х, 9-х и 11-х классов. Еще 106 тысяч детей в крае — дошкольники. Об этом: Все школы Алтайского края готовы к новому учебному году

07:34 26.08.2021 Половина опрошенных родителей в России недовольны питанием своего ребёнка в школьной столовой. Об этом говорится в результатах исследования, проведённого сервисом доставки «Самокат» и производителем продуктов питания ГК «ЭФКО». Читайте также: Российские родители объяснили причины недовольства питанием детей в школах

07:47 26.08.2021 В Ульяновске праздничные линейки 1 сентября пройдут на открытых площадках с учётом действующих ограничительных мер. Подробности в материале: В Ульяновске определились с форматом школьных линеек в День знаний

08:14 26.08.2021 Бурятия попала в число регионов, в которых школы капитально отремонтируют за счёт федерального бюджета. По словам главы республики Алексея Цыденова, всего до 2024 года капремонт будет проведён в 136 учреждениях. Подробности в материале: 136 школ в Бурятии капитально отремонтируют до 2024 года

08:38 26.08.2021 В селе Хороль 1 сентября, в День знаний, с 10:45 до 15:00 в школе №3 состоится торжественное посвящение учеников в кадеты класса «Спасатель». Подробности в материале: В Приморье в День знаний откроют класс кадетов МЧС

08:47 26.08.2021 В четырёх школах Амурской области к 1 сентября не успеют устранить последствия паводка. Дети, которые должны были там обучаться, перераспределены в другие образовательные учреждения. Подробности в материале: В четырёх школах Приамурья учебный год не начнётся из-за паводка

08:57 26.08.2021 В Туве стартовала благотворительная акция «Помоги собраться в школу!», которая продлится до 20 сентября. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, помощь будет оказана детям из малообеспеченных, многодетных и неполных семей. Читайте также: Три тысячи детей в Туве нуждаются в помощи для сборов в школу

09:11 26.08.2021 Расходы родителей на подготовку детей к школе в 2021 году выросли в российских мегаполисах в среднем на 20% по сравнению с тратами в прошлом году. Об этом говорится в результатах исследования, проведённого сервисом по поиску работы SuperJob. Читайте также: В регионах России подсчитали расходы родителей на подготовку детей к школе

09:14 26.08.2021 Учебный класс [Алексей Колчин © ИА REGNUM]

09:15 26.08.2021 Российские школы начнут новый учебный год в очном формате, и есть надежда, что весь этот учебный год пройдёт в таком формате. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. «Мы очно начинаем учебный год и надеемся, что он очно и будет проходить», — сказал Кравцов. Подробности в материале: В Минпросвещения РФ надеются на очный учебный год в школах

09:16 26.08.2021 В новом учебном году в Чувашии будут работать 410 школ, за парты сядут более 145 тыс. детей. Об этом: В День знаний в Чувашии не откроются 16 школ

09:29 26.08.2021 Подавляющее число работников сферы образования Москвы привились от COVID-19. Об этом в интервью ТАСС заявил министр правительства Москвы, глава департамента образования и науки столицы Александр Молотков. «Победить коронавирус мы можем, только создав коллективный иммунитет. Педагоги города понимают ту ответственность, которая лежит на них. Поэтому уже сегодня больше 80% всех работников образовательных организаций Москвы — школ, детских садов, колледжей и дворцов творчества — привились от коронавируса», — сказал Молотков. Об этом: Власти Москвы назвали число вакцинированных от COVID-19 педагогов

09:34 26.08.2021 В московских школах уже давно отсутствует кадровый дефицит. Об этом в интервью ТАСС заявил министр правительства Москвы, глава департамента образования и науки столицы Александр Молотков. «Кадрового дефицита в школах Москвы давно уже нет. В том числе потому, что обеспечена высокая конкурентоспособная заработная плата педагогов. Это позволяет директорам осуществлять набор высококвалифицированных и компетентных кадров. Минимальная зарплата учителя при условии работы на полную нагрузку — 78 тысяч рублей, а средняя зарплата по городу — 117 тысяч рублей», — сказал Молотков. Читайте также: Власти Москвы назвали среднюю зарплату учителя в школе

10:01 26.08.2021 В школах Амурской области с 1 сентября начнут работать 35 новых учителей. До конца года Приамурье ждёт ещё шесть педагогов по программе «Земский учитель». Читайте также: В Приамурье по программе «Земский учитель» приедет более 40 педагогов

10:07 26.08.2021 Прокуратура Красносельского района Санкт-Петербурга организовала проверку в связи с возможным нарушением права ребенка на образование, сообщили 26 августа в городской прокуратуре. Читайте также: Прокуратура в Петербурге проверит, почему инвалида не хотели брать в школу

10:30 26.08.2021 Новый учебный год в Омской области стартует в очном формате, сообщили 26 августа в правительстве региона. Об этом: В Омской области новый учебный год начнётся в очном формате

10:45 26.08.2021 Более 4 тыс. сотрудников полиции и Росгвардии выйдут на охрану свердловских школьников в День знаний. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых. За каждый учебным учреждением Свердловской области закрепят конкретных офицеров. Школы проверят на нормы антитеррористической и пожарной безопасности. Свои двери для учащихся откроют 1 сентября 2390 учебных заведений, в том числе 1050 школ. День знаний — праздник, который дорог каждому в нашей стране, «поэтому всегда и предпринимаются силовиками столь жесткие меры, чтобы никто и ничто не омрачил школьникам, родителям и педагогам торжество», сообщил полковник. Читайте подробнее: На охрану свердловских школьников 1 сентября выйдут более 4 тыс. человек

10:50 26.08.2021 Учителей пора защищать от учеников, а иначе скоро некому будет работать в российских школах. Об этом заявил в своём обращении к якутянам председатель профсоюза работников образования Вилюйского района республики Савва Семёнов. Он считает, что правам учеников уделяется слишком много внимания, а правам учителей и воспитателей — недостаточно. Читайте также: В Якутии просят защитить учителей от учеников

10:59 26.08.2021 Минпросвещения РФ разработало примерные программы воспитания для детских садов и учреждений среднего профессионального образования. Об этом в видеообращении на пленарном заседании августовской конференции работников образования «Воспитание в современных условиях» в Севастополе заявил глава министерства Сергей Кравцов. «Нами разработаны примерные программы воспитания для детских садов и учреждений среднего профессионального образования. Они — своеобразная основа базовых рабочих программ воспитания, которые с 1 сентября должны появиться в каждой образовательной организации», — сказал Кравцов. Подробности в материале: В России разработали программы воспитания для детских садов

11:02 26.08.2021 1 сентября. Виктория Ивановская © ИА REGNUM

11:03 26.08.2021 Праздничные линейки 1 сентября в школах Краснодарского края решено провести только для учеников первых, девятых и одиннадцатых классов, а посетить их смогут только родители первоклассников. Подробности в материале: На Кубани на линейки 1 сентября пустят только родителей первоклассников

11:18 26.08.2021 На территории Троицкого и Новомосковского округов (ТиНАО) с начала 2021 года построено и введено в эксплуатацию три школы-гиганта, сообщили в Стройкомплексе Москвы. Читайте также: В Новой Москве с начала года построили три школы-гиганта

11:18 26.08.2021 В Воронежской области за год зафиксирован рост цен фактически на все товары для школы, при этом рост оказался в среднем ниже темпов инфляции. Подробности в материале: Воронежские родители за сбор ребенка в школу заплатят больше, чем год назад

11:20 26.08.2021 Большинство школьных линеек в День знаний в Свердловской области пройдут на открытом воздухе. Об этом сообщил начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. Лишь в 10 образовательных учреждениях решили провести праздничные линейки в классах. Для более чем 993 тыс. учащихся 1 сентября откроют двери 2390 учебных учреждений (включая 1050 школ). «Планируется, что из-за сложной эпидемиологической обстановки большинство праздничных линеек пройдут на свежем воздухе», — уточнил полковник Горелых. Подробности в материале: На Среднем Урале объяснили, как 1 сентября пройдут школьные линейки

11:22 26.08.2021 В Туву начались поставки гуманитарной помощи в виде защитных масок и антисептика, предоставленной безвозмездно комбинатами «Патриот» и «Новый путь». Всего до конца недели ожидается поступление 7,4 млн масок и 4,1 тыс. литров антисептика. Как отмечается, из них 3,6 млн масок передадут министерству образования Тувы для обеспечения эпидбезопасности в школах. Об этом: В школы Тувы направят 3,6 млн защитных масок

11:23 26.08.2021 Для Тувы выделена крупная партия защитных масок для обеспечения эпидемиологической безопасности в школах. minzdravtuva.ru

11:27 26.08.2021 Изменение стоимости набора школьника в Иркутской области оказалось ниже уровня инфляции. Такие данные 26 августа приводит территориальное управление государственной статистики. Сборы в школу мальчика в среднем по Иркутской области обойдутся в 19 388,5 руб., девочки — 24 639,3 руб. Подробности в материале: В Приангарье сборы в школу стали немного дороже

11:29 26.08.2021 Средние потребительские цены на отдельные товары школьного ассортимента и одежду для детей школьного возраста в Иркутской области. Данные Росстата.

11:36 26.08.2021 Из всех регионов Сибири самые дорогие наборы школьника оказались в Хакасии. Об этом 26 августа сообщает территориальное управление государственной статистики по Иркутской области. Отмечается также, чтобы купить мальчику все необходимое, там потребуется 21,1 тыс. руб., девочке — 25,7 тыс. руб. Об этом: Хакасия возглавила сибирский рейтинг дороговизны наборов школьника

11:36 26.08.2021 Дешевле всего собрать детей в школу в Омской области: купить канцтовары и форму для мальчика можно за 15,3 тыс. руб., для девочки — за 19,4 тыс. руб.

11:54 26.08.2021 В Свердловской области обнаружили 10 детей, которых не зачислили в 1-й классы школ. Об этом сообщил начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. В регионе проводится акция «Помоги пойти учиться». Полицейские и представители профильных служб посетили семьи, которые состоят на учёте. Было выявлено 10 детей, которых не зачислили в первый класс. «В отношении нерадивых родителей составлены административные протоколы», — сообщил полковник Горелых. Подробности в материале: На Урале выявили родителей, не отдавших детей в первый класс

12:46 26.08.2021 В сентябре учащиеся первых классов московских школ смогут бесплатно посетить 17 площадок дополнительного образования, в том числе детские технопарки. Читайте также: Первоклассников Москвы познакомят с программированием и робототехникой

12:47 26.08.2021 В сфере образования Ингушетии в 2021 году достигнуты значительные успехи, которые позволяют говорить об эффективности образовательного процесса в регионе. Об этом заявил 24 августа в ходе традиционного августовского совещания с учителями школ глава республики Махмуд-Али Калиматов. Читайте также: Власти Ингушетии сообщили о рекордных успехах в образовании

12:47 26.08.2021 В школьных программах на Ставрополье с 1 сентября появится новый предмет — «История Ставропольского края». Специально для этого выпущена серия учебных пособий для учащихся с пятого по десятый класс, сообщили 26 августа в пресс-службе главы региона. Читайте также: В школах Ставрополья появится новый предмет — «История края»

13:02 26.08.2021 В Казани разрабатывают специальное приложение для оценки блюд школьного меню. Об этом 26 августа заявил глава города Ильсур Метшин. Подробности в материале: В Казани контроль школьного питания переведут в электронный формат

13:10 26.08.2021 В Новосибирске в этом учебном году первый в жизни школьный звонок прозвенит для 23 тысяч первоклассников. Об этом сегодня, 26 августа, сообщил мэр города Анатолий Локоть. «За 2020 год мы построили 14 объектов образования — три школы и 11 детских садов. Сейчас в Новосибирске идёт строительство трёх школ и двух садиков. Активно возводится новое здание гимназии № 3 в Советском районе, растут корпуса школ в микрорайоне «Родники» и в жилом комплексе «Европейский берег». Всего же с 2014 года система образования Новосибирска увеличилась на 50 детских садов и 16 школ», — напомнил мэр. Читайте также: В Новосибирске 1 сентября за парты сядут 23 тысячи первоклассников

13:10 26.08.2021 В школу. © ИА REGNUM

13:49 26.08.2021 В Адыгее перед началом учебного года стали участниками прививочной кампании 67% педагогических работников. Такие данные привела заместитель председателя правительства республики Наталья Широкова в ходе традиционного августовского совещания учителей. Читайте также: В Адыгее сделали прививки от коронавируса 67% педагогов

13:59 26.08.2021 В Адыгее принято решение организовать праздничные линейки по случаю начала нового учебного года не для всех школьников. На них будут приглашены лишь первоклассники и выпускники. Об этом сообщил глава республики Мурат Кумпилов на своей странице в Instagram. Читайте также: В Адыгее линейки на 1 сентября пройдут не для всех

14:00 26.08.2021 В День знаний, 1 сентября, президент России Владимир Путин посетит всероссийский детский центр (ВДЦ) «Океан» на Дальнем Востоке и пообщается с его воспитанниками. Об этом 26 августа рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Читайте также: Путин 1 сентября приедет в ВДЦ «Океан» на Дальнем Востоке — Песков

14:34 26.08.2021 Начало учебного года в Киргизии перенесено на 15 сентября. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики. Читайте подробнее: В Киргизии перенесли начало учебного года

14:49 26.08.2021 В Калуге прокуратура города выявила нарушения в ходе капитального ремонта общеобразовательной школы № 10, сообщили 26 августа в надзорном ведомстве. Читайте подробнее: В Калуге прокуратура выявила нарушения при капремонте школы

15:31 26.08.2021 Школьные ранцы. Дарья Антонова © ИА REGNUM

15:31 26.08.2021 В Молдавии в этом году запретили проводить школьные линейки, но парад в честь годовщины независимости республики в Кишинёве отменять не будут. Об этом 26 августа сообщила на телеканале Publika премьер-министр страны Наталья Гаврилица. Читайте подробнее: Гаврилица: парад в Молдавии проводить можно, а школьные линейки — нет

15:35 26.08.2021 В преддверии 1 сентября, традиционного Дня знаний, Президентская библиотека приглашает на своём портале «полистать» один из первых русских учебников, оцифрованный книжный памятник конца XVII века — иллюстрированный Букварь Кариона Истомина. История Букваря Кариона Истомина (его также называют Лицевой букварь, то есть букварь с картинками) началась в 1692—1693 годах, когда иеромонах московского Чудова монастыря, писатель и придворный поэт Карион Истомин создал два рукописных, исполненных красками и золотом букваря для обучения царских детей, в частности царевича Алексея Петровича, сына Петра I. В 1694 году гравёр Оружейной палаты Леонтий Бунин вырезал Букварь на медных листах, и издание было выпущено небольшим тиражом.

15:37 26.08.2021 Букварь Кариона Истомина в то время не имел аналогов: он служил не только пособием для овладения грамотой, но и стал первым русским иллюстрированным изданием для детей, где текст и рисунок органично сочетаются, при этом рисунок несёт познавательную нагрузку. В своеобразном предисловии к Букварю сам Истомин объясняет: «Под всяким же писменем ради любезнаго созерцания отрочатам учащымся предложены виды во удобнее звание в складе». В этой уникальной книге каждой букве отведена отдельная страница. Вверху даётся изображение буквы, составленное в виде людей, стоящих в разных позах. Затем идёт ряд воспроизведений этой буквы — гравированных инициалов, печатных прописных и строчных, а также рукописных. Причем это не только русские буквы, но и латинские, и греческие.

15:41 26.08.2021 До 2024 года в Мытищах должно появиться семь новых школ. На сегодняшний день в городском округе работает 35 общеобразовательных заведений, 29 из которых муниципальные и шесть — частные. По официальной информации городского округа, в Мытищах насчитывается 38,5 тысячи школьников. Каждый год количество детей увеличивается в среднем на 4 тысячи. Как правило, в каждом классе обучается до 37−38 учеников. Планируется, что новые учебные заведения помогут частично избавиться от переполненности классов и второй смены обучения.

15:52 26.08.2021 В День знаний в Щербинке (Новая Москва) откроется новая школа. Новый корпус школы № 2117 возвели на ул. 40 лет Октября, д. 5/1 на месте старого здания за счет бюджета города. Он рассчитан на учеников с шестого по 11-й класс. В Щербинке активно возводится жилье, сюда переезжает все больше молодых семей, поэтому школа-новостройка будет очень востребована.

16:34 26.08.2021 Школьники за компьютером. minobr.khabkrai.ru.

17:21 26.08.2021 В День знаний, 1 сентября, в 12:40 Госфильмофонд России покажет в кинотеатре «Иллюзион» (г. Москва) «Первоклассницу» (1948) — поучительный детский фильм Ильи Фрэза по повести Евгения Шварца о взбалмошной Марусе, которая учится школьной дисциплине. Показ пройдёт с 35-мм плёнки из архива Госфильмофонда России. Вход бесплатный, по регистрации.

17:23 26.08.2021 Также в День знаний в «Иллюзионе» бесплатно покажут другой знаковый фильм о школе. В 10:25 в рамках ретроспективы Любови Соколовой состоится показ культовой картины Станислава Ростоцкого по сценарию Георгия Полонского — одного из наиболее известных советских фильмов о школе и учителях «Доживём до понедельника» (1968). Это честная школьная драма, получившая главный приз на ММКФ в 1969 году, рассказывает о трёх днях из жизни 9-го класса обычной советской средней школы, юной учительнице английского языка (Ирина Печерникова), находящемся в кризисе её старшем коллеге и наставнике (Вячеслав Тихонов) и их отношениях с учениками, коллегами и друг другом.

18:56 26.08.2021 Школы Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области готовы начать учебный год 1 сентября в очном формате.

19:37 26.08.2021 Школьный класс. Александра Майер © ИА REGNUM

20:38 26.08.2021 Накануне Дня знаний ждём очередного подорожания цветов. Кто планировал покупать букет? Отложили пару-тройку тысяч?

21:01 26.08.2021 Президент РФ Владимир Путин 1 сентября посетит детский лагерь «Океан» на Дальнем Востоке, где пообщается с детьми.

22:20 26.08.2021 День знаний © ИА REGNUM

23:25 26.08.2021 Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, работники сферы образования оказались вовлечены в процесс вакцинации в два раза активнее, чем рядовые граждане, в некоторых муниципалитетах вакцинировано от коронавируса свыше 90% работников школ. Читайте подробнее: В Северной Македонии привиты от коронавируса 70% преподавателей

03:38 27.08.2021 В Магадане к новому учебному году уже организован подвоз детей из отдаленных микрорайонов к школам. Читайте подробнее: В Магадане детей к школам будут подвозить десять автобусов

04:27 27.08.2021 Во Владивостоке все школы и детские сады готовы к новому учебному году — за парты сядут 1 сентября 60 тыс. учеников, из них 7 тыс. — первоклассники. В детские сады пойдут более 26 тыс. ребят. Читайте подробнее: Во Владивостоке 1 сентября за парты сядут 60 тыс. школьников

04:33 27.08.2021 В Хабаровском крае все школы успешно прошли проверку в преддверии нового учебного года. Подробности в материале: В Хабаровском крае учебный год начнётся для более 150 тыс. учеников

04:42 27.08.2021 В Магаданской области завершилась приемка учреждений образования к началу учебного года. Читайте также: В Магаданской области 1 сентября пройдёт в традиционном формате

07:17 27.08.2021 75 преподавателей Якутии изъявили желание поехать работать на арктическую территорию республики в рамках проекта «Учитель Арктики». Их обещают обеспечить жильём, подъёмными выплатами и деньгами на проезд. Читайте подробнее: В Якутии учителей заманивают в Арктику сертификатами на жильё

07:37 27.08.2021 На Камчатке завершили работу межведомственные комиссии по приёмке учреждений образования к новому учебному году. Подробности в материале: На Камчатке учебный год начнётся в традиционном очном формате

08:00 27.08.2021 В школах Бурятии по программе «Земский учитель — 2021» трудоустроены 27 педагогов. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства образования и науки республики, наиболее востребованными оказались учителя английского языка, по этой специальности было открыто 13 вакансий. Подробности в материале: В школах Бурятии начнут работать 27 «земских учителей»

08:04 27.08.2021 В Ростовской области рассмотрены заявки на участие в программе «Земский учитель», поступившие от 107 претендентов. В 2021 году выплаты в размере 1 млн рублей получат 34 педагога, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве. Подробности в материале: В Ростовскую область по программе «Земский учитель» приедут 34 педагога

08:13 27.08.2021 Центр оценки компетенций, инициированный и организованный президентской платформой «Россия — страна возможностей», откроется 1 сентября на базе Московского энергетического института (МЭИ). Об этом 27 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM. Подробности в материале: В МЭИ откроется Центр оценки компетенций АНО «Россия — страна возможностей»

08:33 27.08.2021 В период с 1 по 3 сентября в России будет проходить II Просветительский марафон «Новое знание», который приурочен ко Дню знаний и организатором которого выступает Российское общество «Знание». Об этом 27 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM. Об этом: В РФ с 1 по 3 сентября пройдет II Просветительский марафон «Новое знание»

09:40 27.08.2021 Окружающий мир © ИА REGNUM

09:50 27.08.2021 По информации паблика «Тюменская Слобода (official)» в социальной сети «ВКонтакте» в Ямальском-2 в гимназии родителям сообщили, что дети будут учиться в субботу по причине большого количества учеников. Некоторым жителям микрорайона якобы вообще отказали в зачислении ребёнка в школу. Уполномоченный по правам ребёнка в Тюменской области Андрей Степанов рекомендует родителям брать письменные отказы в зачислении у директоров школ. С этими документами можно будет не только обратиться в департамент образования, но и в суд, отметил детский омбудсмен. Читайте подробнее: В Тюмени некоторым первоклассникам не хватило мест в школе у дома

10:10 27.08.2021 В Пензенской области с учётом эпидемиологической ситуации приняли решение проводить 1 сентября в обычном формате, с участием родителей, соблюдая все санитарно-эпидемиологические требования. Об этом 27 августа заявил врио губернатора Олег Мельниченко. Об этом: В Пензенской области День знаний проведут в обычном формате

10:11 27.08.2021 В Туве работают над проектом новой системы оплаты труда учителей. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, проект будет готов к началу учебного года. Читайте также: В Туве к 1 сентября разработают новую систему оплаты труда учителей

10:13 27.08.2021 К началу нового учебного года в Испании свыше 60% школьников в возрасте от 12 до 17 лет будут полностью привиты от COVID-19. Об этом 27 августа сообщает ИА «Красная Весна».

10:36 27.08.2021 Для Тувы выделена крупная партия защитных масок для обеспечения эпидемиологической безопасности в школах. minzdravtuva.ru.

10:39 27.08.2021 Школьный набор в Ростовской области за год подорожал, однако изменение стоимости оказалось ниже уровня инфляции. Так, набор одежды и канцелярии как для мальчиков, так и для девочек в 2021 году подорожал на 2%. Об этом ИА REGNUM сообщили в Ростовстате. Читайте также: В Ростовской области подорожали сборы в школу

10:59 27.08.2021 Российский министр просвещения Сергей Кравцов 28 августа проведёт традиционное Общероссийское родительское собрание. Видеоконференция будет посвящена важным переменам в школах, сообщили 27 августа в Министерстве просвещения РФ. Онлайн-собрание начнётся в 12:30 по московскому времени, на нём расскажут о нововведениях, например — о программах воспитания и календарях воспитательной работы, о советниках директоров по воспитанию. «С 1 сентября 2022 года во всех школах также начнут действовать новые федеральные государственные образовательные стандарты», — сообщили в пресс-службе министерства ТАСС. Читайте также: Кравцов расскажет о нововведениях в школах на онлайн-собрании 28 августа

10:59 27.08.2021 Школьники за компьютерами. obr.amurobl.ru

11:12 27.08.2021 Традиционный формат обучения в учреждениях образования одобрен управлением Роспотребнадзора по Якутии. 1 сентября детей ждут в школах, но только при условии соблюдения противоэпидемических мер. Подробности в материале: Школьники Якутии 1 сентября начнут учиться очно