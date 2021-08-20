Баку, , 11:56 — REGNUM Спикер Национального собрания (парламента) Южной Кореи Пак Бён Сок, находящийся с официальным визитом в Азербайджане, провёл ряд встреч с высокопоставленными лицами страны. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского парламента.

Ильхам Алиев President.az

По их словам, 19 августа представитель Южной Кореи встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, с которым обсудил сотрудничество в целях восстановления Нагорного Карабаха.

Пак Бён Сок выразил благодарность правительству Азербайджана за поддержку усилий Сеула в вопросе денуклеаризации и установления мира на Корейском полуострове.

В тот же день южнокорейский политический деятель провёл встречу со спикером Национального собрания Азербайджана Сахибой Гафаровой, а также южнокорейскими бизнесменами.