Улан-Удэ, 20 августа, 2021, 11:53 — ИА Регнум. Спасатели предупредили жителей Бурятии об ухудшении погоды. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, по южной половине республики 21−22 августа пройдут дожди, ливни, в горах юго-запада ожидается мокрый снег.

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Температура ночью местами опустится до 1−6 градусов выше ноля. 23 августа, по прогнозам синоптиков, будет прохладная ветреная погода с порывами до 15−20 метров в секунду.

«В связи с прохождением комплекса неблагоприятных метеоявлений, повышается риск возникновения происшествий и чрезвычайных ситуаций, обусловленных авариями на объектах энергетики, ЖКХ, затруднение движения на автомобильных дорогах, подтопление пониженных участков местности», — отметили в ведомстве.