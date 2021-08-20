Чолпон-Ата, Киргизия, 20 августа, 2021, 11:53 — ИА Регнум. Премьер-министр Киргизии Улукбек Марипов начал свое выступление на заседании межправительственного совета Евразийского союза, созданного с целью создания общего экономического пространства, с поздравления глав правительств стран-участниц с 30-летием независимости их государств. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Gov.kg Улукбек Марипов

«В этом году, как известно, мы отмечаем 30-летие независимости всех государств-членов Союза, с чем хотелось бы всех вас поздравить. Данное обстоятельство придает нашей текущей встрече особую значимость и своего рода символичность. С момента обретения независимости наши страны понимали необходимость систематизации и институционализации исторически сложившихся торгово-экономических связей. Пройдя разные этапы и формы интеграции, мы пришли к формированию Евразийского экономического сообщества, ставшего олицетворением формирования евразийской интеграции. Идея такой интеграции доказала свою эффективность … благополучие наших стран и народов» — заявил Марипов.

Ранее сообщалось, что главными темами двух заседаний межправительственного совета ЕАЭС стали вопросы создания общего рынка труда, устранения преград для перевозки товаров, формирования общего рынка газа и нефтепродуктов, совместной борьбы с давлением из вне и продовольственный безопасности, то есть в целом — интеграции и гомогенизации экономического пространства Евразийского союза.

В 2021 году отмечается 30-летие развала СССР, разрушение гомогенного экономического и политического пространства которого и стало причиной «парада суверенитетов», ставшего поводом для поздравления Марипова.