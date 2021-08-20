Глав правительств Евразийского союза поздравили с развалом СССР
Чолпон-Ата, Киргизия, 20 августа, 2021, 11:53 — ИА Регнум. Премьер-министр Киргизии Улукбек Марипов начал свое выступление на заседании межправительственного совета Евразийского союза, созданного с целью создания общего экономического пространства, с поздравления глав правительств стран-участниц с 30-летием независимости их государств. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.
Ранее сообщалось, что главными темами двух заседаний межправительственного совета ЕАЭС стали вопросы создания общего рынка труда, устранения преград для перевозки товаров, формирования общего рынка газа и нефтепродуктов, совместной борьбы с давлением из вне и продовольственный безопасности, то есть в целом — интеграции и гомогенизации экономического пространства Евразийского союза.
В 2021 году отмечается 30-летие развала СССР, разрушение гомогенного экономического и политического пространства которого и стало причиной «парада суверенитетов», ставшего поводом для поздравления Марипова.