Краснодар, 20 августа, 2021, 11:52 — ИА Регнум. Два участка автотрасс открыты для движения в Краснодарском крае по данным на 11:30 20 августа, ранее они были закрыты из-за подтоплений. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

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По данным Госавтоинспекции, открыт для проезда участок федеральной трассы «Краснодар — Верхнебаканский», а также участок автодороги автодороге «Новороссийск — Керчь» (16 км).

«Ограничения продолжают действовать на автомобильной дороге «Новороссийск — Керчь» на 65 км, объезд осуществляется через поселок Виноградный», — уточнили в ГИБДД.

Как сообщало ИА REGNUM, в Краснодарском крае действует штормовое предупреждение. Сложная ситуация в Крымском районе — там из-за поднятия уровня воды жителей предупредили о возможной эвакуации.