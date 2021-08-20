Ярославль, 20 августа, 2021, 11:50 — ИА Регнум. Ряд больниц в Ярославской области начал принимать всех желающих привиться от коронавируса без предварительной записи. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте здравоохранения Ярославской области.

Zdrav.khv.gov.ru Вакцинация

Сообщение о новом формате приёма желающих вакцинироваться появилось на сайте администрации Рыбинска.

«Поликлиники горбольниц №1 и №2 ввели график работы кабинетов вакцинации от коронавирусной инфекции без предварительной записи. В некоторых вести прием будут в вечернее время или в выходные дни», — сообщила пресс-служба администрации города.

В департаменте здравоохранения Ярославской области подтвердили эту информацию, а также рассказали, что такая возможность появилась и в других районах области.

«Ростовская, Любимская, Тутаевская, Пречистинская ЦРБ и Пироговская больница и больница 1 Рыбинска ввели возможность вакцинации без записи», — сообщили в депздраве.

О том, будет ли новая форма приёма введена в Ярославле, пока неизвестно. При этом старый вариант с предварительной записью на получение вакцины продолжит действовать.

Всего в регионе на 16 августа 2021 года от коронавируса привились первым компонентом 300 тысяч 137 человек, завершили вакцинацию 245 тысяч 963 человека. Также уже успели ревакцинироваться 551 человек.