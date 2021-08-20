Москва, 20 августа, 2021, 11:51 — ИА Регнум. Противники вакцинации от COVID-19 чаще всего встречаются не среди тех, кто придерживается здорового образа жизни, а среди тех, кто курит и употребляет алкоголь, приводит данные Исследовательский центр портала Superjob.ru.

Tim Reckmann Вакцинация

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Число граждан, не имеющих вредных привычек, среди вакцинированных заметно больше чем среди тех, кто позволяет себе курение и употребление алкоголя — 50% против 41%. Больше всего антипрививочников среди пьющих людей — 38%.

Среди тех, кто не курит, вакцинированные встречаются чаще, чем среди курильщиков — 52% против 44%. Планируют сделать прививку чаще курильщики, чем некурящие — 21% против 17%. Среди трезвенников и пьющих людей привитых от COVID-19 поровну — по 50%.

Опрос проведен 12—17 августа 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 402 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, в среднем после прививки от коронавирусной инфекции COVID-19 в России заболевают менее 1% вакцинированных.

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