В Карачаево-Черкесии привиты от коронавируса более 81% учителей
Черкесск, 20 августа, 2021, 11:47 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии приняли участие в прививочной кампании против коронавируса свыше 81% учителей. С учетом того, что в сфере образования региона трудятся всего около 14 тыс. человек, число привитых педагогических работников составляет 11 340 человек. Такие данные привел 19 августа региональный оперативный штаб.
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«Среди муниципалитетов лидирует Карачаевский городской округ, где привились уже 97% работников образования. В Хабезском районе этот показатель тоже очень высокий и составляет 92,2%», — говорится в сообщении.
По данным оперштаба, высокую активность в кампании по вакцинации проявили также педагоги Карачаевского, Зеленчукского, Адыге-Хабльского, Урупского районов и города Черкесска. Напомним, что для этой категории трудящихся указом главного санитарного врача Карачаево-Черкесии введена обязательная вакцинация.