Черкесск, 20 августа, 2021, 11:47 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии приняли участие в прививочной кампании против коронавируса свыше 81% учителей. С учетом того, что в сфере образования региона трудятся всего около 14 тыс. человек, число привитых педагогических работников составляет 11 340 человек. Такие данные привел 19 августа региональный оперативный штаб.

Lenobl.ru Вакцинация

Следите за развитием событий в трансляции: «Смертность от коронавируса в России и 27 тысяч антител — все новости»

«Среди муниципалитетов лидирует Карачаевский городской округ, где привились уже 97% работников образования. В Хабезском районе этот показатель тоже очень высокий и составляет 92,2%», — говорится в сообщении.

По данным оперштаба, высокую активность в кампании по вакцинации проявили также педагоги Карачаевского, Зеленчукского, Адыге-Хабльского, Урупского районов и города Черкесска. Напомним, что для этой категории трудящихся указом главного санитарного врача Карачаево-Черкесии введена обязательная вакцинация.