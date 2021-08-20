Керчь, Крым, 20 августа, 2021, 11:44 — ИА Регнум. Авария с участием автомобиля скорой помощи произошла в Керчи утром 20 августа, в результате пострадали четыре человека, об этом сообщили в МВД по Республике Крым.

Dz.admtyumen.ru Скорая помощь

Как сообщается, авария произошла около 08:00, автомобиль скорой помощи двигался по улице Горького в направлении улицы генерала Петрова с включенными спецсигналами, когда на перекрестке столкнулся с легковым автомобилем Volkswagen. От удара автомобиль «скорой» перевернулся.

По предварительным данным, пострадали четыре человека, все они находились в машине скорой помощи. По факту аварии проводится проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 августа в Башкирии в результате столкновения автомобиля скорой помощи с грузовиком погибли водитель скорой и фельдшер.