Пекин, 20 августа, 2021, 11:48 — ИА Регнум. Автопроизводитель Geely представил на китайском авторынке новый электрический кросс-хэтч Geometry C. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Geometry Geometry C

Для покупателей доступны пять модификаций электрокара по цене от 129,8 тыс. юаней (около 1,47 млн рублей) до 182,8 тыс. юаней (2,07 млн рублей).

Габариты автомобиля составляют: 2700×1833×1560 мм. При этом расстояние между осями колёс равно 4432 мм. Автопроизводитель создал для новинки два типа аккумуляторных батарей с запасом хода 400 и 550 км соответственно. Аккумулятор питает электромотор, производительность которого составляет 204 л. с. (310 Нм).

В салоне автомобиля установлен большой тачскрин и компактная цифровая «приборка». Под сенсорной панелью находятся два дефлектора обдува, от которых отходит выступ с кнопками управления климатом.

Напомним, Geely готовит к премьере новую модификацию модели Atlas Pro с Х-образным элементом в передней части, как у современных моделей Lada. В качестве мотора у будущей новинки будет турбодвижок JL4G18TD объёмом 1,8 л и производительностью 184 л. с.

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