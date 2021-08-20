Саратов, 20 августа, 2021, 11:49 — ИА Регнум. В Саратовской области до 4 сентября продлены ограничения на деятельность организаций общественного питания. Соответствующее постановление 20 августа подписал председатель регионального правительства Роман Бусаргин.

Марина Каширская ИА REGNUM Многие предприятия общепита начали осуществлять доставку

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Работа предприятий общепита запрещена с 23:00 до 06:00, за ислючением обслуживания на вынос и доставки заказов, а также на автозаправочных станциях, придорожных кафе, вокзалов и аэропорта. Прекращено проведение зрелищно-развлекательных мероприятий, приостановлено бронирование гостиниц. Ограничения не касаются организаций отдыха и оздоровления детей.

Вице-губернатор подчеркнул, что дополнительные меры в борьбе с пандемией, действующие на территории Саратовской области, будут актуальны до тех пор, пока не наметится существенный результат от вакцинации. Заболеваемость COVID-19 среди саратовцев в настоящее время остается высокой.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской на 20 августа подтверждено 78 155 случаев инфицирования коронавирусом. Выздоровели с начала наблюдения 72 562 человека, за сутки — 222 пациента.

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