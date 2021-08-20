Кыштым, Челябинская область, 20 августа, 2021, 11:40 — ИА Регнум. Бывший заместитель главы Чебаркуля Челябинской области не сумел покинуть колонию строгого режима. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Колония

Ходатайство рассмотрел суд города Кыштыма. Осуждённый просил заменить ему оставшуюся часть наказания принудительными работами. Но прокурор выступил против, и суд с ним согласился.

Заключённый был ранее осуждён к девяти годам колонии и штрафу в размере 11,1 млн рублей. Его признали виновным в коррупции. Отбыть этому гражданину осталось 2 года 9 месяцев 23 дня.