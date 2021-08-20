Абакан, 20 августа, 2021, 11:40 — ИА Регнум. Режим повышенной готовности, введённый в Хакасии из-за распространения коронавируса, продлевается на месяц. Об этом ИА REGNUM сообщили 20 августа в республиканском правительстве.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Медицинская маска

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«Коронавирусный» режим повышенной готовности действует в Хакасии с 13 марта 2020 года. После 22 августа оперштаб решил продлить его ещё на четыре недели — до 19 сентября включительно.

По данным властей Хакасии, динамика по заболеваемости COVID-19 в республике по-прежнему нестабильна. В среднем 72% заболевших признаются, что не носили защитные маски в общественных местах. Около 50% рассказывают, что посещали торговые точки.

Жителей региона призывают соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 202 года в Хакасии выявлено 16 174 носителя коронавируса.