В Камчатском крае начал работать новый завод по переработке рыбы
Петропавловск-Камчатский, 20 августа, 2021, 11:39 — ИА Регнум. Резидент территории опережающего развития на Камчатке открыл рыбоперерабатывающий завод. Ожидается, что предприятие будет производить более 100 тонн рыбной продукции в сутки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 20 августа в пресс-службе Минвостокразвития РФ.
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Новый завод расположен в 700 км от Петропавловска-Камчатского на пересечении рек Ивашка, Дранка и Русакова. На предприятие планируют трудоустроить 191 сотрудника. В проект вложено 560 млн рублей. Тратится на инфраструктуру не потребовалось — на земельном уже было электроснабжение, водонапорная башня и основные коммуникации.
Как сообщало ИА REGNUM, первый и единственный на Камчатке аквапарк «Чудо-Остров», один из первых резидентов ТОР «Камчатка», обанкротился.