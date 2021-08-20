Киев, , 11:39 — REGNUM Россия сознательно превратила Крым в «военную базу». Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 20 августа в интервью изданию «Новое время».

Крымский мост Иван Шилов © ИА REGNUM

«Россия сознательно превратила Крым в военную базу, от которой пытается всех отпугнуть», — сказал он.

Чиновник добавил, что «демилитаризировать» полуостров можно будет только по возвращении его в состав Украины.

«В Чёрном море нам нужны новые совместные усилия. Иначе Чёрное море будет так же потеряно, как и Азовское», — подытожил Кулеба.

Напомним, Крым стал частью России в 2014 году по итогам референдума. Волеизъявление прошло вскоре после того, как в Киеве был совершён государственный переворот, и законная власть на Украине прекратила своё существование.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Украины признал, что РФ доминирует в Чёрном и Азовском морях, а также, что Керченский мост является неразрешимой проблемой для Украины.

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