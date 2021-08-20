Москва, 20 августа, 2021, 11:38 — ИА Регнум. В России на сегодняшний день от коронавирусной инфекции вакцинацию прошли 44% жителей страны. Согласно результатам опроса, проведённого исследовательским центром портала SuperJob.ru, среди некурящих респондентов доля прошедших вакцинацию составляет 52%, среди тех, не употребляющих алкоголь, привился каждый второй (50%).

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Исследование показало, что сделать прививку от коронавируса планируют ещё 21% российских граждан. При этом 35% респондентов заявили, что прививаться не планируют, пишет «Интерфакс». Среди опрошенных, которые и курят, и употребляют алкоголь, данный показатель находится на уровне 38%.

Добавим, что опрос проводился 12−17 августа 2021 года. участие в нём приняли 1600 респондентов в возрасте от 18 лет, представляющих экономически активное население России, в 402 населённых пунктах РФ, во всех федеральных округах.

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Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным статистики вакцинации населения от коронавируса в России на 19 августа, в стране сделано 74 958 016 прививок от COVID-19 (учитывается первый и второй компонент). Так, первую прививку поставили 41 512 800человек (28,4% от населения), полностью привито 33 445 216 человек (22,9% от населения).