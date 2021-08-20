Элиста, 20 августа, 2021, 11:38 — ИА Регнум. В Калмыкии за последние двое суток не зарегистрировано случаев смерти среди пациентов с COVID-19. Это следует из данными, которыми располагает региональный оперштаб на утро 20 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За весь период пандемии в Калмыкии подтверждено 510 летальных исходов среди пациентов с COVID-19.

ИА REGNUM сообщало, что эпидемиологическая ситуация в Калмыкии остаётся напряжённой. Режим ковид-ограничений продлён в регионе до конца сентября 2021 года.