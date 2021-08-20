Москва, 20 августа, 2021, 11:37 — ИА Регнум. В сборной России по пляжному футболу не выявлено случаев заражения коронавирусом. Об этом 20 августа сообщил пресс-атташе команды Артём Загуменнов.

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«Случаев заражения коронавирусом в нашей команде не выявлено», — цитирует Загуменнова ТАСС.

Ранее стало известно, что тесты на коронавирус у нескольких игроков сборных ОАЭ и Таити дали положительный результат.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сборная России по пляжному футболу обыграла команду США со счётом 5:4.

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