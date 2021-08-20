Элиста, 20 августа, 2021, 11:34 — ИА Регнум. В Калмыкии за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 103 человека, сообщает региональный оперштаб 20 августа. Это на один случай заражения меньше, чем днём ранее.

Governor Tom Wolf Тест на коронавирус

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Лечение в ковидных госпиталях получают 847 пациентов с коронавирусом. В тяжёлом состоянии находятся 34 человека. Режим самоизоляции соблюдают 4 286 жителей Калмыкии.

С начала пандемии в республике подтверждено 27 084 случаев заражения коронавирусом, выписаны с выздоровлением 23 587 носителей инфекции.