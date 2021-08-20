Ульяновск, 20 августа, 2021, 11:34 — ИА Регнум. Врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских утвердил стратегию цифровой трансформации экономики региона. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Ulgov.ru Врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских подписал план цифровой трансформации отраслей экономики

План цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления рассчитан на 2022 — 2024 годы. По данным властей, в ней представлено 14 отраслей, в том числе шесть определены Минцифрой России в качестве обязательных: здравоохранение, образование, ЖКХ, государственное управление, транспорт и социальная сфера.

Всего в региональную стратегию вошёл 71 проект, из них 46 — региональных, 25 — федеральных. До 20 октября будет разработана программа основных мероприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что российская промышленность должна ускорить собственную цифровую трансформацию. На фоне пандемии коронавируса в стране произошла цифровизация торговли и сферы услуг, теперь пришла очередь промышленного сектора.

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