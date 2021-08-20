Краснодар, 20 августа, 2021, 11:32 — ИА Регнум. Движение по нескольким участкам федеральной трассы закрыто в Краснодарском крае из-за обильных дождей на утро 20 августа, об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

Philippe Semanaz Наводнение

Так, федеральной автодороги «Краснодар — Верхнебаканский» в результате обильных дождей ограничено движение транспортных средств на 126 км, границе города Новороссийска и Крымского района. На месте работают экипажи ДПС, объезд осуществляется по маршруту Крымск — Варениковская — Гостагаевская — Натухаевская — Верхнебаканский.

С 10:30 ограничено движение автотранспорта на 123 км федеральной автодороги «Краснодар — Верхнебаканский», а также 16 км трассы «Новороссийск — Керчь» в районе поселка Верхнебаканский.

«Сотрудники Госавтоинспекции Кубани контролируют участки дорог, подверженные подтоплениям, оказывают помощь водителям», — уточнили в оперативном штабе.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории края действует штормовое предупреждение. В Крымском районе на территории Нижнебаканского сельского поселения и в Крымске введен режим ЧС, жителей предупредили о возможности эвакуации.