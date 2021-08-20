Таруса, Калужская область, 20 августа, 2021, 11:34 — ИА Регнум. Церемония открытия универсальной площадки ГТО состоялась19 августа в селе Волковском Тарусского района, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве спорта Калужской области.

Фото министерство спорта Калужской области Открытия площадки ГТО состоялось селе Волковском

В ходе торжества символическую ленту перерезали члены семьи Казаковых, которые стали победителями областного этапа всероссийского конкурса «Семья года 2021». Они заняли первое место в Калужской области в номинации «Большая дружная семья». Мама и папа воспитывают четверых детей. Все ведут спортивный образ жизни. Вместе с папой старшие дети регулярно принимают участие в сдаче нормативов ГТО. Этим летом награды семьи пополнились золотыми значками ГТО.

Площадка в Волковском построена в рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография». Это современный комплекс, оснащенный необходимым оборудованием и тренажерами. Оборудование, подобранное с учетом норм ГТО, позволяет осуществлять всестороннюю подготовку к соревнованиям и сдаче нормативов.