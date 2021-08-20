Москва, 20 августа, 2021, 11:31 — ИА Регнум. В июле 2021 года общий въездной турпоток на Кипр вырос на 358%, превысив 297 тыс. человек. В январе-июле Кипр посетили свыше 638 тыс. интуристов, что на 99% больше, чем за аналогичный период 2020 года, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

dimitrisvetsikas1969 Кипр

Основным источником въездного туризма на Кипр стали российские турист. Так, в июле 2021 года пришлось 28,2% турпотока, то есть почти каждый третий турист прибыл в островное государство Кипр из России.

В июле Кипр посетили почти 82 тыс. туристов и РФ. Это в три раза больше, чем прибыло туристов из Великобритании (29 тыс. 149 чел., 9,8% от всего иностранного потока), в четыре раза, чем из Польши (22 тыс. 460 чел., 7,6%), и более чем в пять раз — из Израиля 16 тыс. 171 чел., 5,4%).

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2021 года власти Кипра приняли решение открыть границы для вакцинированных от COVID-19 туристов

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