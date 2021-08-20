Москва, 20 августа, 2021, 11:30 — ИА Регнум. В Параолимпийскую деревню в Токио прибыли более 350 членов сборной России. Об этом 20 августа сообщил глава российской делегации Павел Рожков.

Geograph.org.uk Эмблема Параолимпийских игр

«В настоящее время в Параолимпийскую деревню прибыли более 350 членов команды ПКР», — цитирует Рожкова ТАСС.

Он отметил, что спортсмены прибыли двумя большими группами 19 и 20 августа.

Параолимпийские игры в Токио будут проходить с 24 августа по 5 сентября. В состав российской делегации входят 432 человека, в том числе 242 спортсмена.