В Челябинской области выявили уже более 82 тыс. ковид-пациентов
Челябинск, 20 августа, 2021, 11:30 — ИА Регнум. В Челябинской области за сутки зафиксировали ещё 382 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
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С начала пандемии в регионе выявили уже 82 300 заразившихся. Выздоровели 71 600 пациентов.
На лечении находятся 6887 больных COVID-19. А за сутки подтвердили смерть ещё девяти человек от эй болезни.