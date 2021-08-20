Челябинск, 20 августа, 2021, 11:30 — ИА Регнум. В Челябинской области за сутки зафиксировали ещё 382 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в регионе выявили уже 82 300 заразившихся. Выздоровели 71 600 пациентов.

На лечении находятся 6887 больных COVID-19. А за сутки подтвердили смерть ещё девяти человек от эй болезни.