Ростов-на-Дону, 20 августа, 2021, 11:29 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону сотрудники Научно-исследовательского института акушерства и педиатрии (НИИАП) отмечают победу. Медики спасли младенца весом 740 граммов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе исследовательского института.

U.S. Air Force В больнице

Мальчик появился на свет на сроке 24,5 недели. Более двух месяцев новорождённый находился в отделении реанимации под круглосуточным наблюдением врачей. Окрепнув, маленький Георгий отправился домой.

ИА REGNUM напоминает, что в перинатальном центре Ростовской области медики спасли жизнь младенцу весом 460 граммов. Девочка Софья родилась в ноябре 2019 года с весом 460 граммов и ростом 27 см. После рождения младенца поместили в реанимационный бокс и в течение четырёх месяцев боролись за жизнь малышки.