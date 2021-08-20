Санкт-Петербург, 20 августа, 2021, 11:29 — ИА Регнум. Стоимость минимального набора товаров, необходимых для подготовки школьника к началу учебного года, в этом году в России в среднем выросла до 13 тысяч рублей. Однако эта сумма не учитывает множества сопутствующих расходов, отмечает доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС, кандидат экономических наук Артём Голубев. Экономист оценил значение государственных выплат родителям школьников и посоветовал не использовать кредитные деньги для подготовки ребенка к школе.

ИА REGNUM Школьные рюкзаки

По мнению специалиста, расходы на сборы первоклассника в школу могут быть близки к указанной сумме, если считать только минимальный базовый комплект: школьную и спортивную формы, обувь, школьный рюкзак и канцелярские товары. Но чаще всего приближение 1 сентября влечёт за собой для семьи и другие траты.

«Помимо организации рабочего места и цветов на первое сентября, родителям приходится учитывать затраты и на «добровольные» взносы. Кроме того, актуальной для многих семей остаётся первичная покупка или обновление электронных устройств и гаджетов. Всё это предполагает траты, сильно превышающие стандартный школьный набор в 2,5 раза, как минимум», — отметил Артём Голубев.

Объявленная в 2021 году единовременная выплата от государства родителям школьников в размере 10 тысяч рублей способна оказать существенную поддержку в основном жителям малых населённых пунктов, учитывая низкие доходы в таких местах. В мегаполисах она выглядит уже не столь существенной.

Чтобы 1 сентября ежегодно не пробивало дыру в семейном бюджете, Артём Голубев советует распределять часть необходимых покупок на другие сезоны, приобретая школьные товары в период распродаж. А также настоятельно рекомендует не прибегать к использованию кредитных денег.

«К сожалению, многим семьям не хватает собственных финансов для подготовки детей к школе, что вынуждает их обращаться за кредитом в банки и микрофинансовые организации. А последующее обслуживание таких займов ещё больше увеличивает итоговые траты и может загнать семью ещё в большую долговую яму», — предупредил экономист.

Напомним, всего в Петербурге работает 687 государственных школ. В новом учебном году в них будет учиться 551 тысяча учеников, из них 64 тысячи — первоклассники.