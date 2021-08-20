Лондон, 20 августа, 2021, 11:25 — ИА Регнум. Британский рок-дуэт Royal Blood поделился кавером на песню культовый группы Metallica «Sad But True» для юбилейного переиздания альбома «The Blacklist Metallica», который выйдет в начале сентября. Об этом сообщает портал NME. Metallica отпразднует 30-летие своего одноименного пятого студийного альбома в следующем месяце, выпустив специальную юбилейной версией «The Black Album», которая включит в себя кавер-версии оригинальных песен альбома в исполнении звезд современной музыкальной индустрии.

Mark Wainwright Выступление группы Metallica

Версия Royal Blood песни «Sad But True», согласно информации портала NME, стала последним кавер-синглом в предверии выхода «The Blacklist» 10 сентября.