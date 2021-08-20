Royal Blood записали кавер на хит группы Metaliica «Sad But True»
Лондон, 20 августа, 2021, 11:25 — ИА Регнум. Британский рок-дуэт Royal Blood поделился кавером на песню культовый группы Metallica «Sad But True» для юбилейного переиздания альбома «The Blacklist Metallica», который выйдет в начале сентября. Об этом сообщает портал NME. Metallica отпразднует 30-летие своего одноименного пятого студийного альбома в следующем месяце, выпустив специальную юбилейной версией «The Black Album», которая включит в себя кавер-версии оригинальных песен альбома в исполнении звезд современной музыкальной индустрии.
Версия Royal Blood песни «Sad But True», согласно информации портала NME, стала последним кавер-синглом в предверии выхода «The Blacklist» 10 сентября.
Royal Blood — английский рок-дуэт, образованный Майком Керром (вокал, бас) и Беном Тэтчером (ударные) в Брайтоне в 2011 году. Их звучание основано на уникальной технике игры на басу Керра, в которой он использует различные педали эффектов и несколько усилителей, чтобы его бас-гитара звучала как стандартная электрогитара и бас одновременно. Их одноименный дебютный альбом был выпущен в августе 2014 года, а второй альбом «How Did We Get So Dark?» вышел в июне 2017 года, третий альбом «Typhoons» был представлен в апреле 2021 года.