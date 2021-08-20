Москва, 20 августа, 2021, 11:25 — ИА Регнум. В настоящее время ситуация с убыточными компаниями в России находится под контролем. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 августа заявил доцент института финансов и устойчивого развития РАНХиГС Олег Филиппов. Так он прокомментировал данные исследования, проведённого Высшей школой экономики, которое показало, что доля компаний-зомби (неэффективных, убыточных, находящихся в предбанкротном состоянии и выпускающих неконкурентную и не пользующуюся спросом в развитых странах продукцию) в российской промышленности составляет 10−15%.

AlexanderStein Бизнес

«Убыточные и неэффективные компании опасны для экономики любой страны, но пока ситуация достаточно контролируемая, и форс-мажор маловероятен, — сказал Филиппов. — Как показывает практика, процент российских зомби-компаний примерно такой же, как и в развитых странах мира. Ну, а в нынешнее пандемийное время подобная ситуация частично оправдана еще и сложной экономической ситуацией. Количество таких компаний может расти и в дальнейшем».

По словам Филиппова, в первую очередь это связано с состоянием мировой экономики в период пандемии.

«Было бы странно, если бы мировая экономика шла на спад, а российская укреплялась, поскольку Россия глубоко интегрирована в глобальные экономические процессы. Так что в целом мы не выпадаем из общемировых тенденций. Более того, Россия не вводила всеобщий локдаун в 2021 году, что способствовало улучшению выживаемости бизнеса», — сказал экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в России доля компаний обрабатывающей промышленности, которые можно отнести к категории «зомби», составляет около 15%.