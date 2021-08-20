Лондон, 20 августа, 2021, 11:25 — ИА Регнум. Лондонский «Челси» продлил контракт с полузащитником Тьемуэ Бакайоко. Об этом 20 августа сообщил журналист Джанлуки Ди Марцио.

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Отмечается, что «Челси» активировал опцию продления контракта с игроком. Срок его текущего соглашения с клубом истекает летом 2023 года.

При этом Бакайоко последний раз спортсмен выходил на поле в составе «Челси» летом 2018 года. После этого он выступал на правах аренды за «Милан» и «Монако», а сейчас играет за «Наполи».