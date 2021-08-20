Киев, 20 августа 2021, 11:32 — REGNUM Страны НАТО и страны Черноморского региона должны выработать общую стратегию, чтобы предотвратить доминирование России в Чёрном море. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 20 августа в интервью изданию «Новое время».
Он также отметил, что в данный момент РФ полностью доминирует в Азовском море.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кулеба заявил, что Украина в вопросе Крыма перестаёт быть «жертвой» и стремится стать «спасателем».
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