Киев, , 11:32 — REGNUM Страны НАТО и страны Черноморского региона должны выработать общую стратегию, чтобы предотвратить доминирование России в Чёрном море. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 20 августа в интервью изданию «Новое время».

Крымский мост Rosavtodor.ru

Он также отметил, что в данный момент РФ полностью доминирует в Азовском море.

«Азовское море и проблема Керченского моста является одной из самых сложных и практически пока неразрешимых, учитывая банальную географию. Потому что география полностью контролируется Российской Федерацией — и со стороны Таманского полуострова и со стороны Крымского полуострова», — объяснил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кулеба заявил, что Украина в вопросе Крыма перестаёт быть «жертвой» и стремится стать «спасателем».

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