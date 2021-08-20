Ульяновск, 20 августа, 2021, 11:22 — ИА Регнум. В Ульяновской области предприятие по выращиванию овощей берёт кредит на 50 млн рублей. Соответствующее извещение опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Заказчиком является акционерное общество «Тепличное», расположенное в Ульяновске. Речь идёт о закупке у единственного поставщика на право заключения кредитного соглашения на открытие кредитной линии. Закупка производится, в частности, «в целях пополнения оборотных средств» предприятия.

«Предмет кредитного соглашения — открытие кредитной линии с лимитом выдачи в размере 50 000 000 рублей», — говорится в документе.

Начальная (максимальная) цена кредитного соглашения — проценты за пользование кредитом 9,5% годовых. Срок исполнения составляет 240 дней с момента предоставления кредита.

Напомним, что кредитная линия представляет собой совокупность кредитов, которую заёмщик вправе получить в течение общего срока предоставления Кредитов в соответствии с условиями соглашения.

По данным ЕГРЮЛ, АО «Тепличное» зарегистрировано в 2012 году в Ульяновске путём реорганизации в форме преобразования, уставный капитал составляет 757 116 000 рублей. Акционером является департамент государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области. Указанный основной вид деятельности — выращивание овощей.