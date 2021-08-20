Таллин, , 11:21 — REGNUM Керсти Кальюлайд была президентом Эстонии в течение пяти лет, и за этот период ситуация в обществе только ухудшилась. С такой оценкой деятельности действующего главы государства выступил портал национал-консерваторов страны Uued Uudised.

По словам авторов редакционной статьи «История повторяется: Керсти Кальюлайд снова предлагает себя в качестве президента по чрезвычайным ситуациям», ситуация со вторым сроком Кальюлайд очень схода со вторым сроком ее предшественника Тоомаса Хендрика Ильвеса, который закончил карьеру президента Эстонии со скандалами и позором.

«Общество имеет право спросить — что улучшилось в обществе за пять лет? Стало ли общество более сплоченным, благодаря президенту, а политический мир спокойнее? Ответ на последний вопрос можно найти даже в том, что никто, кроме партии национал-консерваторов EKRE, не может найти кандидата на пост главы государства», — отмечает статья тот факт, что большинство ведущих политиков и общественных деятелей отказывается быть кандидатами в президенты страны.

«Существует множество свидетельств разрушительной деятельности Кальюлайд как главы государства: отказ от нейтрального статуса президента, когда она оскорбила верующих; публичное попрание презумпции невиновности в деле министра Марти Куусик; объявление себя «президентом оппозиции» во время правления центристов и национал-консерваторов, ежедневное препятствие их деятельности и критика в их адрес; «непрерывный политический туризм» по европам и америкам и игнорирование насущных домашних проблем», — написало издание правых консерваторов Эстонии.

Издание образно назвало Керсти Кальюлайд «темной лошадкой, которая кормится сеном от фонда Сороса».