Красногорск, 20 августа, 2021, 11:24 — ИА Регнум. Третий этап работ по борьбе с борщевиком завершается в Подмосковье. Об этом 20 августа сообщается на сайте правительства Московской области.

Wolk9 Борщевик

Третий этап стал завещающим в борьбе с сорняком на территории региона. На данный момент обработано более 12,5 тыс. гектар земли из запланированных 13 тыс. гектар. Обработка земли проводилась механическими, химическими и агротехническими методами, отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

«Обработку земель от борщевика в Подмосковье мы проводим в три этапа. Последняя фаза проведения комплексных мероприятий по борьбе с сорняком на территории области в текущем году подходит к завершению. На сегодня обработано свыше 12,5 тыс. гектар пораженных муниципальных и неразграниченных земель», — сказал Воскресенский.