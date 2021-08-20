Краснодар, 20 августа, 2021, 11:19 — ИА Регнум. Движение по федеральной трассе А-146 в Краснодарском крае перекрыто по данным на первую половину дня 20 августа из-за подтоплений.

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Движение на трассе А-146 из Краснодара в сторону Новороссийска перекрыто на 126−128 км, уточняют РИА Новости. Судя по кадрам, снятым ФКУ Упрдор «Черноморье», трасса бпревратилась в бурный водный поток.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, вечером 19 августа на дороге Абинск — Шапсугская вечером 19 августа произошёл сход селя, на утро 20 августа его последствия устранены, восстановлено движение транспорта. Также 20 августа из-за непогоды ограничено движение на трассе «Новороссийск — Керчь» в районе Новороссийска. В Крымске введен режим ЧС, жителей предупредили о возможной эвакуации.