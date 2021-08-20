Чолпон-Ата, Киргизия, 20 августа, 2021, 11:18 — ИА Регнум. В рамках открытого заседания межправсовета ЕАЭС главы железных дорог Белоруссии, России и Казахстана подписали меморандум о содействии устойчивому развитию транзитного потенциала и экологической безопасности железнодорожного транспорта государств — членов ЕАЭС. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Поезд

«Цифровизация перевозок, их устойчивое и, благодаря железнодорожному транспорту, максимально экологичное развитие — основной тренд современного мира. И подписание меморандума в присутствии глав правительств придаст особый вес этим важным смыслам нашей работы», — отметил глава РЖД Олег Белозеров.

Документ, подписанный железнодорожными администрациями Белоруссии, Казахстана и России, направлен на укрепление взаимовыгодного сотрудничества и развитие транзитного потенциала стран ЕАЭС как связующего звена между рынками КНР, Юго-Восточной Азии и Европы. Белозеров отметил, что раскрытие потенциала «цифры» будет способствовать значительному ускорению продвижения товаропотока. В планах перевод в электронный формат сопроводительных документов, что позволит существенно ускорить процедуру оформления со стороны таможенных органов.

Ранее ИА REGNUM писало, что для расширения транзитных потоков из КНР в Европу, а также для увеличения объёмов перевозки угля правительством РФ было принято решение о крупных вложениях в развитие железнодорожной инфраструктуры, в частности в модернизацию и развитие БАМа.