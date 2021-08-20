Ростов-на-Дону, 20 августа, 2021, 11:18 — ИА Регнум. Ленинский районный суд Ростова-на-Дону продлил арест экс-министру ЖКХ Ростовской области Андрею Майеру, подозреваемому в превышении должностных полномочий.

Дарья Антонова ИА REGNUM Под стражей

Объединённая пресс-служба судов ростовской области уточняет, что чиновник будет находиться под стражей в связи с собой сложностью уголовного дела и возможности бывшего чиновника скрыться за пределами России.

ИА REGNUM сообщало, что Андрей Майер был задержан в декабре 2020 года по подозрению в превышении должностных полномочий при благоустройстве парка на улице Вересаево. За этот период был выявлен второй эпизод злоупотребления должностными полномочиями — выделение средств на реконструкцию парка в городе Зверево.