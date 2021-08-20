Ставрополь, 20 августа, 2021, 11:18 — ИА Регнум. В Ставропольском крае разоблачили преступную группу, промышлявшую разбоем, незаконным оборотом оружия и наркотиков. Задержаны пятеро членов банды, их поместили под стражу, сообщила 20 августа официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

МВД по Костромской области Задержание банды

В ходе расследования уголовного дела были установлены факты преступной деятельности группы. Так, в марте 2021 года злоумышленники пытались ограбить жителя Нефтекумского городского округа. Его машину бандиты остановили на дороге и, выстрелив в водителя, пытались завладеть ею, однако помешали им в этом прибывшие полицейские. Похитив деньги и травматический пистолет потерпевшего, преступники скрылись с места преступления.

В апреле 2021 года двое членов группы забрались в дом к жительнице Нефтекумска и с помощью угроз похитили у нее драгоценности на сумму около 30 млн рублей. В настоящее время предпринимаются меры для установления других эпизодов противоправной деятельности бандитов.

«В местах проживания участников группы проведено около 20 обысков. В результате обнаружены и изъяты оружие, боеприпасы, наркотическое средство, более 700 тыс. рублей, иностранная валюта, а также свыше 50 ювелирных изделий из драгоценных металлов, которые были похищены во время разбоев», — говорится в сообщении пресс-службы МВД.

У троих членов банды были изъяты револьверы, пистолет с глушителем, боеприпасы и взрывчатка, а у одного из них также обнаружены восемь полимерных свертков с наркотическим веществом.

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