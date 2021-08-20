Киев, , 11:19 — REGNUM Решение крымского вопроса позволит Украине стать международным игроком. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 20 августа в интервью изданию «Новое время».

Крым Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, международное сообщество скептически отнеслось к «Крымской платформе», предложенной официальным Киевом. Однако позже, при помощи «дипломатической магии» мнение удалось поменять на противоположное.

«Просто это и значит быть игроком. И Крым — это рестарт Украины как международного игрока», — отметил Кулеба.

Министр добавил, что последние семь лет Украина играла роль жертвы в крымском вопросе.

«Мы переходим от статуса жертвы к статусу спасателя, безусловно», — подытожил Кулеба.

Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году. Данное решение предварительно поддержало подавляющее большинство участников референдума о самоопределении полуострова. Поводом для проведения референдума стал госпереворот в Киеве, который уничтожил законную власть на Украине.

Напомним, ранее первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой не пугать население полуострова возвращением украинской власти в Крым, а также пообещал предоставить всем украинским чиновникам удобные тюремные камеры.

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