Нюрбург, Германия, 20 августа, 2021, 11:16 — ИА Регнум. В Сети появились снимки тестирования модели Porsche 911 GT3 RS нового поколения неподалёку от трассы Нюрбургринг (Германия). Снимки с автомобилем размещены на сайте Motor1.

Motor1 Porsche 911 GT3 RS

Модель получила огромное заднее крыло. Камуфляжная плёнка и чёрные панели автомобиля скрывают некоторые элементы на передних и задних крыльях. Однако некоторые подробности разглядеть можно. На снимках видны вентиляционные «щели» на передних крыльях и вентиляционные отверстия на капоте.

Заднее крыло имеет сложную конструкцию. Оно почти такое же широкое, как и широкофюзеляжные крылья RS.

В качестве силового агрегата у автомобиля может быть установлен безнаддувный четырёхлитровый шестицилиндровый мотор производительностью до 580 «лошадей». Однако не исключено, что в движение машину будет приводить 560-литровый «движок».

Ранее Porsche анонсировал премьеру нового электрического концепта, который будет представлен на автомобильной выставке IAA в Мюнхене 6 сентября нынешнего года. В компании сообщили, что новая модель будет представлять «ориентированное на будущее концептуальное исследование».

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